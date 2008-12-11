Как определить уровень умственного развития детей с двух до трех лет

Каждая мама хочет, чтобы ребенок вырос умным. Как протекает интеллектуальное развитие, часто определяют «на глазок» или в сравнении с другими детками. А есть ли для таких крох настоящие интеллектуальные тесты? Есть!

Предлагаю воспользоваться замечательной методикой Е.А. Стребелевой и определить уровень умственного развития вашего малыша.

Справка от U- mama: Стребелева Елена Антоновна - доктор педагогических наук, профессор. Основные направления научных исследований: психолого-педагогическая диагностика детей раннего и до­школьного возраста; воспитание ребенка с отклонениями в развитии в семье; познавательное разви­тие детей с нарушениями интеллекта; консульти­рование и диагностика развития детей-сирот. Автор более 50 научных трудов в области дошкольной коррекционной педагогики: учебников, программ для студентов, методических пособий и др.

Результаты работы малыша позволят оценить уровень развития мышления ребенка, чувственного восприятия, предпосылок к продуктивной деятельности.

Задания методики очень простые, их может дать ребенку мама, даже не имеющая психологического или педагогического образования. Кстати, за подобное исследование в ШР придется выложить немалые деньги.

Материал будет очень полезен мамам, воспитывающим особых детей. Предлагаемая методика популярна в домах ребенка. Поэтому ее результаты будут интересны тем, кто думает об усыновлении конкретного малыша. Пособиями к каждому заданию служат развивающие игрушки для самых маленьких, которые, скорее всего, есть в доме в избытке. (Если чего-то не окажется, это повод для пополнения детской вашего ребенка!)

При отборе заданий, автор исходила из закономерностей развития нормально развивающихся детей и особенностей умственно отсталых сверстников раннего возраста.

Необходимо отметить, что результаты исследования будут иметь ценность только в тех случаях, когда с ребенком удалось наладить доброжелательный контакт, и он захотел принять посильное участие в эксперименте, т.е. был достаточно заинтересован; следует обращать внимание на общий фон настроения ребенка.

Параметры оценки умственного развития детей раннего возраста

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего возраста можно считать:

· принятие задания;

· способы выполнения задания;

· обучаемость в процессе обследования;

· отношение к результату своей деятельности.

Принятие задания

Т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от качества самого выполнения, является первым абсолютно необходимым условием выполнения задания. При этом он проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со взрослыми.

Способы выполнения задания

Отмечается:

· самостоятельное выполнение задания;

· выполнение задания с помощью взрослого т.е. возможно диагностическое обучение;

· самостоятельное выполнение задания после обучения.

Адекватность действий определяется, как соответствие действий ребенка условиями данного задания, диктуемым характером материала и требованиям инструкции. Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном нарушении умственного развития ребенка. Наиболее примитивным способом является действие силой или хаотичное действие без учета свойств предметов.

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня трудности, от наиболее простых до более усложненных. Отдельные задания дублируются. Это делается для того, чтобы исключить некоторые случайные факторы, например необходимость проявления определенного мышечного усилия, которое для некоторых детей могло стать непреодолимым препятствием (разбор и складывание матрешки).

Обучаемость

При анализе результатов обследования основное внимание надо уделять оценке возможностей ребенка в плане принятия помощи, т.е. его обучаемости.

В процессе обследования детям надо предлагать следующие виды деятельности: Выполнение действий по подражанию.

Выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов, речевой инструкцией.

На уровне подражания (действия одновременно со взрослым) ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания. Количество показов способов выполнения задания не должно превышать трех раз. Речь взрослого должна служить указателем цели данного задания и оценивать результативность действий ребенка.

Обучаемость, т.е. переход ребенка от неадекватных действий к адекватным, свидетельствует о потенциальных возможностях ребенка. Отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта с нарушениями эмоциональной сферы.

Отношение к результату своей деятельности

Заинтересованность своей деятельностью и конечным результатом характерна для нормально развивающихся детей. Безразличное отношение к тому, что он делает, и к полученному результату характерно для ребенка с нарушениями интеллекта.

Все эти параметры нашли отражение в балльной оценке умственного развития детей. Баллы, которые ребенок наберет за 10 заданий суммируются, затем определяется группа развития. Автор дает характеристику интеллектуального развития детей каждой группы.

Задания для детей двух – трех лет

1. Лови шарик

Задание направлено на установление контакта и сотрудничества ребенка со взрослым, на выявление развития ручной моторики, способности к прослеживанию за двигающимся предметом.

Оборудование : желобок, шарик.

Проведение обследования : Взрослый кладет шарик на желобок и просит ребенка: «Лови шарик!» Затем поворачивает желобок и просит прокатить шарик по желобку: «Кати!» Взрослый ловит шарик. Так повторяется четыре раза.

Обучение : Если ребенок не ловит шарик, взрослый показывает ему два-три раза, как это надо делать, т.е. обучение идет по показу.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок не начал сотрудничать даже после обучения и ведет себя неадекватно (бросает шарик, берет в рот и т.д.)

2 балла - ребенок обучился и начал сотрудничать, пытается катить и ловить шарик, но это не всегда удается практически.

3 балла - ребенок самостоятельно начал сотрудничать, но поймать шарик не всегда удается из-за моторных трудностей; после обучения результат положительный.

