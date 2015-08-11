Дети летом. Полезные и увлекательные занятия

Не знаю, пишут ли сейчас в школе сочинения на эту тему, но сейчас я понимаю насколько это важно - впечатления. Ведь по большому счету, все, что остается с человеком навсегда - это его воспоминания. Воспоминания о прожитом. В наших руках сделать эти воспоминания незабываемыми.

Лето - восхитительная пора и даже если всю неделю проводить в офисе, то выходные никто не может отнять. И не стоит ориентироваться на погоду, ведь это, в сущности, пустяк, главное настрой. А его, как известно, мы сами себе создаем.

Но, конечно, когда солнышко за окном, то улыбка сама появляется на лице. Множество развлечений можно воплотить, когда тепло. И даже неважно имеется ли в наличии участок земли, именуемый дачей. Ее вполне может заменить и любимый зеленый двор, лес, берег реки или озера. Совместно с ребенком можно создать целую экосистему в банке. Выкопайте небольшой приглянувшийся участок земли с растениями и почти наверняка там найдете каких-либо животных. Как минимум дождевых червей. Это только взрослым кажется это мерзким и противным, детям (ну большинству) это безумно интересно. Лупа, прозрачная банка и чуточку времени. Наблюдать за тем, какие растения попались, искать в энциклопедии их названия и интересные факты о них, поливать и наблюдать, как они растут и даже дать им засохнуть и опять внимательно рассмотреть. Смотреть сквозь прозрачные стенки банки или контейнера за перекапывающими землю червями. Как вариант, можно создать водную экосистему (у нас жили головастики, водоросли, инфузории, амёбы и пр.).

Но если особого желания нет нести это чудо в дом, то наблюдения за природой онлайн это то, что надо. В абсолютно любом лесу, преимущественно на опушке, можно найти муравейник. Если вставить в муравейник травинку, маленькие труженики атакуют чужеродный предмет, и вскоре травинка вся покроется муравьиной кислотой. Можно дать ребенку попробовать (это безвредно). Муравейник сам по себе удивительный дом со своими правилами, и у каждого жителя свои функции, может быть это подтолкнет к изучению насекомых, литературы соответствующей сейчас огромное количество.

Да и вообще на улице летом встречается множество живых существ, достойных внимания. Улитки, бабочки, ящерицы, всевозможные жуки, лягушки, осы и пр. У взрослых это обычно вызывает отвращение. Чтобы как-то его искоренить, очень рекомендую книжку «Приключения Карика и Вали», мы ее читали зимой, но дети до сих пор помнят факты из нее о насекомых, которых по количеству и видам, кстати говоря, больше любых других видов на планете.

Природа - неиссякаемый ресурс для творчества. Можно раскрашивать листья и камни, делать слепки листьев, рассматривать их фактуру, делать природные цветовые сортеры, природные шторы или же картины с помощью скотча (на него крепить понравившиеся растения), лепить различных чудиков, делать ткацкие станки из травы или геометрические аппликации (резать листья ножницами). Можно рисовать пейзажи, прорисовывать через бумагу фактуру коры, листьев, дорисовывать половинки листиков (игра на симметрию) и пр.

Есть еще очень интересный опыт, на примере которого можно объяснить детям, как растения питаются водой. В воду с красителями поставить по листику подорожника, лопуха или капусты и обратить внимание ребенка, что через некоторое время каждая клеточка растения впитала воду, и это можно увидеть. Все сосудики листика будут того цвета, в какой воде он стоит.

Ну и конечно, когда тепло, можно играть в такие игры, в которые грязно играть дома - из песка сооружать целые миры. В большом контейнере можно сделать настоящее (или желейное) море с каменным дном, морскими звездами и ракушками, и позволить детям вдоволь наиграться с этим чудом. Или же в любой посудине, будь то ведро или старое корыто, сделать волшебный мир фей с прудиком, зарослями, и заселить туда любые игрушки. И игры с крупой сюда же.

Игры с пеной занимают свое особое почетное место. Для мальчишек - это автомойка, для всех вместе - это поиски клада. Кладом могут быть любые камни, мелкие игрушки, спрятанные под слоем пены. На ощупь можно искать разные предметы.

Мыльные пузыри - любимая летняя забава всех детей. Если отрезать горлышко от пластиковой бутылки и надеть на срезанную часть махровый носок, то этим устройством можно выдувать потрясающе длинные пенные пузыри.

Рисовать масштабно нужно как раз летом, великолепные дизайнерские вещи можно получить, если предоставить детям свободу.

Водные стены тоже всегда пользуются популярностью. Наливать воду в одно отверстие и ловить в другом. А если делать это наперегонки с другом, то это вдвойне веселее.

С камнями существует также множество игр, на берегу озера или моря легко занять детей поиском красивых камней. На листке или же прямо на песке нарисовать произвольные круги и попросить найти соответствующие по размеру камни.

