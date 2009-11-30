Еще несколько елочных идей

Как хороша новогодняя ёлка!

Как нарядилась она – погляди!

Платье на ёлке зелёного цвета,

Яркие бусы блестят на груди.

Предлагаем Вам смастерить вот такие ЕЛОЧКИ

Для этого нам понадобится цветной и белый картон, клей, ножницы, белая бумага.

На лист зеленого картона кладем блюдце и обводим его. Вырезаем и разрезаем пополам. Делаем конусы.

Из зеленого картона вырезаем круг диаметром поменьше первого, для этого можно обвести кружку. Вырезаем. Рисуем спираль и разрезаем по ней. Надеваем спираль на конус.

Из цветного картона вырезаем круги и делаем надрез до середины - это шары. Украшаем ими елку. Если спираль вырезать из белой бумаги, то на ветвях у елочки появится снег.

А другую Елочку в снегу мы будем делать из белой бумаги

Для этого вырезаем круг, разрезаем его пополам и делаем конус – это ствол.

Пушистые иголочки делаем из полосок бумаги, которые склеиваем в виде петельки. Для удобства можно склеить длинную полоску бумаги в виде петельки, а потом нарезать из нее узкие, а после их чуть-чуть поправить.

Приклеиваем петельки к конусу. Наша елочка готова

Перед праздником зима

Для зеленой ёлки

Платье белое сама

Сшила без иголки!

Вы можете сделать такую елочку и из зеленой бумаги, лучше двухсторонней. У меня такой не оказалось под рукой. Тогда стихотворение можно продолжить:

Отряхнула белый снег

Елочка с поклоном

И стоит красивей всех

В платьице зеленом.

Ей зеленый цвет к лицу,

Елка знает это.

Как она под Новый год

Хорошо одета!

(Т. Волгина)