Мастер-класс: Новогодняя геометрия. Делаем новогодние открытки вместе с ребенком

Приближается самый любимый и радостный праздник - Новый год. Все мы готовим друг другу подарки. А если эти подарки сделаны своими руками и вместе с малышом, то это вдвойне приятней.

А я со своими малышами решила поиграть в «Новогоднюю геометрию». Из геометрических фигур изготовить новогодние открытки.

Вырезаем из цветной бумаги разные геометрические фигуры: круги различного диаметра, треугольники, прямоугольники разного размера.

Елочка, Снеговик и птичка

Берем три зеленых треугольника разного размера. Из них будем строить башню. Выберем самый большой, на него кладем поменьше и самый маленький. У нас получилась елочка. Из двух желтых треугольников делаем звезду. Наряжаем елочку разными игрушками или посыпаем снегом.

Из двух белых кругов разного диаметра лепим снеговика. Треугольный нос-морковка, два черненьких глаза и наш снеговик оживает. На голову ему наденем треугольную шапочку с круглым помпоном. Для красоты добавим круглые пуговички.

Из коричневых кружков и треугольников делаем птичку. Берем два круга разного диаметра, кладем один на другой – это голова. Два других круга разного диаметра разрезаем пополам. На большой полукруг – туловище, кладем маленький – крылышко. Из треугольника делаем хвостик. Добавим клюв, глаз и лапки. Наша птичка готова.

Составим из этих элементов композицию, и получилась новогодняя открытка.

Дед Мороз

Нам понадобится красный квадрат - это туловище. К верхним левому и правому углам добавим по белому прямоугольнику - руки, и красному полукругу - варежки. Внизу к квадрату приклеим белый прямоугольник - мех. Из черных квадратиков делаем валенки. Берем большой белый треугольник- борода, на него кладем бежевый полукруг – лицо, два розовых круга – щеки, маленький белый треугольник – усы, красные круги нос и рот. Получившийся треугольник приклеим на квадрат. Сверху белый прямоугольник, потом красный треугольник, на вершину треугольника белый круг – получилась шапочка. Добавим два черных круга – глаза и наш Дедушка Мороз готов. Оформляем портрет в раму.

Снегурочка

Берем голубой прямоугольник – руки. На него кладем голубой треугольник – шубка. Внизу и посередине треугольника приклеиваем белые прямоугольники – мех. Разрезаем белый круг пополам и делаем рукавички, а голубой пополам - сапожки. Большой белый круг разрезаем пополам. Из одной части делаем воротник, а из другой корону. На белый полукруг приклеиваем голубой полукруг поменьше, украшаем его треугольниками. Из желтого прямоугольника делаем косу, с бантом из белых треугольников. Голова – бежевый круг, а сверху два желтых полукруга – волосы. Приклеим глаза, рот, нос и румяные щечки Воротник украсим пуговицами. Наша снегурочка готова.

Новогодние свечи

Выбираем самый большой круг, на него кладем поменьше, и самый маленький.

Тоже можно сделать и с треугольниками. Подставим прямоугольники и треугольник и превратим все это в забавные новогодние свечки. Добавим красных кружков, которые превращаются в клюкву, немного зелени. Все это оформляем в рамку и подарок готов.

Вот так можно приготовить забавные открытки и закрепить с детьми названия геометрических фигур, понятия величины, формы и цвета.

Учите, творите и приносите радость своим близким!