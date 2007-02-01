- Просыпайся, малыш! Видишь, солнышко сегодня какое яркое, заглядывает к нам в окошко? Потянулись ручки, потянулись ножки…

- Мама, я уже умылся и зубки почистил! А сегодня будем «Медвежкину зарядку» делать?

- Будем, малыш! Конечно, будем!







Медвежата в чаще жили, Головой своей крутили Вот так, вот так

Головой своей крутили. Круговые движения головой Медвежата мёд искали, Дружно дерево качали Наклоны в стороны Вот так, вот так

Дружно дерево качали Руки вперёд, раскачиваемся из стороны в сторону . Вперевалочку ходили Ходьба по-медвежьи, И из речки воду пили, Вот так, вот так

И из речки воду пили Наклоны вперёд А потом они плясали Выше лапы поднимали. Подскоки на месте



(Анастасия Краснощек)

Не нужно иметь педагогического образования, чтобы знать о пользе утренней зарядки. А вот нашим крохам пока невдомёк, что гимнастика способствует, укрепляет и улучшает… Им главное, чтобы было весело. Пусть на помощь родителям и их маленьким спортсменам-чемпионам придут зверюшки, сказочные персонажи и… ритмичные строчки…

На полянке все зверятки,

Дружно делают зарядку:

Зайчик головой вращает -

Мышцы шеи разминает.

Делает старательно каждое движенье,

Очень ему нравится это упражненье. Круговые движения головой (не переусердствуйте!) Полосатенький енот

Изображает вертолет:

Лапками машет назад и вперед,

Словно собрался в далекий полет. Круговые движения руками Серый волк немного сонный,

Выполняет он наклоны:

"Ты, волчишка, не ленись!

Вправо, влево наклонись,

А потом вперед, назад,

Получишь бодрости заряд! Наклоны в стороны и вперед-назад. Медвежонок приседает,

От пола пятки отрывает,

Спинку держит прямо-прямо!

Так учила его мама. Приседания. Ну а белка, словно мячик

Резво прыгает и скачет! Прыжки на месте.

Вот еще пример зарядки для любителей дикой природы (упражнения на пластику рук):

Руки подняли и покачали-

Это деревья в лесу. Встаем на цыпочки, тянем руки вверх, раскачиваемся вправо-влево. Руки согнули, кисти встряхнули-

Ветер сбивает росу. Руки сгибаем в локтях, встряхиваем кистями. В стороны руки, плавно помашем-

Это к нам птицы летят. Машем руками, разведенными в стороны. Как они сядут тоже покажем-

Крылья сложили назад. Присели, руки спрятали за спину.

«Мышкина зарядка» выполняется 2-3 раза (если малышу нравится, можно и больше):

Вышли мышки как-то раз Ходьба на месте Поглядеть, который час Повороты влево, вправо, пальцы “трубочкой” перед глазами Раз, два, три, четыре Хлопки над головой Мышки дернули за гири Руки вверх и приседание с опусканием рук Вдруг раздался страшный звон Хлопки перед собой Убежали мышки вон Бег на месте или к своему месту

А это похоже на весьма энергичный ритуал перехода от сна к водным процедурам – если на комплекс упражнений нет времени.

Утро проведем с зарядки:

Встали быстренько на пятки

На носочки. Потянулись.

Руки в стороны. Проснулись.

Ноги повернули к двери

И быстрей под душ с постели.



Если же вам не хочется заучивать наизусть рифмовки, воспользуйтесь нашими ассоциациями, чтобы сделать утреннюю гимнастику для крохи увлекательнее. Итак, превращаемся в…

- Гуся.. Он важно ходит по кругу, размахивает крыльями и высоко поднимает ноги. Держим прямо спинку, вытягиваем шею, смотрим из стороны в сторону.

- Медведь. Переваливаемся с ноги на ногу.

- Лягушка. Приседаем на корточки и скачем.

- Цапля. Стоим на одной ножке, пытаясь удержать равновесие.

- Ласточка. Руки в стороны, медленно наклоняемся вперед, вытягивая одну ногу параллельно полу.

- Жук. Лежим на спине, подняв вверх «лапки» и трясем ими.

- Паучок. Бегаем, согнувшись пополам и касаясь ладонями пола.

- Котенок. Стоя на четвереньках, выгибаем спинку.

- Зайчик или белочка. Прыжки.

- Утёнок. Пройдемся вразвалочку, вприсядку. Руки на коленях.

- Черепашка . Лежа на животе, сгибаем и разгибаем руки, подражая плывущей черепахе.

- Лошадка. Бег по комнате вприпрыжку.

- Бабочка. Размахиваем руками, разведенными в стороны.

- Червячок. Проползаем под стульями.