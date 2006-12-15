Из разрушителей в созидатели

Строить свой собственный мир из любых подручных вещей и предметов — излюбленное занятие ребенка любого возраста

В детях созидательная природа человека проявляется особенно активно. Малыш, которому еще нет года, с усердием водружающий кубики один на другой, — уже строитель. Ведь он по-своему создает из ничего — нечто. Привнести осознанность в его стихийную деятельность, раздвинуть границы его конструктивного творчества — задача для родителей.

Разбирая — строим Однако прежде чем начать выстраивать что-то определенное, ребенок учится ломать и крушить все, что видит вокруг себя. Самый «разрушительный» период у малышей начинается после года и продолжается лет до двух. В этом возрасте у ребенка в руках все словно «горит», а мамы приходят в отчаяние, собирая ежедневно осколки, обрывки или обломки нужных в хозяйстве предметов. Но даже в этот период дети все-таки созидатели, только на свой лад. Вы просто подумайте об этом, прежде чем ругать малыша! Не умея построить вслед за мамой пирамидку или домик из блоков, он делает то, что пока у него получается лучше, то есть — разрушает. Упорно и методично растаптывая куличики в песочнице, разбирая до мельчайших деталей только что подаренную и очень дорогую машину, обстригая роскошную пальму, выращенную вами в цветочном ящике, ребенок конечно же не желает причинить кому-то боль и действует не злонамеренно. Нет, в этот момент он творит, конструируя новую реальность, меняя своими действиями привычное положение вещей. Он замечает эту перемену, он счастлив и горд произведенным эффектом! И конечно же малыш ждет похвалы. За погубленную пальму или порванную книжку он похвалы, разумеется, не заслужил, но более мелкие разрушения родителям все-таки стоит перетерпеть. Чем неугомоннее ребенок в этот сложный период, тем выше будет в дальнейшем и его созидательная активность. Чтобы с меньшими потерями вам пришлось пережить этот неизбежный этап исследований и безграничной любознательности своего малыша, прежде всего четко определите его игровое пространство и обеспечьте его набором разнообразных и безопасных предметов. Какие нужны игрушки и строительный материал? Часто бывает так, что ребенку гораздо интереснее работать со «взрослым» материалом, чем с игрушками. Не запрещайте ему исследовать безобидную кухонную утварь. Это могут быть старые кастрюли и миски, деревянные разделочные доски и ящики, наполненные «барахлом» — тряпками, пустыми баночками и коробочками. Вещи, которые можно водружать друг на дружку, открывать, вкладывать и вынимать. Только не предлагайте детям все сразу, потому что в большом количестве вещей они теряются, не зная, чем же в первую очередь заняться. Любая мама наверняка замечала, что пирамидку из кастрюль или поезд из крышек от посуды малыши строят охотнее, чем из специальных игрушечных наборов. Но иметь дома набор кубиков, пирамидок, пластмассовые конструкторы с разными способами соединения деталей, кубы-трансформеры, безусловно, необходимо.

