Осень близко! Занятия и забавы для «бархатного сезона»

Осень уже подглядывает за нами из-за туч, из-под деревьев с желтеющими листочками, но конец августа обещает быть теплым, а там и «бабье лето» подтянется, - так что мы предлагаем мамам и папам использовать последние яркие и теплые недели этого года на полную катушку! Добираем тепло, летние впечатления, веселим себя и детишек. Все, что еще можно успеть сделать под ясным солнцем, - в нашей подборке!

Фонтаны города

Как только солнце снова прогреет уральскую землю – сходите с деткой к городским фонтанам, у которых вы еще не бывали, чтобы брызгаться, зажимать струи воды и оставлять мокрые следы на асфальте. Можно даже совершить рейд по всем фонтанам, благо они брызжут недалеко друг от друга, даже фонтан у Оперного театра снова в действии. Кроме него в городе работают еще семь крупных фонтанов: возле Драмтеатра, возле памятника Попову, возле мемориала «Черный тюльпан», в Историческом сквере (самый мощный, «поющий» фонтан), возле Управления железной дороги, «Спирали времени» на Вайнера и «Каменный цветок» на площади Труда.

Запасы красоты

Во время прогулок с ребенком по садам, лесам и паркам самое время запастись чудесными шишками, веточками, цветочками и яркими листьями. Только заведите дома небольшую красивую коробочку из-под детских сандалий или печенья, чтобы складывать в нее прогулочные находки. Есть коробочка – есть и накопления. Мало того, что это занятие страшно радует владельцев новых красивых штучек, - так еще и все запасы пригодятся вам в новом учебном году в школе или детском саду для поделок на уроках труда. Но если честно, - вы с ребенком и сами можете сделать чудесные подарки, украшения и игрушки из веточек, листиков, ягод, бусин и цветных ниток. Рамки для фотографий, стулья и кроватки для пупсиков, мобиль или плафон для лампы, - такие дизайнерске вещицы в стиле «бохо» будут долго радовать глаз.

Стрит-арт

Уличные художники нынче в тренде: возьмите с ребенком запас цветных мелков и создайте на асфальте или заборе настоящее полотно, посвященное любой теме: мир, любовь, котики, самолеты. Можно рассказать, что взрослые дяди и тети тоже любят рисовать на асфальте и стенах домов и показать сыну или дочке сетевые фотографии граффити и трехмерных изображений на улицах городов. А еще можно немножко пошалить и разнообразить жизнь жителей вашего района: в магазине фурнитуры или рукоделия покупается несколько десятков пар «бегающих глазок» для игрушек, и вот во время прогулки вы с ребенком можете приклеивать их на любые подходящие для этого предметы (подойдет двусторонний скотч или клей), «одушевляя» их и населяя окрестности милыми существами. У этой забавы даже есть свое название – Eyebombing (бомбардировка глазками).

Время плодов

Именно сейчас начнется богатое время сбора урожая, изобилия и объеденья. Сходите с ребенком в лес, поищите грибы, познакомьтесь с ягодами. Как говорил большой педагог Ушинский, «день, проведенный ребенком среди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной скамье». Из сада или магазина принесите тыкву, расскажите, что арбуз – тоже ягода, покажите семечки помидора и баклажана, покажите на кончике огурца сухой цветочек, из которого он появился. Расскажите, что плоды берегут семена, помогают им зимовать и прорастать весной, чтобы жизнь растений продолжалась, а человек научился из диких кислых плодов постепенно выводить вкусные и пышные культурные вкусности. Пусть ребенок помогает делать запасы на зиму: варить варенье, мариновать грибы и овощи, сушить яблочки, - под это полезное дело можно столько всего рассказать и наобщаться с деткой!

