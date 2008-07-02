Первые шаги в математику. Математика по Н. А. Зайцеву (часть 3)

«В магазине развивающих игрушек:

- Купили Илюшке методику Зайцева «Тысяча+», а ему неинтересно. Вот и лежит коробка! Сказали в четыре года можно играть с этим пособием. А он и в пять не хочет!

- Вот именно, ИГРАТЬ! Играйте!

Ребенок с радостью займется математикой»!

В предыдущих статьях речь шла о работе по пособиям Зайцева «Стосчет» или «Тысяча плюс» с детьми трех-четырех лет. Читайте: Часть 1 и Часть 2!

С помощью интересных игр и игровых упражнений дети могут научиться считать до 100 по числовой ленте, находить любое число и называть его. Становится понятной логика построения числового ряда: чем больше число, тем оно правее на ленте. Дети упражняются в счете предметов, в выражении количества с помощью цифры или числовой фигуры – модели в пределах 20.

Это уже очень много для малыша! Он далеко впереди ровесников, обучающихся по типовой программе для детского сада!

Пойдем дальше!

Для того, чтобы ваш малыш научился осознанно в 5 – 6 лет решать примеры в пределах сотни, важно подготовить его к этому. Ребенок должен понять состав числа, научиться легко называть любое число на числовых карточках. Лучше всего для этого использовать интересные логические игры и упражнения. Только желание, интерес и азарт сделают занятия математикой любимыми.

Игровые упражнения и логико – математические игры для детей 4 – 6 лет

«Путешествие в прошлое»

Для работы потребуются счетные палочки 30 штук, резинки для купюр. «Волшебная палочка».

Ход игрового упражнения:

Предложите ребенку отправиться в прошлое. Взмахните Волшебной палочкой:

«Покрутись – повертись

В прошлом очутись!»

Ты сейчас мальчик из прошлого, а я мама из прошлого. Можно для создания интереса что-то надеть на себя и ребенка.

- Это было давным - давно. Люди еще только учились считать. Мы тоже поучимся. На столе палочки, давай их сосчитаем. Ребенок собирает палочки в руку и считает. Собрал 10 палочек. Возьмите их у малыша. Мы скрепим их резинкой. Получился пучок.

- Тут 10 палочек. Мы с тобой в прошлом. И мы еще не знаем слово «десять», будем вместо «десять» говорить «дцать»!

- Сколько тут палочек?

- Дцать!

- Положим их на стол. Теперь 1 палочку кладем сверху. Один лежит на «дцать». Послушай: «Один – на – дцать »! Какое получилось число?

- Одиннадцать!

А теперь ты положи еще одну палочку? сколько палочек лежит на дцать?

- Две!

- А вместе: «две – на – дцать»!

- Двенадцать!

Так вы докладываете еще 8 палочек.

- Десять – на – дцать ! Говорит ребенок.

- А мы же с тобой в прошлом. Тогда было не десять, а дцать. Закрепим эти 10 палочек резинкой. Тут дцать и еще дцать. Будет два дцать!

- Двадцать!

Так же с помощью палочек и пучков - связок образуйте тридцать.

Уточните, что в этом числе 3 десятка.

Вот мы и побывали в прошлом. Узнали, почему мы при счете слышим слово «дцать». А теперь пора возвращаться домой, в наше время. С помощью волшебной палочки и заклинания совершите это возвращение.

Продолжайте считать по числовой ленте. Обращайте внимание, как ребенок использует числительные. Поучитесь считать десятками. Расскажите, что люди постепенно учились считать и придумали новые слова для обозначения большого количества.

Игра «Где чей гараж»

Для игры потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет», числовая лента и ваш домашний автопарк.

Машинки делятся поровну между играющими. Затем они выбирают такое же количество числовых карточек – пропусков в гараж.

Ведущий обращает внимание на гаражи – числовую ленту. Все машины должны стоять только в своих гаражах. Нужно поставить машины в гаражи. Если лента висит на стене, то машины станут под нужным числом – номером гаража. Если лента лежит на полу, то Ваш малыш с удовольствие разместит свои машины в гаражах.

Игровое логико – математическое упражнение «В какой квартире Вини – Пух и Пятачок?»

Для игры потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет». Плоскостные изображения мультипликационных героев. Фишки.

Из карточек построим дом. Для начала одноэтажный, затем - многоэтажный. Хорошо, если вы будете делать это совместно, называя каждое число. На одну из квартир положим наших мультяшек. Они пришли в гости.

Ребенок должен догадаться, какое число закрыто. В какой квартире Вини – Пух и Пятачок?

Если он называет правильно, то получает фишку. Если играющих несколько, то получает фишку первый назвавший это число.

Данная игра позволяет закреплять представление о последовательности чисел в числовом ряду. Развивает аналитические способности, умение делать умозаключения.

