Способности. Одаренность. Талант.

Что же такое талант? Уже само слово символически связано с представлениями о сокровище, даре и богатстве. Сегодня талантом называется загадочное сочетание свойств психики и черт характера, которые делают человека успешным в выбранной им деятельности.

Многие считают, что талант человека предопределен свыше, и на его развитие повлиять никак невозможно – он либо есть, либо его нет. Исследования в области психологии показывают, что все на земле обладают задатками к развитию таланта. Задатки даны человеку с рождения или возникают благодаря естественному развитию организма. Для того, чтобы иметь задатки, человеку не нужно прилагать со своей стороны никаких усилий. Какие задатки заложили в ребенка мама и папа, с такими он и будет жить дальше.

Но нельзя говорить о том, что если в семье не было известных художников, а родители просто умеют хорошо срисовывать картинки из детских журналов, то в их семье никогда не будет талантливого ребенка. Если задатки даны нам от природы и мы начинаем их развивать, то можно уже отметить появление способностей к выбранной деятельности у ребенка.

Развиваем способности

Под способностями понимаются устойчивые свойства людей, которые определяют успехи, достигнутые ими в определенных видах деятельности. Есть например способности, от которых зависят успехи в обучении – они определяются скоростью и качеством приобретаемых человеком знаний, умений и навыков. Есть также музыкальные, художественно-изобразительные, литературные, театральные, инженерные, лингвистические, математические, организаторские и множество других способностей. Число их разнообразно и зависит от видов деятельности, в которые он включен.

Без соответствующих задатков хорошие способности невозможны, но задатки – это вовсе не всегда гарантия того, что у человека обязательно появятся хорошие способности. Для того, чтобы развивались способности ребенка, а в последствии и талант, необходим ряд условий.

* Во-первых, ребенок должен иметь хорошие задатки. Но нельзя сидеть и ждать проявления способности к математике у ребенка, если его прабабушка преподавала этот предмет. Есть немало случаев, когда родители ребенка с хорошими задатками не развивают его способности, которые постепенно сходят на нет.

* Во-вторых, одаренность формирует окружающая среда. Иными словами, при правильном подходе из любого ребенка можно вырастить талант. Родителям стоить помнить, что основное и самое важное время для развивающегося человечка – это первые годы его жизни. Базу будущего дара надо успеть сформировать до трех лет, поскольку именно в это время клетки мозга имеют наибольшую способность к образованию новых связей (к трем годам мозговая структура сформируется на 90%).

* В-третьих, способности приобретаются в результате обучения и только в обучении. Сейчас родителям не нужно изобретать различные развивающие пособия и изготавливать их в домашних условиях, спрашивать советов знакомых как научить малыша считать или красиво рисовать – в этом нам помогают различные группы развития для детей. Но нужно учесть, что для развития любого таланта (например, музыкального) ребенку не достаточно только уметь играть на музыкальном инструменте. Нужно еще развивать основные психические функции – внимание, память, воображение, логическое мышление. А также и основные личностные характеристики – дисциплинированность, искренность, прилежание, аккуратность.

* В-четвертых, психологи утверждают, что формирование таланта завершается к 13 годам. До этого срока родителям и педагогам нужно проделать титаническую работу. Не давя на ребенка, не насилуя его сознание, следить, чтобы ребенок постоянно и свободно развивался.

Только без усердия

Всем родителям хочется, чтобы их дети нашли свое призвание, но многие не знают, как выявить способности ребенка, и на всякий случай записывают его во все возможные секции и кружки: мол, где-нибудь, что-нибудь да проявится. При этом от ребенка еще требуют, чтобы он учился на «отлично», читал, занимался спортом, другими словами, соответствовал представлению родителей о гармонично развивающейся личности. Однако нельзя забывать, что мы обучаем и пытаемся вырастить не робота, который знает многие ответы на сложные вопросы, а полноценную личность, которая раскрыла свои способности и таланты – поэтому не стоит при этом усердствовать.

Способности в различных областях проявляются в разном возрасте. Например, математическая одаренность и способности к знаковым системам в целом, в том числе и к языку, становятся очевидными довольно рано. Но способности к экономике, психологии, лидерству проявятся только в подростковом возрасте.

Что их привлекает

Чтобы определить для себя нужную линию поведения в развитии способностей и талантов своего ребенка родители должны быть чуткими и внимательными при общении с ребенком. Нужно внимательно смотреть, что привлекает сына или дочь, что им интересно, а не навязывать им свое желание. Многие родители хотели бы (сейчас это модно и престижно), чтобы их дети знали какой-либо иностранный язык и заставляют детей усиленно его учить, даже если у ребенка нет способностей к этому. Отсюда крики родителей, и обиды, и разочарование в себе детей, которые хотят угодить родителям, но физически не могут этого сделать. Таким образом, дети и родители попадают в замкнутый круг. Чтобы его разорвать, родители должны понять, что они всего лишь пытаются удовлетворить свои амбиции за счет своего ребенка.

