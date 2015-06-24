Мы с шестилетней дочкой традиционно на все праздники готовим родным открытки своими руками. День рождения мужа не стало исключением. Не найдя подходящего для нас образца мужской открытки в интернете, решили придумать свою.

Так как папа наш – любитель-рыболов (всю весну и лето пропадает на местной речке), открытку посвятили морской теме. С удовольствием поделимся идеей с читателями ю-мамы.

1. Для начала возьмем красный лист картона и согнем его пополам, сделав, таким образом, заготовку будущей открытки. Затем отрежем прямоугольник голубой бумаги в два раза меньше листа картона. Краям голубого прямоугольника придаем форму волнистой линии.

2. На коричневой цветной бумаге рисуем и вырезаем лодочку в форме полумесяца.

3. На альбомном листе создаем образ папы-морячка. Была мысль сделать шарж – наклеить фотографию мужа, но вовремя не подобрали подходящую. Одну руку умышленно не рисуем. Раскрасив рисунок фломастерами, вырезаем его.

4. Следующий шаг – отдельно рисуем вторую руку с маленьким «держателем» длинной примерно в 1,5 – 2 см.

5. Затем создаем будущий улов папы – вот такую рыбку.

6. Приклеиваем тело рыбака к лодке, а рыбку - к руке.

7. Лодочку с рыбаком наклеиваем на наш голубой фон.

8. Берем канцелярский нож и делаем надрез размером с 1 см так, как показано на фото.

9. В получившееся отверстие вставляем отдельно нарисованную руку тем самым «держателем».

10. Переворачиваем нашу заготовку обратной стороной и к «держателю» аккуратно пришиваем ниточку.

11. Кладем заготовку открытки лицевой стороной и канцелярским ножом делаем надрез под лодкой. Затем в это отверстие просовываем нашу ниточку с изнанки. Если потянуть за нитку, морячок поднимает руку вверх, вытаскивая рыбу.

12. Обрезаем нитку так, чтобы остался отрезок 4-5 см. Прячем (вклеиваем) конец нитки между двумя одинаковыми рыбками.

13. Теперь нужно спрятать рыбок в бушующем море. Для этого вырезаем полоски синей цветной бумаги, складываем в несколько раз, фигурно вырезаем и получаются волны. В нескольких местах «прихватываем» их клеем. Рыбку «Тяни» кладем на поверхность волн, а «Удачу» скрываем за ними.

14. Снова кладем заготовку обратной стороной и намазываем ее углы клеем и прикрепляем к картону.

15. Осталось только подписать открытку и оформить ее лицевую сторону. Мы сделали это просто с помощью пайеток.

Вот так символично мы пожелали папе-мужу удачи во всех начинаниях!