Изучать алфавит с помощью камней (перманентный маркер отлично рисует на любой поверхности), выставлять слова из них, бросить в бутылку наряду с «пустыми» камнями и попросить найти определенную букву. Для этого нужно будет вертеть и встряхивать бутылку, чтоб найти нужный камень.

Кстати про бутылки. Летом всегда неумолимо тянет на море. А если до отъезда еще далеко или вовсе не будет в этом году, то сделать кусочек моря для себя легко. В бутылку складываются красивые камни, ракушки, звездочки, водоросли, заливается вода с голубым красителем (хотя кто сказал, что море только голубое?!), для красоты можно добавить блестки, завинчивается крышкой и сверху можно наклеить абсолютно любых рыбок.

Но лето не гарант отличной погоды, иногда бывает, что голубое небо затягивают тучи и дождь поливает как из ведра. Но не надо отчаиваться и скучать дома, современные производители детской одежды и обуви позволяют гулять и в самый непроглядный ливень. Так что дождь - не повод сидеть дома.

Рисовать можно и под дождем. Листочки с рисунками акварельными красками, карандашами и фломастерами можно выложить под дождь и смотреть, как забавно растекаются краски, смешиваясь и образуя новые цвета. Если в доме есть засохшие краски (гуашь, акварель), то они тоже сгодятся для таких рисунков. Прямо на листе бумаги выкладываются сухие краски и помещаются под дождь. Получаются просто потрясающие абстракции. Единственные момент - такие эксперименты лучше проводить под мелким дождем, сильный ливень просто смоет все с листа.

А вот с сильным ливнем очень интересно делать ставки. Выставить под дождь ёмкости разного объема и спорить, какая будет набрана быстрее. Если эти же ёмкости перевернуть вверх дном, то можно услышать «музыку дождя», прислушиваясь к разным тембрам, которые издают дождевые капли.

Если повезло и дождь летний и теплый, то нужно обязательно устроить летний «каток». Постелить кусок брезента прямо на землю, капнуть каплю детского шампуня и скользить. Только нужно быть осторожным, все-таки это травмоопасно.

Все дети любят грязь. Иногда нужно давать им возможность в ней повозиться. Конечно, речь идет не о городской грязи, в которой может быть что угодно, но только не земля с водой. Лучше это делать в лесу, на даче, в парке. Поиграть с детьми в грязевые гонки на грузовиках. В роли грузовиков родители с ребенком. Суть гонки в том, чтобы к концу дистанции на «кузове» (ноги) грузовика было как можно больше грязи. Гонки получаются очень забавными, т.к. ноги то и дело застревают в грязи при попытке набрать на сапоги как можно большее трофея.

Ну, если грязь не вызывает особого восторга, то возвращаемся к лужам. С лужами есть много развлечений. Одно из них - изобретение приборов для измерения глубины луж. Например, палками с отметками.

Раскрашивать лужи в разные цвета, воображая себя волшебниками, прыгать через лужи, рисовать мелками. На мокром асфальте получаются очень яркие рисунки. Можно обводить лужи по периметру, чтобы запомнить насколько большими или маленькими они были во время дождя.

Ходить на рыбалку под дождем. Есть в этом какой-то шарм. Это может быть и настоящая рыбалка с папой и палаткой на озере или игрушечная с рыбками в ведре и магнитной удочкой.

А пробовали ловить дождь ртом? Увлекательное занятие! Устроить себе и ребенку душ под деревом. Это когда один человек стоит под раскидистыми ветками дерева, а второй дергает за них изо всех сил и вода с веток, листьев падает вниз как настоящий душ.

На больших лужах, водоемах, реках и ручьях создавать рябь, волны, водовороты. Рассматривать свое отражение в луже и смотреть, что с ним происходит, если в лужу бросить камень или прыгнуть.

Наблюдать за вещами под дождем. Обратить внимание ребенка на закрытые бутоны цветов и на то, как меняет свой цвет сухая кора дерева и мокрая.

Влажная погода идеальна для вылавливания дождевых червей. Кстати говоря, никто из ученых до сих пор достоверно не знает, почему же они во время дождя выползают на поверхность. С ребенком можно придумать свою теорию.

Если дождь внезапно застал на улице, не стоит спешить домой, предложить ребенку вместе отыскать (или соорудить) лучшее укрытие от дождя. Под козырьком подъезда или под черемухой, а может под «грибком» на детской площадке? Где дождевые капли попадают меньше всего?

Изготовить датчик дождя. Это может быть любая бутыль, в которую свободно попадает вода, и имеющая отметки. Таким образом, можно измерять с ребенком уровень осадков.

Не обходите песочницы в дождь стороной. Влажность в воздухе поможет построить невероятные сооружения, и не надо будет ни с кем их делить потому, что желающих гулять в дождь немного. Можно делать запруды, строить трассы, копать колодцы.

Удачного лета, пусть оно принесет много положительных эмоций, и эти воспоминания останутся с вами навсегда.