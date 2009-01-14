С наступлением зимы все преобразилось до неузнаваемости. Зеленый лес укрылся белой шубой, река спряталась подо льдом, куда-то подевались бабочки и даже некоторые птицы давно перебрались в теплые края. Для взрослого человека все эти перемены очевидны и понятны. А для малыша? Что знает он о жизни природы зимой?

О пользе наблюдений

Наблюдения за природой вместе с малышом многие из нас считают занятием несерьезным, скучным и не особо важным. Куда важнее, думаем мы, научить кроху читать и считать как можно раньше, решать логические задачи и формулировать собственные выводы. Все это, безусловно, заслуживает внимания. Но именно всевозможные наблюдения как раз и учат кроху думать, анализировать, сравнивать, систематизировать явления, находить связь между причиной и следствием. К тому же наблюдения за живой природой воспитывают эстетически и нравственно, делают ребенка внимательным и чутким, а это для малыша гораздо важнее, умения читать в три года.

Не секрет, что городские детишки мало общаются с природой. Да и природы как таковой в больших городах осталось немного. Но сколько бы мы ни рассказывали крохе о временах года и связанных с ними природных явлениях, показывая картинки в книжках и играя в настольные игры, этого все равно недостаточно. Один раз увидеть, как известно, лучше, чем сто раз услышать. И как было бы здорово в выходные отправиться в лес или в городской парк, что бы кроха смог увидеть своими любознательными глазенками все те волшебные превращения, которые подарила природе зимушка-зима. Да что там парк! Даже во дворе возле дома можно устроить замечательную экскурсию. Только постарайтесь, чтобы общение с малышом не превращалось в лекцию. Задавайте ему вопросы, интересуйтесь его мнением, стремитесь развивать его любознательность - пусть он размышляет в поисках ответов, и не беда, если его догадки не всегда верны. Главное - желание найти истину. Итак, одеваемся потеплее, берем с собой фотоаппарат и отправляемся встречать зиму!

Приметы зимы

Прежде всего, стоит поговорить с малышом о приметах зимы. Пусть он расскажет вам об этом сам. Ведь даже у трехлетнего карапуза уже есть приличный жизненный опыт. Наверняка он скажет, что зимой бывает снег. Верно, а почему? Потому, что зимой холодно. Ведь снег - это замерзшая вода. Летом из тучки идет дождь, а зимой дождевые капельки замерзают и становятся снежинками. Пусть малыш подержит в руках немного снега и сам убедится, что он тает и превращается в воду. Наберите снег в детское ведерко и принесите его домой, понаблюдайте, как он тает, а потом опять заморозьте в морозилке. Гуляя на улице во время снегопада, рассмотрите с малышом крошечки-снежинки. Они все разные и удивительно красивые. Но у всех снежинок есть одно общее свойство. Какое? У всех снежинок по шесть лучей. (Сможет ли малыш догадаться?) Дома сделайте снежинки из бумаги. Детвору это занятие завораживает. Просто дух захватывает, когда разворачиваешь бумагу и гадаешь: а что же там получится?

Если ребенок уже имеет какое-то представление о планетах и их вращении вокруг солнца, поговорите с ним о том, почему же зимой становится холодно. Проще всего это сделать при помощи глобуса и настольной лампы. Обратите внимание юного астронома на то, что земная ось немного наклонена и потому солнышко нагревает Землю неравномерно. Когда на одной половинке Земли лето, на другой - зима. Но вот Земля пролетела полкруга вокруг солнца, и зима с летом меняются местами. Можно вырезать из бумаги фигурки детей в зимней и летней одежде, повращать глобус вокруг солнца-лампы и подумать, какое время года будет в разных местах "земли".

Уместно будет поговорить с ребенком о зимней одежде, о том, для чего люди ее надевают. Вспомните зимние виды спорта и порассуждайте, почему летом нельзя кататься на санках или лыжах. Поговорите о снегоуборочной технике и ее помощи людям.

Расскажите крохе, что зимой дни становятся короче, а ночи - длиннее. Например, обратите его внимание на то, что в начале осени, когда вы возвращались из садика, еще светило солнышко. Вы успевали погулять, поиграть, поужинать, а на улице все еще было светло. А теперь вы возвращаетесь домой в сумерках. Если малыш не ходит в сад, придумайте другую, понятную ему временную веху. Это может быть вечерняя прогулка или то время, когда приходит с работы папа. Главное, чтобы событие повторялось изо дня в день примерно в одно и то же время. Тогда и уменьшение светового дня будет наглядным.

