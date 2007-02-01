Просыпайся!
- Просыпайся, малыш! Видишь, солнышко сегодня какое яркое, заглядывает к нам в окошко? Потянулись ручки, потянулись ножки…
- Мама, я уже умылся и зубки почистил! А сегодня будем «Медвежкину зарядку» делать?
- Будем, малыш! Конечно, будем!
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили
Вот так, вот так
Круговые движения головой
Медвежата мёд искали,
Дружно дерево качали
Наклоны в стороны
|Вот так, вот так
Дружно дерево качали
Руки вперёд, раскачиваемся из стороны в сторону
Вперевалочку ходили
Ходьба по-медвежьи,
И из речки воду пили,
Вот так, вот так
Наклоны вперёд
А потом они плясали
Выше лапы поднимали.
Подскоки на месте
(Анастасия Краснощек)
Не нужно иметь педагогического образования, чтобы знать о пользе утренней зарядки. А вот нашим крохам пока невдомёк, что гимнастика способствует, укрепляет и улучшает… Им главное, чтобы было весело. Пусть на помощь родителям и их маленьким спортсменам-чемпионам придут зверюшки, сказочные персонажи и… ритмичные строчки…
На полянке все зверятки,
Круговые движения головой (не переусердствуйте!)
Полосатенький енот
Круговые движения руками
Серый волк немного сонный,
Наклоны в стороны и вперед-назад.
Медвежонок приседает,
Приседания.
Ну а белка, словно мячик
Прыжки на месте.
Вот еще пример зарядки для любителей дикой природы (упражнения на пластику рук):
Руки подняли и покачали-
Встаем на цыпочки, тянем руки вверх, раскачиваемся вправо-влево.
Руки согнули, кисти встряхнули-
Руки сгибаем в локтях, встряхиваем кистями.
В стороны руки, плавно помашем-
Машем руками, разведенными в стороны.
Как они сядут тоже покажем-
Присели, руки спрятали за спину.
«Мышкина зарядка» выполняется 2-3 раза (если малышу нравится, можно и больше):
Вышли мышки как-то раз
Ходьба на месте
Поглядеть, который час
Повороты влево, вправо, пальцы “трубочкой” перед глазами
Раз, два, три, четыре
Хлопки над головой
Мышки дернули за гири
Руки вверх и приседание с опусканием рук
Вдруг раздался страшный звон
Хлопки перед собой
Убежали мышки вон
Бег на месте или к своему месту
А это похоже на весьма энергичный ритуал перехода от сна к водным процедурам – если на комплекс упражнений нет времени.
Утро проведем с зарядки:
Встали быстренько на пятки
На носочки. Потянулись.
Руки в стороны. Проснулись.
Ноги повернули к двери
И быстрей под душ с постели.
Если же вам не хочется заучивать наизусть рифмовки, воспользуйтесь нашими ассоциациями, чтобы сделать утреннюю гимнастику для крохи увлекательнее. Итак, превращаемся в…
- Гуся.. Он важно ходит по кругу, размахивает крыльями и высоко поднимает ноги. Держим прямо спинку, вытягиваем шею, смотрим из стороны в сторону.
- Медведь. Переваливаемся с ноги на ногу.
- Лягушка. Приседаем на корточки и скачем.
- Цапля. Стоим на одной ножке, пытаясь удержать равновесие.
- Ласточка. Руки в стороны, медленно наклоняемся вперед, вытягивая одну ногу параллельно полу.
- Жук. Лежим на спине, подняв вверх «лапки» и трясем ими.
- Паучок. Бегаем, согнувшись пополам и касаясь ладонями пола.
- Котенок. Стоя на четвереньках, выгибаем спинку.
- Зайчик или белочка. Прыжки.
- Утёнок. Пройдемся вразвалочку, вприсядку. Руки на коленях.
- Черепашка. Лежа на животе, сгибаем и разгибаем руки, подражая плывущей черепахе.
- Лошадка. Бег по комнате вприпрыжку.
- Бабочка. Размахиваем руками, разведенными в стороны.
- Червячок. Проползаем под стульями.
БОДРОГО ВАМ УТРА!