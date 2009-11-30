Еще несколько елочных идей
Как хороша новогодняя ёлка!
Как нарядилась она – погляди!
Платье на ёлке зелёного цвета,
Яркие бусы блестят на груди.
Предлагаем Вам смастерить вот такие ЕЛОЧКИ
Для этого нам понадобится цветной и белый картон, клей, ножницы, белая бумага.
На лист зеленого картона кладем блюдце и обводим его. Вырезаем и разрезаем пополам. Делаем конусы.
Из зеленого картона вырезаем круг диаметром поменьше первого, для этого можно обвести кружку. Вырезаем. Рисуем спираль и разрезаем по ней. Надеваем спираль на конус.
Из цветного картона вырезаем круги и делаем надрез до середины - это шары. Украшаем ими елку. Если спираль вырезать из белой бумаги, то на ветвях у елочки появится снег.
А другую Елочку в снегу мы будем делать из белой бумаги
Для этого вырезаем круг, разрезаем его пополам и делаем конус – это ствол.
Пушистые иголочки делаем из полосок бумаги, которые склеиваем в виде петельки. Для удобства можно склеить длинную полоску бумаги в виде петельки, а потом нарезать из нее узкие, а после их чуть-чуть поправить.
Приклеиваем петельки к конусу. Наша елочка готова
Перед праздником зима
Для зеленой ёлки
Платье белое сама
Сшила без иголки!
Вы можете сделать такую елочку и из зеленой бумаги, лучше двухсторонней. У меня такой не оказалось под рукой. Тогда стихотворение можно продолжить:
Отряхнула белый снег
Елочка с поклоном
И стоит красивей всех
В платьице зеленом.
Ей зеленый цвет к лицу,
Елка знает это.
Как она под Новый год
Хорошо одета!
(Т. Волгина)
С новой ЕЛКОЙ! С новым годом!