В гости к деревьям

Самые заметные изменения происходят в живой природе, особенно в мире растений. Наблюдая за деревьями и сравнивая то, как они выглядят весной, летом, осенью и зимой, ребенок сможет лучше осознать смену времен года. Хорошо бы выбрать какое-то одно деревце, растущее вблизи от дома, и время от времени приходить к нему, чтобы понаблюдать за его жизнью. Для этих целей лучше всего подходит небольшая березка. Именно березу малыши лучше всего отличают от других деревьев. Вспомните вместе с ребенком, что летом дерево было одето в зеленый наряд, осенью листья начали желтеть и облетать, и к зиме деревце осталось совсем без листочков, голым. Подумайте вместе с малышом, почему так происходит. Расскажите ему, что из промерзшей земли корни уже не могут тянуть воду, да и холодного зимнего солнышка дереву не достаточно, поэтому оно сбрасывает листья и как бы засыпает. И если бы листья не осыпались, ветви могли бы сломаться под его тяжестью снега, а с тоненьких голых веточек снег легко соскальзывает, не причиняя дереву вреда.

Рассмотрите вместе с ребенком почки на ветках разных деревьев. Сейчас они совсем маленькие, покрыты сверху толстой защитной кожицей, и никакие морозы им не страшны. Разломите почку и покажите малышу. Если в почке виден крошечный зеленый зародыш, значит, дерево живое, и когда пригреет весеннее солнышко, из почек появятся новые листочки. Можно собрать веточки, упавшие с разных деревьев, поставить дома в воду и устроить маленькую весну среди зимы. Правда, такие «спящие» ветки простоят довольно долго, прежде чем из почек проклюнутся листья. Чтобы ускорить процесс, устройте растениям "ванну" - положите их в теплую воду (30-35градусовС) и оставьте на 6-12 часов. Затем поставьте в вазу с водой. Уже через несколько дней ветки начнут развиваться и подарят вам с малышом настоящее чудо.

Обратите внимание ребенка на ели и сосны. Спросите, изменились ли они с приходом зимы? Нет, они не сбросили свои хвоинки, как лиственные деревья. Так и будут зимовать в зеленом наряде. Объясните, что хвоинки - это те же листики. Но маленьким иголочкам, в отличие от больших листьев, и солнечного света нужно меньше, и воды. Вот елки хвою и не сбрасывают. А зачем? Им и так хорошо. Зимой хвойные деревья тоже спят, но засыпают позже лиственных и просыпаются раньше.

Наверное, ваш ребенок умеет различать некоторые деревья. Но летом это делать легче - помогают листья. А вот зимой, когда они облетели, узнать то или иное дерево или куст совсем непросто. Это будет интересной исследовательской задачей для крохи. Обратите внимание ребенка на внешний вид дерева, на его кору, поглядите, может, остались где-нибудь на ветках засохшие листочки. Березу сразу можно отличить по коре, иву - по свисающим до земли веткам, некоторые виды тополя - по высокой пирамидальной кроне. На рябине и шиповнике остаются с осени сухие плоды. Именно по ним эти растения очень легко узнать зимой. Посмотрите, много ли на рябине ягод, и проверьте народную примету. Говорят, что большой урожай рябины - к холодной, суровой зиме. Это и понятно, ведь для многих птиц рябина - настоящее спасение. Ею любят лакомиться дрозды, свиристели, снегири. Если вам повезет, то вы сможете увидеть, как стаи этих северных гостей буквально "сметают" рябиновые грозди в считанные минуты.

А что бы еще лучше запомнить, где какое дерево, а заодно и погреться, поиграйте в веселую игру. Мама говорит: "Раз, два, три, к березе беги!" А ребенок быстро выполняет команду. Так можно бегать и к дубу, и к каштану, и к любому другому дереву, растущему поблизости. А потом будет здорово поменяться ролями, когда ведущим игры станет кроха…

Лесные кладовые

К зиме готовятся не только люди и деревья. Животные и птицы тоже ждут холодов и делают на зиму запасы. Пусть малыш подумает, кто же из лесных жителей осенью запасает для себя еду. Конечно, это белка. Кладовых у нее множество. Она собирает орехи, желуди, прячет их в дупла, под корни деревьев и в мох. Но и грибы сушит, как запасливая хозяйка. Найдет гриб, затащит на дерево и прикрепит в развилке веток. Зимой белка много спит в теплом дупле. А в солнечные деньки спускается с дерева, чтобы отыскать свои запасы.