Не стоит забывать, что талантливые дети не всегда круглые отличники, напротив: в одной области они могут быть блистательны, а в какой-нибудь другой – быть вообще не способными.

Вундеркинд – «раненый детством»

Об одаренных детях часто говорят – «вундеркинд», не особо осознавая всей серьезности подобного заявления. В дословном переводе с немецкого слово wunder-kind значит «чудо-ребенок». Но если переставить местами части слова, получится буквально «детская рана» или «раненый детством». Наверное, не просто так это слово имеет вторую «начинку». Потому что очень многие чудо-дети в результате оказываются психологически ранеными своими ранними способностями.

Бесспорно, бывают и одаренные дети – но в этом случае опять же можно сказать, что все хорошо в меру. В том числе и развитие таланта. А в основном ведь в пресловутых вундеркиндах восхищает, честно говоря, не само качество их исполнения песен или музыки, а то, что маленький ребенок выдает результаты на уровне взрослого! Именно это расценивается как необыкновенность. И именно за это превозносят юного артиста. Не говоря уж о том, что ребенка изначально оценивают выше, чем взрослого, давая детям изначально снисхождение и никоим образом не критикуя. А в результате юное дарование получает в детстве два основных впечатления. Во-первых, он приучается к постоянной похвале и не может воспринимать никакую критику, даже конструктивную. Во-вторых, поскольку его заставляют работать в режимах, не свойственных детской психологии и физиологии, он при первой же возможности (когда чуть ослаблен родительский контроль) перестает работать вообще. Не потому что ленивый, а потому что просто за свое детство запредельно устал.

Если ребенок опережает своих сверстников в интеллектуальном развитии, он оказывается в обществе более взрослых ребят, и ему психологически не так просто найти в этом обществе свое место.

С другой стороны – куда, собственно говоря, торопиться? Детство – это не подготовка к взрослению. Это один из самых значимых периодов в жизни, а может, самый лучший и самый важный. Поэтому не надо воспринимать детей как «недоделанных взрослых». Нельзя все время думать только о будущем ребенка и прилагать усилия к тому, чтобы как можно скорее устроить это будущее таким, каким оно видится родителям.

Существует еще одна проблема раннего развития. Авторитет наших школ – музыкальной, балетной, гимнастической – признан во всем мире. Наши балерины и фигуристы уже в раннем возрасте достигают невероятных профессиональных высот. Однако если человек после балетного училища танцует на сцене Большого театра или по окончании консерватории играет в национальном оркестре – это одно. Но ведь через балетные и музыкальные училища проходит гораздо больше людей, чем мы потом видим на сцене. А может, у тех, кого родители своим волевым решением «запихивают» в эти престижные школы и училища, вообще другая сфера интересов?

Поэтому очень важно идти за ребенком, искать его способности, а не навязывать ему то, что, как вы считаете, ему подойдет, не заставлять насильно заниматься тем, что ему не нравится.

Ваш ребенок имеет музыкальный талант, если он:

– любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно послушать музыку;

– очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко запоминает;

– сочиняет свои собственные мелодии;

Артистический талант проявляется у вашего ребенка тем, что он:

– стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о чем-то рассказывает;

– меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором рассказывает;

– с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, чтобы его слушателями были взрослые;

– любит и понимает значение красивой и характерной одежды.

У вашего ребенка незаурядный интеллект, если он:

– хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков других людей;

– обладает хорошей памятью;

– задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов;

– обгоняет своих сверстников по интеллекту, причем в учебе не обязательно является отличником, часто жалуется, что в школе (или на занятиях в детском саду) ему скучно;

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться в том, что он:

– не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства или настроения;

– в своих рисунках или картинках отражает все разнообразие предметов, людей, животных, ситуаций, а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне удавшегося;

– когда имеется свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;

Одаренность присуща всем детям, и ее вполне можно поддерживать. Но не форсировать, не ломать, не идти против всех психологических и физиологических законов развития ребенка. В конце концов, дети часто бывают одарены в разных областях, поэтому стоит немного подождать, и ребенок сам выберет для себя то, что его наиболее привлечет.

Журнал "Baby Land"

Консультант: Татьяна Бутакова, психолог, руководитель школы развития