Что ответить «почемучке»?

Если ребенок задает вам вопросы, это значит, что вы стали для него довольно значимым и авторитетным человеком, который владеет нужной ему информацией и хорошо ориентируется в том, что ему интересно. Вопросы ребенка взрослому - проявление уважения и доверия к опыту и компетенции старших. И хотя порой от них хочется спрятаться, прикрывшись свежей газетой или срочным разговором, побыть наедине со своими мыслями, решить накопившиеся проблемы, вы должны реагировать на исследовательский азарт малыша, который иногда не дает "бедным" взрослым ни минуты покоя!

Вопросы, вопросы, вопросы...

Часто случается, что малыш задает один и тот же вопрос помногу раз в день, при этом почти не меняя формулировки и интонации. Например: "А где папа?" - "папа на работе". Проходит меньше пяти минут: "А где папа?" (тем же голосом) - "Папа на работе, тебе уже сказали". Еще через некоторое время: "А где папа?" (интонация не меняется). В третий раз мама не выдерживает: "Зачем тебе папа? Тебе что, с мамой плохо?" Конечно, нет, и дело совсем не в этом! Просто двухлетним детям очень важно убедиться, что в мире все находится в том же порядке, что и пять минут назад, а главное - об этом ему сообщает компетентный источник.

Задавая один и тот же вопрос несколько раз подряд, малыш, скорее всего, рассчитывает получить от взрослого тот же ответ, что и в прошлый раз. "Это шляпа?" - "Шляпа". Через десять имнут: "Это шляпа?" - "Конечно, шляпа". Через некоторое время вам начинает казаться, что он говорит это специально, издеваясь над вами. И если, отвечая в десятый или двадцатый раз на тот же вопрос, вы захотите внести хоть какое-нибудь разнообразие в свои ответы (чтобы не чувствовать себя испорченной пластинкой) и скажете "Это кепка", в ответ малыш, скорее всего, начнет возмущаться (иногда даже со слезами): "Нет, это шляпа, шляпа!" Такая реакция вполне обоснованна: малышу очень важно убедиться в том, что один и тот же предмет называется одним и тем же словом.

Но вот в глазах ребенка появляется хитринка. Ответы на вопросы уже не так важны: все равно, шляпа это или кепка, понятно, что не кошка: не убежит и не оцарапает. Зато очень интересно понаблюдать, что происходит со взрослым, сколько раз он еще сможет ответить на вопрос и можно ли заставить его повторять ответ бесконечно? Покажите ребенку, что вы поняли его намерения или откликнитесь на игру. Начните задавать ему тот же вопрос или придумайте какой-нибудь свой, похожий. "Это ручка? А это мишка?" Для обоих участников смысл игры можно будет выразить так: "Мы с тобой знаем, как это называется, и отлично понимаем друг друга".

Если вы не настроены "играть", можете просто показать, что поняли ребенка, но не хотите участвовать в его развлечениях. Добрым доверительным тоном поясните ему, что он сам знает, что перед ним шляпа, а кепка - тоже в каком-то смысле шляпа. Однако, если вы ответите резко, с раздражением отмахнетесь от ребенка, в нем может зародиться неуверенность и недоверие ко всем взрослым. У малыша даже может возникнуть мысль, что взрослые сами ничего не понимают в окружающем мире или что этот мир понять вообще невозможно. В результате таких размышлений количество вопросов у ребенка уменьшится, но в то же время ему придется искать новые способы исследования мира, правда, уже без вашего участия...

Хочу все знать!

Вопросы, которые задают малыши, могут быть причудливы и неожиданны. Интересно, что хочет услышать в ответ ребенок, который спрашивает: "Куда едут машины?", "Где живут микробы?", "Почему зима?" или: "Что такое развод?" Чаще всего это вопросы возникают, когда малыш пытается понять связь между разными вещами и событиями, начинает понимать, что все, происходящее вокруг, не случайно.

Ребенок достигает возраста "почемучки", и у родителей начинаются тяжелые времена. Ответить на все вопросы необходимо. Но как сделать это грамотно: так, чтобы не запутать малыша еще больше? Ведь взрослые знают столько всего про машины, микробы, погоду и разводы, и не только с научной или юридической точек зрения, но и из собственного жизненного опыта. Однако малыш, которому едва исполнилось четыре года, вовсе не нуждается в сложных объяснениях. Ему нужны понятные, доступные слова, а не перегруженный сложными терминами ответ. Из длинной подробной лекции о микробах, двигателях и физиологии ребенок сможет выделить два-три важных для него момента и связать их между собой. Но все же не усложняйте свой ответ длинными техническими подробностями, которые ребенок не сможет понять, поскольку еще слишком мал для этого...