Займитесь моделированием двузначных чисел

«Угадай и найди»

1 вариант

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» от 10 до 20; 2 карточки для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета или пуговки, набор пластмассовых цифр.

Возьмите числовую карточку. Рассмотрите ее.

Уточните, что слева нарисован треугольничек, в котором 10 кружочков, это десяток - дцать. Справа 4 кружочка закрашено. Это единицы. Это число четырнадцать.

Ведущий молча выкладывает с помощью цифр любое число от 10 до 20, играющий «делает» его с помощью модели. Называет, находит такую же числовую карточку. Забирает карточку себе – выигрывает, если число на столе получилось такое же как на карточке.

В конце игры подсчитывается число карточек у каждого. Определяется победитель. Будьте великодушны, допустите ошибку «по рассеянности», пусть ребенок ее заметит. Постарайтесь быть для вашего малыша партнером по игре, а не контролером.

«Угадай и найди»

2 вариант

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»; карточки для моделирования двузначных чисел. Кружочки одинакового цвета или пуговки, набор пластмассовых цифр.

Уточните, что первая цифра в двузначном числе обозначает количество треугольничков – десятков. А вторая цифра – количество кружочков единиц.

Например, в числе 32 – 3 десятка и 2 единицы. Цифра 3 показывает 3 закрашенные пирамидки или 3 десятка, а цифра 2 – 2 закрашенных кружочка или 2 единицы. Далее игра поводится аналогично первому варианту.

Следующие игры будут интересны детям 5 – 7 лет

«Поймай пару»

Очень азартная и увлекательная логико – математическая игра

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»

Хорошо, если в игре примут участие 2 детей.

Каждый берет себе равное количество числовых карточек. От пяти до десяти. Остальные лежат кучкой на столе. Это базар. По сигналу ведущего все выкладывают по одной карточке. Рассматривают их. Тот, кто первым скажет, что в них общего, тот забирает все себе. Игру можно остановить в любой момент. Подсчитать количество карточек у каждого. У кого больше, тот победитель. Можно брать еще карточки из кучки – базара.

Например, на столе карточки 28 и 38. Общее то, что в этих числах 8 единиц.

Будут случаи, когда ничего общего в числах не окажется, тогда будем «спорить»! Обычно, это детям очень нравится. Одну карточку мы переворачиваем, а вторую кладем лицом вверх. Опять сравниваем два числа. Если есть общее, то игрок первый установивший сходство получит не 2, а целых 6 карточек! Ну, а если, опять безрезультатно, то спор продолжится, а горка карточек возрастет.

«Найди клад»

Для работы потребуются числовые карточки и монеты.

На столе раскладывается несколько числовых карточек - каменные плиты. (Не больше 10). Ребенок – кладоискатель отворачивается. Ведущий тихонько кладет монетку под одну из карточек – зарывает клад.

Кладоискатель должен отгадать, где зарыт клад. Он называет число десятков в числе. Ведущий говорит «да» или «нет».

- в этом числе 2 десятка?

- нет?

- 5 десятков?

- да.

- В этом числе 2 единицы?

- нет

- 7 единиц?

- да!

- Значит, клад зарыт под плитой № 57!

- да!!!

Теперь играющие меняются ролями. В конце игры можно подсчитать выигрыш.

«Математическое домино»

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»

Замечательно, если в игре принимают участие все члены семьи. Можно играть за столом, а можно и на ковре. Играющим раздают по 7 числовых карточек. Остальные лежат в стороне лицевой стороной вверх– это базар. Считалкой выбираем первого игрока. (Можно того, у кого самое маленькое число). Первый игрок выкладывает свою карточку на середину стола. Следующий выбирает из своих карточек ту, которая совпадает по количеству десятков или единиц с выложенной. Затем делает ход третий игрок.

Если не найдется нужной карточки, придется сходить на базар. Ребенок должен осознанно купить на базаре нужную карточку.

Выигрывает тот, у кого на столе не останется карточек. Игру можно прервать в любой момент, тогда подсчитаем, у кого карточек меньше.

Например: у меня есть карточка - число 15. С одной стороны лежит число 40, с другой 18. Прикладываю свою карточку к числу 18. Объясняю: В этих числах 1 десяток, это общее.

У второго игрока нет нужной карточки. На базаре он выбрал число 5. Прикладывает его к 15. Объясняет: общее – 5 единиц.

Игра вызывает у игроков любого возраста азарт, змея из карточек получается очень длинная и извилистая, поэтому удобно размещаться на ковре.

Придумала игры и играла с детьми преподаватель Тюменского педагогического колледжа №1 Осьмакова Марина Васильевна. Фото и рисунки автора.

Продолжение следует… Будем учиться решать примеры!

Первые шаги в математику. Математика по Н.А. Зайцеву (часть 4)