Как и почему надо учить ребенка конструировать? Лет до трех дети не умеют конструировать целенаправленно. В голове у двухлетнего малыша — не образ предмета, который он хотел бы построить, а образ того материала, который он увидел и с которым хотел бы поиграть. Поэтому в итоге он и не получает ничего определенного. Но вы можете поначалу просто познакомить его с простейшими способами конструирования: накладывать одну деталь на другую, приставлять детали друг к другу, обстраивать предмет. Трехлетний ребенок уже представляет образ вещи, которую можно сделать из данного материала. Он уже знает, какой результат хочет получить в конце. Например, задумывая построить дом или самолет, старательно выбирает подходящие предметы, отбрасывает ненужное, примеряет, переставляет, подстраивает. Его конструирование целенаправленно. Чтобы сын или дочка быстрее научились сознательно действовать, ваше активное участие просто необходимо. «До смены молочных зубов ребенок настроен на подражание, — говорил выдающийся философ Рудольф Штейнер. — Вся жизнь ребенка до семи лет является непрерывным воспроизведением того, что происходит в окружающем мире». Красивый разноцветный конструктор так и останется для малыша пестрой бессмысленной грудой предметов, с которыми быстро наскучит возиться, пока вы сами не покажете, какие чудесные превращения с этими деталями возможны. Не предлагайте малышу, играющему с кубиками, построить что-нибудь конкретное, например машину. Ребенок не примет этой задачи, потому что не знает, как ее реализовать. Начните с того, что постройте для него сами что-нибудь увлекательное, объясняя при этом все свои действия. «Хочешь, я построю громадную башню? Из чего тебе построить — из кубиков или из кирпичиков? Хорошо, будем строить из кубиков. Сначала построим первый этаж, теперь — второй, поменьше, а вот тут окошечки сделаем. А где же у нас будет дверь?» На глазах у ребенка вы поставили перед собой конкретную цель и показали, каким способом достигли нужного результата. Наблюдая за вашими действиями, малыш увидел, как образ башни превратился в реальный предмет. Другой способ — помочь малышу превратить бесцельные манипуляции со строительным материалом в конкретное действие. Если ребенок выложил кубики в длинный ряд, постарайтесь угадать, что он построил — забор, дорожку, поезд? Скорее всего, малыш и не думал строить поезд, но если ваша идея ему понравится, то он с радостью согласится. Для него это большое событие: оказывается, кубики могут стать настоящим поездом! А дальше можно обогатить этот образ: построить рядом железнодорожную станцию, поставить семафор, полоски на ковре превратить в рельсы, и вот уже поезд мчится вперед, а ребенок ощутил себя создателем такой важной и интересной вещи.



Что строить будем? Ваши постройки должны быть несложными конструктивно и предельно простыми по способу исполнения, чтобы ребенок сам захотел и смог повторить сделанное вами. Очень важно и практическое использование постройки. То есть лучше создавать такие предметы, с которыми можно играть, как с описанным выше поездом. Если вы построили великолепный дворец — поселите туда кукол и зверей. Сделали гараж — пусть ребенок проводит через ворота машины и размещает их внутри постройки. Но еще лучше, если они по величине рассчитаны на самого ребенка: чтобы он сам мог сесть в машину и порулить. Дети, которые уже путешествовали на поезде, пароходе или в автомобиле, готовы бесконечно выстраивать из табуреток вагоны и кабины, превращаясь в машинистов, пассажиров и капитанов дальнего плавания. Пожалуй, самый любимый вид конструирования у детей всех возрастов — это строительство дома. Но не маленького, для кукол, а большого — в который можно залезть, выглянуть в окно, закрыть дверь и спрятаться. А еще в этом домике очень удобно поиграть в свои любимые сказки — в «Теремок», например, или в «Три поросенка», или в «Волка и семерых козлят». Из чего построить такой дом? Из любых подручных материалов — диванных подушек и пустых коробок, из стульев и простыней. Самый простой способ — обустроить различными деталями основной модуль, например обыкновенный стол. Сам стол — это каркас дома, остается придумать двери и окна, балкон, крылечко и так далее. Еще можно использовать конструирование в процессе игры. Например, предложите своему малышу: «Давай как будто пойдем на речку купаться? А по дороге встретим высокую горку и скатимся с нее. Теперь идем дальше. А вот и мостик через речку». Потом искупались в речке и на другом берегу встретили домик зайчика и т. д. Историю можно продолжить приходом других зверей и т. п. Старайтесь меньше делать сами и побуждайте наводящими вопросами к действию ребенка. Как надо сдвинуть кресла («стены»), чтобы крыша у домика не падала? А какой длины должен быть мостик через речку? Каждый раз ставя кроху перед новой проблемой, вы призываете его думать, и так развивается его конструктивное мышление. Например, малыш построил ворота, подходящие только для маленькой машины-легковушки. Мама берет подъемный кран, медленно «подъезжает» к воротам и останавливается. Что такое? «Никак не могу проехать, в чем же дело?» «Ворота слишком низкие, — поясняет малыш, — надо сделать повыше». Не забывайте и о природном материале. В любое время года можно найти время для конструирования на свежем воздухе. Если вы отдыхаете на море или у реки, нет ничего лучше строительства песчаных замков, тоннелей, каналов и подземных пещер. Лес дарит причудливой формы корни и ветви. Из них можно построить шалаш — для себя или для лесных жителей, сделанных тут же из шишек разной формы, палочек, желудей, каштанов.