Маленькая птичка поползень тоже запасает орехи и желуди. Прячет он их высоко на дереве, в щелях и трещинах коры. В дубовых посадках, если они есть возле дома, в парке или в лесу можно встретить пеструю сойку. Сойке зима не страшна - всю осень она прятала под корнями деревьев желуди и ягоды. В таких кладовых бывает по несколько килограммов желудей. Часто сойка забывает, где что спрятано, а потом на месте кладовой вырастают маленькие дубки. Если ребенок захочет, можно дома поиграть с игрушками в лесных зверюшек, которые делают запасы на зиму.

Летом серый, а зимой?

Наверняка ребенок знаком с загадкой про зайчика и знает, что на зиму он меняет свою серую шубку на белую. А сможет ли он ответить, почему так происходит? Верно, чтобы стать незаметным на белом снегу. Вот как рассказывал об этом заяц-беляк в сказке В. Бианки "Синичкин календарь": "Пурга все следы замела и меня занесла - вот волки рядом пробежали, а меня не нашли". Но снег не всегда помогает зайке прятаться. Бывает, что и мешает. На рыхлом снегу остаются четкие заячьи следы, по ним лиса его в два счета найдет. Да и бегать по такому снегу тяжело. А вот плотный снег - другое дело. И бегать легко, и никаких следов.

Расскажите ребенку, что не только зайчик обновляет на зиму "гардероб". Многие животные и птицы тоже надевают зимние шубки. Например, горностай и ласка. У лисиц и белок шубка становится гуще и теплее. С таким мехом никакие морозы не страшны.

Зимние сони

Ну, а кто самый известный зимний соня? Конечно, медведь. Поздней осенью забирается он в берлогу и там дремлет до весны. Все это время медведь ничего не ест. Он нагуливает ("наедает") жир летом и осенью, и этих запасов ему хватает на всю зиму. А медведице удается еще и выкормить новорожденных медвежат.

Но не только медведи зимой впадают в спячку. Предложите ребенку вспомнить лесных жителей и подумать, кто из них тоже отправляется спать в зимние квартиры. Это ежи, еноты, барсуки, летучие мыши. Ежик с осени готовит себе зимнюю нору, выстилает ее травой, сухими листьями и мхом. А потом спит там до весны, удобно свернувшись клубочком. Еноты и барсуки тоже зимуют в норах, а летучие мыши - в дуплах деревьев, в пещерах или на чердаках.

Предложите малышу подумать, почему многие животные зимой спят. Во-первых, они боятся зимних морозов - не каждый зверек может в теплую шубку переодеться, а в берлогах и подземных норках им тепло и уютно. Но есть и вторая причина, более важная. Ежик любит полакомиться насекомыми, а зимой их не достать. Мишка, хоть и кажется большим и грозным, питается, в основном, растениями и ягодами. А какие зимой растения? И если зимой нельзя добыть себе корм, лучше переждать трудные времена в состоянии спячки. А волки, лисы, зайцы и зимой себе пропитание отыщут. Вот и бегают всю зиму по лесу. Пусть ребенок подумает, чем питаются эти животные зимой.

Кто улетел, а кто остался?

Наверное, малыш уже знает, что многие птицы с приходом осени улетают в теплые края. Но не лишним будет еще раз об этом вспомнить. Почему одни птицы улетают, а другие остаются зимовать с нами? Не спешите отвечать за ребенка, дайте ему возможность немного порассуждать, помогите наводящими вопросами. Где живут утки и гуси? Правильно, у речек и прудов. Река для них - и дом, и столовая. А что происходит с реками зимой? Верно, они замерзают. Значит, нужно водоплавающим птицам искать себе другой дом. А что летом кушают ласточки, чем кормят своих птенцов? Летающими насекомыми. А зимой насекомые летают? Нет, они прячутся от холода до весны. Выходит, что зимой многим птицам нечего есть, вот и ищут они себе дом в других местах, теплых и сытных.