Словесная дуэль

"Почемучесть" ребенка распространяется и на ситуации, которые изначально не должны были вызывать долгого обсуждения. Например, во время завтрака вы говорите малышу, чтобы он не трогал чайник. И слышите в ответ: "Почему?" Любопытно, что в этот момент его меньше всего интересует чайник и горячая вода, просто так он пытается понять, чем обоснованы ваши ограничения, старается еще раз разобраться в правильности запретов, а заодно и убедиться в компетентности взрослого.

"Почему нельзя трогать провода? Почему надо ложиться спать? Почему нельзя взять еще одну шоколадку? Почему надо идти к доктору?" - все эти вопросы задаются не столько для того, чтобы выяснить причину запретов, сколько с целью еще раз уточнить права взрослого и ребенка. За этими совершенно разными вопросами стоит один общий, очень важный для ребенка вопрос: "Почему я должен вас слушаться? Почему вы все время говорите мне, что нужно делать, а чего делать нельзя?" Конечно, в ответ взрослый может показать силу и власть старшего, ответив: "Ты должен, потому что я так сказал". Однако такой ответ произведет впечатление один или два раза, а потом вам придется подтверждать свою власть, наращивая силу голоса и увеличивая количество сказанных слов. Гораздо лучше построить свой ответ так, чтобы малыш понял, что провода нельзя трогать ни в коем случае, и это правило едино для всех, что ночью спать надо всем (и взрослым и детям), чтобы быть здоровыми и сильными.

Сверим наши планы...

Обычно на смену бесконечной череды "почему?" приходят новые вопросы, которые можно объединить в группу "А что если...". Причем чаще всего ответ ребенок хорошо знает, потому что уже пробовал проверить, что будет, если... Ребенок спрашивает себя и окружающих, что будет, если сделать что-нибудь не так. Например, что скажет папа, увидев деловые бумаги разложенными по полу? Малыш ждет возгласа "ай-ай-ай" или другого традиционного проявления недовольства. Получив ожидаемую реакцию, малыш подтверждает правильность своих предположений. "А если не убирать игрушки? Или поставить стул на стол и сверху еще табуретку?" Ребенок сверяет свой вариант с вашим и убеждается в правильности своих предположений, если ответы совпадают. Что, в свою очередь, делает его более уверенным в собственной компетентности: "Я так и знал, что все упадет!"

Есть еще одна серия каверзных вопросов. Спрашивая у мамы, когда она разведется с папой, любимый сын (или дочь) совсем не советует вам решить свои супружеские проблемы таким образом. Скорее всего, ребенок услышал что-то про разводы в детском саду или на детской вечеринке, беседуя со сверстниками. Теперь ему очень важно проверить, какое место занимает развод в жизни взрослых. Может быть это так же необходимо, как ходить на работу или чистить зубы, и все родители должны иногда разводиться? А может быть это и необязательно. Кто же расставит все точки над i, как не родители? Отсюда и возникает вопрос, который подчас ставит в тупик своей необоснованностью. Кстати, такой же подтекст могут иметь вопросы о смерти, рождении детей или других событиях семейной жизни.

Разные взрослые, разные ответы

Очень быстро ребенок понимает, с какими вопросами лучше обращаться к маме, а с какими - к папе, брату или деду. Каждый взрослый может показать ему мир с какой-то новой стороны. И даже если ответы разных членов семьи не всегда совпадают, малыш всегда может выбрать подходящий вариант. Хорошо, когда в семье кто-то может ответить серьезно и научно, еще лучше, когда кто-нибудь способен дать простое и понятное объяснение. И когда каждый член семьи занят подбором ответов на вопросы ребенка, главное проследить за тем, чтобы этот процесс не перерос в спор между взрослыми: кто же из них самый лучшй "отвечатель"...

А вдруг причина в другом?

Иногда за вопросами ребенка стоит не просто любопытство и желание узнать как можно болше нового. Часто за ними прячется одиночество или тревога, потребность во внимании или просьба помочь. Если один и тот же вопрос возникает у малыша снова и снова, если в нем слышится тревого и недоверие, если ответ известен и понятен, но вопрос задается опять, он означает что-то более серьезное, о чем малышу трудно говорить напрямую. "Ты правда меня любишь?", "Ты видишь, какой я уже умный?", "Объясни мне, что происходит..."

Если ребенок задает вопрос взрослому, значит, взрослый ему нужен, значит маленький почемучка верить в его разумность, в то, что старший способен понять, поддержать, разъяснить, дать совет. Когда ребенок вдруг перестает задавать вопросы, это может означать потерю доверия к взрослым или уверенности в себе. "Все равно мне ничего не понятно: слишком много слов и раздражения. Да и сам я еще такой маленький и бестолковый. Что со мной разговаривать?"