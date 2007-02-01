Форум
Cute
Развитие

Просыпайся!

Упражнения для бодрого утра для самых маленьких

- Просыпайся, малыш! Видишь, солнышко сегодня какое яркое, заглядывает к нам в окошко?  Потянулись ручки, потянулись ножки…

- Мама, я уже умылся и зубки почистил! А сегодня будем «Медвежкину зарядку» делать?

- Будем, малыш! Конечно, будем!



Медвежата в чаще жили,

Головой своей крутили

Вот так, вот так
Головой своей крутили.

 

Круговые движения головой

Медвежата мёд искали,

Дружно дерево качали

Наклоны в стороны

Вот так, вот так
Дружно дерево качали

Руки вперёд, раскачиваемся из стороны в сторону

.

Вперевалочку ходили

 

Ходьба по-медвежьи,

И из речки воду пили,

Вот так, вот так
И из речки воду пили

Наклоны вперёд

А потом они плясали

Выше лапы поднимали.

Подскоки на месте


(Анастасия Краснощек)

 

Не нужно иметь педагогического образования, чтобы знать о пользе утренней зарядки. А вот нашим крохам пока невдомёк, что гимнастика способствует, укрепляет и улучшает…  Им главное, чтобы было весело.  Пусть на помощь родителям и их маленьким спортсменам-чемпионам придут зверюшки, сказочные персонажи и… ритмичные строчки…

 

 

На полянке все зверятки,
Дружно делают зарядку:
Зайчик головой вращает -
Мышцы шеи разминает.
Делает старательно каждое движенье,
Очень ему нравится это упражненье.

 

 

Круговые движения головой (не переусердствуйте!)

Полосатенький енот
Изображает вертолет:
Лапками машет назад и вперед,
Словно собрался в далекий полет.

 

Круговые движения руками

Серый волк немного сонный,
Выполняет он наклоны:
"Ты, волчишка, не ленись!
Вправо, влево наклонись,
А потом вперед, назад,
Получишь бодрости заряд!

 

Наклоны в стороны и вперед-назад.

Медвежонок приседает,
От пола пятки отрывает,
Спинку держит прямо-прямо!
Так учила его мама.

 

Приседания.

Ну а белка, словно мячик
Резво прыгает и скачет!

 

Прыжки на месте.

 

Вот еще пример зарядки для любителей дикой природы (упражнения на пластику рук):

 

Руки подняли и покачали-
Это деревья в лесу.

Встаем на цыпочки, тянем руки вверх, раскачиваемся вправо-влево.

Руки согнули, кисти встряхнули-
Ветер сбивает росу.

Руки сгибаем в локтях, встряхиваем кистями.

В стороны руки, плавно помашем-
Это к нам птицы летят.

Машем руками, разведенными в стороны.

Как они сядут тоже покажем-
Крылья сложили назад.

     Присели, руки спрятали за спину.

 

«Мышкина зарядка» выполняется 2-3 раза (если малышу нравится, можно и больше):

 

Вышли мышки как-то раз

Ходьба на месте

Поглядеть, который час

Повороты влево, вправо, пальцы “трубочкой” перед глазами

Раз, два, три, четыре

Хлопки над головой

Мышки дернули за гири

Руки вверх и приседание с опусканием рук

Вдруг раздался страшный звон

Хлопки перед собой

Убежали мышки вон

Бег на месте или к своему месту

 

 

А это похоже на весьма энергичный ритуал перехода от сна к водным процедурам – если на комплекс упражнений нет времени.

Утро проведем с зарядки:

Встали быстренько на пятки

На носочки. Потянулись.

Руки в стороны. Проснулись.

Ноги повернули к двери

И быстрей под душ с постели. 

Если же вам не хочется заучивать наизусть рифмовки, воспользуйтесь нашими ассоциациями, чтобы сделать утреннюю гимнастику для крохи увлекательнее.  Итак, превращаемся в…

- Гуся.. Он важно ходит по кругу, размахивает крыльями и высоко поднимает ноги. Держим прямо спинку, вытягиваем шею, смотрим из стороны в сторону.

- Медведь. Переваливаемся с ноги на ногу.

- Лягушка. Приседаем на корточки и скачем.

- Цапля. Стоим на одной ножке, пытаясь удержать равновесие.

- Ласточка. Руки в стороны, медленно наклоняемся вперед, вытягивая одну ногу параллельно полу.

- Жук. Лежим на спине, подняв вверх «лапки» и трясем ими.

- Паучок. Бегаем, согнувшись пополам и касаясь ладонями пола.

- Котенок. Стоя на четвереньках, выгибаем спинку.

- Зайчик или белочка. Прыжки.

- Утёнок. Пройдемся вразвалочку, вприсядку. Руки на коленях.

- Черепашка. Лежа на животе, сгибаем и разгибаем руки, подражая плывущей черепахе.

- Лошадка. Бег по комнате вприпрыжку.

- Бабочка. Размахиваем руками, разведенными в стороны.

- Червячок. Проползаем под стульями.

 

БОДРОГО ВАМ УТРА!

См. также: Игра-гимнастика. Для тех, кто не любит делать утреннюю гимнастику, но очень любит играть!

Развитие