Почему же тогда не улетают воробьи и синички, вороны и галки, сойки и дятлы? Просто все они могут зимой отыскать для себя пропитание: семена и плоды растений и даже насекомых с их личинками под корой деревьев. А если перебраться поближе к людям, можно поживиться остатками пищи, которые обязательно найдутся поблизости от жилья. Поговорите с ребенком о тех птицах, которые остались зимовать. А еще лучше постарайтесь их увидеть и за ними понаблюдать. Прежде всего это вездесущие воробьи. Воробьиные стайки можно увидеть на облетевших кустах и деревьях практически всегда. Разучите стишок:

За что люблю я воробья?

За то, что он такой, как я:

Когда приходят холода,

Не улетает никуда.

(В. Левин)

Бойкие синички - тоже нередкие гости. Питаются они, в основном, насекомыми, которых вытаскивают из щелей в древесной коре. Посмотрите, как снуют синички вверх и вниз по стволам в поисках насекомых. Понаблюдайте с крохой за воронами и сороками. Эти птицы всеядны: и насекомых едят, и зерно, и всевозможные пищевые отходы.

Птичья столовая

Птичкам-невеличкам, которые остались зимовать вместе с нами, приходится не сладко. Все-таки добраться до корма непросто - он часто бывает скрыт подо льдом и снегом. А зимой очень холодно, и птичке нужно больше еды, чем летом. Если малыш не знает или подзабыл о той большой пользе, которую приносят птицы, расскажите ему, как синички и другие маленькие пичужки спасают деревья от вредных насекомых. Чем больше птиц в лесу или в саду, тем целее деревья. Объясните крохе, что зимой птицы погибают не от холода, а от голода. Ведь сытая птичка не замерзнет даже в самый сильный мороз. И если вы вместе с ребенком смастерите и повесите в парке, на опушке леса или возле дома кормушку, то вы не только сможете понаблюдать за птицами, но и сделаете доброе и нужное дело.

Если папа согласится помочь, можно соорудить кормушку по всем правилам. Для этого понадобится небольшая дощечка или фанерка, к которой нужно приделать низенькие бортики. Ее за четыре угла можно подвесить на ветке, а еще лучше - укрепить на деревянной "ножке", вбитой в землю. Тогда кормушка не будет раскачиваться от ветра. Не помешает и деревянная крыша. Если кормушка висит в парке, и вы с ребенком не можете наведываться туда часто, удобно сделать "автоматическую" кормушку. Для этого наполните кормом бутылку, переверните ее горлышком вниз и закрепите над столиком на расстоянии нескольких миллиметров. По мере того, как птицы будут съедать корм, из бутылки будет высыпаться новый. Чтобы бутылка не пугала птиц, предварительно обмажьте ее клеем ПВА, обваляйте в песке и высушите. Вот теперь она выглядит более "природно" и естественно. Если же сделать деревянную кормушку не получается, конструкцию можно значительно упростить. Например, прорезав большое окошко в пластиковой бутылке или картонном пакете из-под молока.

Чем же угостить птиц? Лучшее лакомство - подсолнечные и тыквенные семечки. Можно насыпать крошки белого хлеба. Такое угощение понравится любым птичкам. Всевозможные крупы (пшено, овес, просо и др.) привлекут, скорее всего, только воробьев. Снегири любят ягоды рябины и бузины. Синичек можно побаловать кусочками несоленого сала или мяса. Только не кладите сало прямо на столик - утащат вороны. Подвесьте его на ниточках или проволочках к веткам деревьев. Так вороне схватить сало трудно, а синичка поклюет, уцепившись за кусочек лапками.

Кого можно встретить у кормушки? Если она висит во дворе возле дома, то основными вашими гостями будут воробьи и синички. В лесную столовую могут пожаловать не только всевозможные синицы, но и дятел, и поползень. Птицы очень быстро привыкают к кормушке и наведываются туда постоянно. Если вы каждый день гуляете с ребенком примерно в одно и то же время, попробуйте провести такой эксперимент. Каждый день в определенные часы насыпайте в кормушку корм. И очень скоро вы заметите, что птицы знают время обеда и собираются у кормушки "вовремя", ожидая лакомства. Иногда прилетает сразу вся стайка, а бывает, несколько воробьев-разведчиков. Ребенку наверняка понравится возможность понаблюдать за пернатыми и их повадками во время обеда. Привыкнув к людям, птички будут подпускать вас достаточно близко. Только вести себя нужно очень-очень тихо.

