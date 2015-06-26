Магнит-собака из пластика своими руками

Сегодня мы слепим с вами магнит - собаку лежащую на коврике.

Мастер-класс для детей от 6 лет.

Итак, нам потребуется:

1. Пластик типа цернит, фимо, сонет, бежевого цвета

2. Пластик типа цернит, фимо, сонет, любого яркого цвета

3. Кисти.

4. Пастель или старые тени

5. Фольга

6. Стеки, зубочистки.

7. Тушь

8. Магнитик

9. Клеевой пистолет

Приступим!

Возьмите кусочек фольги и скрутите такой вот небольшой огуречик.

Это будет тело для нашей собаки. Облепите вашу заготовку пластикой

Слепим голову, добавим мордочку и ушки. Для глаз предлагаю взять ручку или тонкую трубочку.

Прилепляем голову к туловищу. Лепим лапки. Чтоб было попроще, решили сделать только 3 пальца собаке) и задняя лапа у нас одна (вторую пусть будет не видно)

Добавляем хвостик, тонкими ножницами делаем небольшие надрезы, это имитация шерсти.

Из яркой пластики сделайте собаке ошейник, это скроет недочеты и еще лучше зафиксирует голову к туловищу.

Теперь ножичком накрошим пастель любого яркого цвета.

Кисточкой наносим нашу пастель на нашу собаку, я использовала пастель и румяна.

Когда собаку покрасили, ее нужно запечь в духовке или в микроволновке. Читайте инструкцию к вашему пластику. Но в целом примерно у всех одинаково: 130 градусов и время зависит от размеров вашего изделия. Я запекала 10 минут, потом надо дать остыть в духовке.

Пока собака остывает, я приклеила с помощью клеевого пистолета кусочек зеленого фетра на наш магнит.

Теперь можно добавить детали нашей собаке, сделать нос и глазки, я добавила еще пятна и покрасила ушки. Далее приклеиваем нашу собачку с помощью клеевого пистолета на магнит-коврик.

Такой магнит можно подарить другу или подруге на день рождения.