Мой дом – моя крепость

У детей есть неодолимая тяга – строить себе шалашики и халабуды, домики из подушек, домики на деревьях и прочие укромные гнездышки. Если у вас есть своя или дружественная дача или облюбованный уголок в лесу или парке, - помогите ребенку соорудить себе маленькое бунгало из подручных материалов, он будет благодарен и счастлив. А вы сможете прийти к нему в гости и принести угощение, вместе посидеть и поболтать. Такой проект ему точно запомнится надолго.

Пенное шоу

Опять же, если у вас есть доступ к даче – можно устроить пенно-пузырчатую вечеринку. В бассейне или большом тазу густо взбиваем пену для ванн, строим из нее горы и бросаемся пенными «снежками», надеваем друг на друга белые «шапочки». Параллельно проводим операции с мыльными пузырями: приготовьте мыльный раствор и надувайте огромные пузыри (инструкция здесь). Подкрасьте в нескольких стаканчиках мыльный раствор пищевыми красителями или акварелью – и пускайте цветные пузыри. Но осторожно! - при попадании на одежду и другие вещи останутся следы, так что лучше приготовьте несколько листов бумаги, и пусть дети «рисуют пузырями» разноцветные открытки - лопнувший на бумаге пузырь оставляет красивый и радостный след!

Дворовые игры

Посвятите пару вечеров тому, чтобы научить ребенка и его друзей подвижным играм на улице, в которые вы играли в детстве. Для современных ребятишек традиция передачи всех этих салочек, казаков-разбойников и резиночек чаще всего прерывается, потому что дети уже не общаются так плотно, пришло другое время и другие игры. Но вы можете сделать сыну или дочке и их друзьям отличный подарок, научив старым забавам. Все это полезно не только для физического развития, отрыва от компьютера и разговоров о компьютерных играх и мультиках, но и ценно для детского общения. А еще это может повысить популярность ребенка в любом детском коллективе, представьте: он приходит в новую компанию с интересными играми - и так получает «дополнительные очки» к своему статусу в коллективе.

Как я провел лето

Приходит время собирать не только урожай, но и впечатления о состоявшемся лете. Это нужно и для того, чтобы в нашем сознании лето завершилось и уступило место новому сезону с его новыми правилами, на которые мы могли бы без сожалений настроиться. Ставить рубежи между сезонами – полезная наука, к ней всегда прибегали наши предки. Пересмотрите с ребенком летние фотографии, пусть он вспомнит все радостные и важные события лета, выделите ему красивый блокнотик, куда он сможет вклеивать и подписывать фото, или помогите сделать электронную презентацию, «стенгазету», в которой уходящее лето будет запечатлено. Может быть, ваш ребенок любит записывать происшествия – он может составить целый дневник впечатлений (вы точно будете читать его со слезами умиления, как я дневник своего сына-писаки: «Майа биаграфийа. Я хателбэ чтобы вам панравилос что йа написал…») Или ребенок любит снимать видео – тогда ему стоит помочь смонтировать мини-фильм из кусочков лета, чтобы потом пересматривать его и делиться с друзьями.

Моя семья…

Лето часто становится отличным поводом расширить представления о своей семье и укрепить контакты. Мы везем ребенка в гости к бабушке на дачу или в деревню, бабушка знакомит его со своими сестрами и племянниками, рассказывает ему ту часть истории семьи, о которой он мало знает. Или к нам в гости заезжают двоюродные братья и дядья, и слова «родственники» и «семья» обрастают новыми смыслами. Даже если вы не повидались со старой и новой родней – можно рассказать о ней ребенку, рассказать, как вы сами проводили лето (у бабушек, общаясь с кузенами и кузинами), показать старые фотографии, может быть, позвонить с деткой кому-то из родственников или написать им письма.

