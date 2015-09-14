Осенние листья. Игры из ничего

Визитная карточка осени, конечно же, опавшие листья, много листьев. А уж игр с ними - огромное количество.

Итак, чем можно занять ребенка на улице осенью:

- Выкладывание листьев по размеру от больших к маленьким и наоборот. После того как выложили, можно просить ребенка закрыть глаза и менять листья местами или убирать какие-то, малыш пытается восстановить былую картину. Тут можно усложнять, добавляя листья разного цвета.

- Считать листья вперед и назад (в обратном порядке).

- Прятки камня/шишки/желудя. 3-4-5 листиков, под одним прячется камень,так чтобы ребенок не видел, под каким. Затем ребенок задает 1-2-3 вопроса (как договоритесь), чтобы понять, под каким листом камень. Пример: "Лист большой? Красный? С дыркой? С длинным стеблем? и подобные. Задача - найти камень за меньшее количество вопросов. Для совсем малышек задача - просто найти.

- Найти листья, похожие по одному из признаку (например, по форме или цвету, или размеру, или той черной точке внизу листа), и не похожие по трем признакам.

- Собирать листья в огромную кучу, а потом с криком "Листопаааад" подбрасывать вверх.

- Вариант этого еще - накидать листья на какой-нибудь мамин шарфик и подкинув за уголки его вверх, опять наслаждаться листопадом.

- Представить себя большим осенним грейдером, и нагребать ногами большую кучу. Еще можно идти, собирая листья впереди себя, оставляя позади чистую полосу. У кого чище - тот объявляется передовиком по уборке территории.

- А потом с разбегу пинать эту кучу и считать, за сколько ударов удастся сравнять ее с землей.

- Или падать с разбега в кучу листьев, закапывать друг друга, маскируясь, как хамелеон.

- Прятать в листьях какой-нибудь предмет и играть в "горячо-холодно".

- Если повезло и застали настоящий листопад, то ловить падающие листья. Это не просто, но весело.

- Пройти по шуршащим листьям как можно тише, а потом как можно громче.

- Бросаться друг в друга листьями, устроив настоящий лиственный бой, победит тот, кто сможет запихнуть противнику в карман листочки.

- Построить лиственный лабиринт.

- А если повезло и на пути оказалась лужа - запустить кораблики из листьев и дуть как можно сильнее, чтобы именно твой корабль уплыл дальше.

- Если погода безветренная, можно из листьев выкладывать различные узоры.

Такие вот нехитрые игры.

Улыбчивой осени всем!