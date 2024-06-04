Организуем досуг для детей на даче

Множество прекрасных идей о том, как можно организовать свой с детьми досуг на природе (с фото).

Первое, что приходит в голову и что нужно сделать обязательно, это наблюдать с детьми за природой, животным и растительным миром.

У нас был детский садик. Не тот, в котором 25 детей, а тот, в котором цветы растут. Дети сами сажали растения, сами поливали и украшали сами.

Давно забытое развивающе-интересное занятие - сбор гербария. Мы находили различные листья, цветы, травинки, незнакомые в дальнейшем искали в ботанических книгах и подписывали.

А еще можно собирать урожай, находить необычные растения, творить с помощью природы. Рассматривать насекомых. Отлично, когда есть микроскоп, но и лупа для начала это тоже неплохо.

Нам повезло - дача у нас находится недалеко от озера, потому мы часто проводим там время. Помимо замков и запруд из песка можно выкладывать из камушков различные фигурки, узоры.

Дача это самое подходящее место для грязного творчества. Дайте ребенку простор и различные инструменты - губки, штампы, кисти (не скромничайте, берите малярные и побольше), валики и собственные руки-ноги. Рисовать можно не только красками, но и водой. Валиком, смоченном в воде выводить рисунки прямо на асфальте.

И игры нашего детства?! Водяные бомбочки. Вот где им место.

А когти из лепестков цветов помните?

Если взять кусок полиэтилена, немного детского шампуня без слез и чуточку воды, получается отличный каток.

И почему детям не дают гвозди с молотком?! Это очень увлекательное занятие на самом деле (разумеется, все под присмотром). И можно вытворять различные поделки.

Маленьким деткам тяжело еще играть в классический бадминтон, а вот если вместо волана взять воздушный шарик, то получается даже у малышей.

Обязательно соорудите детям такие летние короны из картона и двухстороннего скотча. Дети гуляли и самостоятельно дополняли свои короны понравившимися растениями.

Наши любимые игры со льдом. Дать детям рассмотреть лед, попробовать добыть замороженные внутри предметы. Молоток, таз с теплой водой, соль. Наблюдать что из этого сработает быстрее.

Рисунки мукой, ситечком и трафаретами.

Рисунки пеной для бритья. Начиналось все как рисование на заборе, а закончилось настоящей пенной битвой.

Природный сортер в контейнере из-под яиц.

На прогулке по участку и окрестностях нужно было найти природную вещь нужного цвета (цветы, камни, кора и пр.)

Тюнинг велосипеда. Очень рекомендую свой обычный, фабричный велосипед украсить вместе с ребенком, таким образом, он станет особенным.

На каждой даче обязательно должно быть убежище для детей.

Угощение в домик в контейнере, который предназначается для хранения гвоздей.

Досочка и бревнышко. Казалось бы, что может быть проще?! Но очень увлекательная штука. И катать игрушки и качаться самим и ходить, держа равновесие и подбрасывать предметы по методу катапульты.

Очень популярны у нас были самодельные вещицы из цемента. Цемент, песок в соотношении 1:4 плюс вода. Доводим до консистенции густой сметаны и заливаем в нужную форму. Даем затвердеть, при необходимости разукрашиваем акриловыми красками.

По тому же принципу сделаны украшения-семейка божьих коровок в детский садик и ёжик в бабушкином цветнике.

Учите детей и учитесь сами наблюдать за природой, замечать необычные вещи.

Ну и лежа на траве, закидывая ягодку в рот, фантазировать, на что похожи облака.

На каждой даче помимо детского домика должна быть полевая кухня.

Шишки, трава, палки, камни, цветки, лепестки - все активно используется в "готовке" и занимать детей может надолго.

Песочные торты и пирожные, мороженое из папиной пены для бритья, украшенное красивыми лепестками... готовьтесь, дети будут кормить вас без остановки.

В те редкие жаркие дни (в том году на Урале их было крайне мало) мы играли в водные игры.(фото 41)

Бассейн, конечно же. Очень советую залезть в бассейн вместе с детьми, малыши в восторге от того когда взрослые разделяют их, детские игры. Любые плав. средства также можно и нужно использовать в бассейне. Детки очень полюбили полдничать, качаясь на волнах.

Еще одно популярное летнее развлечение (и тут я не открою секрет) это рисование мелками.

Рисуя, получать целые сюжеты.

Хорошо на даче, не надо особо думать о соседях, которым чужие дети всегда мешают. Шумим и играем в индейцев. Все как положено - вигвам, боевой раскрас и такой же клич.

Просто обязательно нужно запустить воздушного змея с детьми.

Конечно же, всякие венки - это визитка лета и без этого никуда.

Удачного будущего лета всем!