…и другие животные

Теплое время года дает массу возможностей для контактов с живностью в их привычной среде обитания. В деревне мы смотрим на гусей и кур, коров и лошадей, ближе к ночи ловим ежиков, у реки или озера видим и слышим лягушек и змей, комаров, водомерок и пиявок (деревенские детишки могут научить городских невообразимым играм: например, строить пирамидки из живых лягушек). От нас бегают ящерицы, вокруг прыгают кузнечики и летают бабочки, на мелководье плещется рыбья мелюзга и устраивает «рыбный пилинг» большим и маленьким ножкам, стоит зайти в воду и немного постоять. Если вы заранее почитаете в сети о тех насекомых или живности, которая встретится вам в саду, огороде и лесочке, то заметно обогатите ребенка новыми знаниями и знакомствами. Ну, или хотя бы сходите с крохой на Вайнера, запасясь пакетом семечек или крупы: кормить доверчивых голубей там можно не хуже, чем в Венеции (а мыть руки после плотных контактов – в «Пицца Миа» неподалеку).

Время собирать камни

Именно летом так доступны становятся все красивые камешки у речек или лесных дорог. Ребенок может набрать целую коллекцию камней, среди которых окажется не только милый сердцу гранит, но и разные образцы яшмы, змеевика, мрамора и кварца. Помогите ему разобраться с названиями и происхождением камней, сводите в музей камня (Минералогический музей при Горном университете или Музей камня Пелепенко возле Кукольного театра). А из самых красивых камешков можно сделать отличное панно на стену: заготовить форму, залить в нее немного гипса и, пока гипс не застыл, выложить сверху узор из камней. С маленькими камнями можно играть в игру, которая «развивает телепатию», правила просты: два человека выкладывают круг из 11 камешков, один из них тихо загадывает один камень из круга, другой старается взять НЕ ТОТ камень, который загадал напарник. Взял не тот – молодец, напарник загадывает следующий камешек – и так до тех пор, пока либо не будет взят ТОТ камень, либо пока камни не кончатся (и это просто блеск и показатель «высокого уровня телепатии»). Дети от игры приходят в восторг. А еще из плоских и шершавых камней можно строить сооружения не хуже, чем из кубиков лего! Сухая кладка – строительство толстостенных домов и заборов из камней, без скрепляющего раствором – одна из древнейших технологий на свете, дома из сухой кладки стоят, не разрушаясь тысячи лет.

Звездное небо

Август – то самое время, когда небо становится таким огромным и звездным, на нем видны созвездия и галактики, по нему пролетают метеоры и тихо движутся горящие точки то ли земных спутников, то ли НЛО. Постарайтесь в безоблачную погоду выбраться с ребенком за город с его ночным освещением, чтобы во всей красе поглядеть на темное небо. А может быть, сходите с ним на ночную экскурсию в Коуровскую обсерваторию, где планеты и спутники можно будет посмотреть в настоящий огромный телескоп.

Расскажу обо всем!

Летом случается так много прекрасных вещей, и так хочется о них рассказать, дети иногда просто захлебываются от восторга и обилия информации, которую хочется выдать, хватаясь то за одно, то за другое. Можно помочь ребенку и научить его искусству презентации и рассказа. Это не про создание файлов в «Акробате», это – про умение немного подготовить рассказ, запомнить или пометить на бумажке, о чем именно хочется сказать и поведать историю о каком-то одном событии (и показать фото). Пусть ребенок подготовится к рассказу о том, как он видел змей в болотце или огромную радугу в горах после ливня, можно даже подыскать информацию в Интернете (были змеи ужами или гадюками и в чем разница, часто ли идут дожди в горах – совсем немного данных). А потом вся семья или хотя бы пара человек соберется и послушает «доклад» ребенка, чтобы он мог передать свои впечатления в подробностях. Так мы поможем детке стать хорошим рассказчиком.

Лето подходит к концу – еще одно лето, которое вы провели со своим малышом. Пока ребенок маленький – нам кажется, что совместные игры будут продолжаться вечно, но вот он растет – и мы все лучше понимаем, что дети даны нам на время. Поэтому не стоит откладывать те интересные занятия и забавы, которые доступны нам летом!