Лесная прогулка

Конечно, интереснее всего искать приметы зимы в настоящем лесу. Кажется, что жизнь здесь замерла. Куда же подевались все летающие, бегающие, прыгающие насекомые, которых летом здесь было великое множество? Пусть ребенок сам попробует ответить на этот вопрос. А потом предложите ему отыскать заснувших на зиму насекомых. Если вы заметите старый трухлявый пень, отверните кусок его коры. Кого только не встретишь там: всевозможные жуки, гусеницы, бабочки, мухи. Они не двигаются и как бы оцепенели от холода. Если взять одно насекомое, посадить на варежку малыша и отогреть теплым дыханием, оно сразу оживет и зашевелится. Так и весной: пригреет солнышко - и все бабочки и мошки выползут из своих зимних убежищ.

Любой ребенок знает, что пластмассовая лопата на длинной ручке - невероятно нужная и полезная вещь, если на улице лежит снег. И если к моменту лесной прогулки снег уже выпал, интересно будет посмотреть, как чувствуют себя под снегом растения. Раскопайте снег лопатой, разгребите старые опавшие листья и - о чудо! Оказывается, под снегом зеленеет самая настоящая живая травка. Наверняка малышу будет интересно узнать, почему она не замерзает. Расскажите маленькому почемучке, что снег - это теплое одеяло для растений. Под толстым слоем снега многие растения замечательно себя чувствуют до самой весны.

Прогуляться можно и к водоему, увидеть там своими глазами, что реки и озера на зиму замерзают. Расскажите ребенку о том, как зимуют речные растения, рыбы и речные животные. Многие водоросли, насекомые, мелкие рачки вмерзают в лед, но не погибают. Весной они отогреются и оживут. А рыбы зимой опускаются на самое дно. Сверху река замерзает, а внизу, возле дна, остается небольшая прослойка не замерзшей воды. Чем сильнее мороз, тем меньше эта прослойка. Но рыбам все равно хватает.

Не забудьте дома почитать с малышом книжки, подходящие по теме. Особенно много осенне-зимних историй можно отыскать у В. Бианки. Это "Синичкин календарь", "Где раки зимуют", "Заяц, косач, медведь и Дед мороз", "По следам" и др. А если в домашней видеотеке отыщутся подходящие мультфильмы, их тоже стоит пересмотреть вместе.

Календарь наблюдений

Само это словосочетание, «календарь наблюдений», нередко вызывают содрогание у взрослых. Сразу вспоминаются школьные уроки природоведения и утомительная необходимость отмечать ежедневно температуру воздуха, осадки, направление ветра… Но для малышей, поверьте, - это увлекательнейшее занятие, и к тому же полезное. С его помощью кроха сможет закрепить все те знания, которые он получил во время ваших замечательных прогулок.

Сделать такой календарь не сложно. Возьмите большой лист бумаги, расчертите на квадратики по количеству дней в месяце. Квадратики должны быть довольно большие. Сверху крупно пишем название месяца. Если удастся найти в старых книгах и журналах картинки, подходящие данному времени года, пусть ребенок их вырежет и наклеит на полях календаря. Теперь каждый день будем подписывать очередной квадратик: число и день недели, а помимо этого, изображать в клеточке то, что посчитаете нужным. Можно наблюдать за погодой и рисовать в клеточке определенный символ: солнышко, облачко, снежинку и т.д. Можно учиться определять температуру по градуснику. Можно рисовать все, что увидели на прогулке: синичку, ворону, рябину, собаку определенной породы, следы на снегу и т.п. А можно заранее отмечать знаменательные события (день рождения, поход в цирк, театр и т.п.), а потом считать, сколько дней до них осталось.

Интересных и познавательных вам прогулок и занятий!

Из личного опыта

Можно купить в магазине меленькие наклейки со всевозможными картинками и символами. С их помощью удобно обозначать многие события и не только. Я, например, купила дочке наклейки со "смайликами" и теперь она каждое утро кроме природных явлений отмечает еще и свое настроение: веселое, грустное, сердитое, злое. Это дает ей возможность как бы посмотреть на себя со стороны, осознать свое настроение и легче справиться с негативными эмоциями.

Когда два года назад мы впервые завели такой календарь наблюдений, старшая дочь одобрительно заметила: "Это ты, мама, хорошо придумала! Пусть Маша отмечает погоду, а я у нее буду списывать…"