4 балла - ребенок сразу начал сотрудничать со взрослым, успешно ловит и катит шарик.

2. Спрячь шарик

Задание направлено на выявление практического ориентирования ребенка на величину, а также наличие у ребенка соотносящих действий.

Оборудование : Две для детей 2 – 2,5 лет (три для детей 2,5 – 3 лет ) разные по величине коробочки с соответствующими крышками; два (три) шарика, разных по величине.

Проведение обследования: Перед ребенком кладутся две (три) коробочки, разные по величине, и крышки к ним, расположенные на некотором расстоянии от коробочек. Взрослый кладет большой шарик в большую коробочку и просит ребенка накрыть коробки крышками, спрятать шарики. При этом ребенку не объясняют, какую крышку надо брать. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался сам, какой крышкой надо закрыть соответствующую коробку.

Обучение : Если ребенок подбирает крышки неверно, взрослый показывает и объясняет: большой крышкой закрывает большую коробку, а маленькой крышкой маленькую коробку.

После обучения ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок не понял задание, не стремится к цели; после обучения задания не понял.

2 балла - ребенок не понял задание; после обучения стремится к достижению цели, но у него нет соотносящих действий; к конечному результату безразличен; самостоятельно задание, не выполняет.

3 балла - ребенок сразу принял задание, но трудности возникли при выполнении соотносящих действий (не мог соотнести уголки крышки с коробкой); заинтересован в результате своей деятельности; после обучения задание выполняет.

4 балла - ребенок понял задание; выполнил задание и при этом использовал соотносящие действия; заинтересован в конечном результате.

3. Разборка и складывание матрешки

Задание направленно на выявление уровня развития практического ориентирования ребенка на величину предметов, а также наличия соотносящих действий, понимания указательного жеста, умения подражать действиям взрослого.

Оборудование : Две двухсоставные матрешки для детей 2 – 2,5 лет (трехсоставные для детей 2,5 – 3 лет).

Проведение обследования : Взрослый дает ребенку двусоставную матрешку и просит ее раскрыть. Если ребенок не начинает действовать, то взрослый раскрывает матрешку и предлагает собрать ее. Если ребенок не справляется самостоятельно, проводится обучение.

Обучение : Взрослый берет еще одну двухсоставную матрешку, раскрывает ее, обращая внимание ребенка на матрешку-вкладыш, просит его сделать то же со своей матрешкой (раскрыть ее). Далее, взрослый, используя указательный жест, просит ребенка спрятать маленькую матрешку в большую. После обучения ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок не научился складывать матрешку; после обучения самостоятельно действует неадекватно: берет в рот, стучит, кидает, зажимает ее в руке и т.д.

2 балла - ребенок выполняет задание в условиях подражания действиям взрослого; самостоятельно задание не выполняет.

3 балла - ребенок принял и понял задание, но выполняет его после помощи взрослого (указательный жест или речевая инструкция); понимает, что конечный результат достигнут; после обучения самостоятельно складывает матрешку.

4 балла - ребенок сразу принял и понял задание; выполняет его самостоятельно; отмечается наличие соотносящих действий: заинтересован в конечном результате.

4. Разборка и складывание пирамидки

Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка практического ориентирования на величину, соотносящихся действий, ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности действий.

Оборудование : пирамидка из трех (четырех) колец.

Проведение обследования: Взрослый предлагает ребенку разобрать пирамиду. Если ребенок не действует, взрослый разбирает пирамидку сам и предлагает ребенку собрать ее.

Обучение : Если ребенок не начинает действовать, взрослый начинает подавать ему кольца по одному, каждый раз указывая жестом, что кольца нужно надеть на стержень. Затем предлагает выполнить задание самостоятельно.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок действует неадекватно: даже после обучения пытается надеть колечки на стержень, закрытый колпачком, разбрасывает колечки, зажимает их в руке и т.п.

2 балла - ребенок принял задание; при сборке не учитывает размеры колец. После обучения нанизывает все кольца, но размер колец по прежнему не учитывает; не определена ведущая рука; нет согласованности обеих рук; к конечному результату своих действий безразличен.

3 балла - ребенок сразу принимает задание; понимает его; но нанизывает колечки на стержень без учета их размера; после обучения задание выполняет безошибочно; определена ведущая рука, но согласованность действий рук не выражена; адекватно оценивает результат.

4 балла - ребенок сразу самостоятельно разбирает и собирает пирамидку с учетом размеров колец, определена ведущая рука; имеется четкая согласованность обеих рук; заинтересован в конечном результате.

5. Парные картинки

Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка зрительного восприятия предметных картинок, понимание жестов инструкции.

Оборудование : Две пары предметных картинок для детей 2 – 2,5 лет. (четыре пары для детей 2,5 – 3 лет)

Проведение обследования : Перед ребенком кладут две предметные картинки. Точно такая же пара картинок находится у взрослого. Взрослый достает одну из них показывает ее ребенку, просит показать такую же.

Обучение : Если ребенок не выполняет задание, то ему показывают, как надо соотносить парные картинки: «Такая у меня, такая же у тебя», при этом используется указательный жест.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно: переворачивает картинки, не фиксирует взгляд на картинке, пытается взять картинку у взрослого и т.д.

2 балла - ребенок понимает задание, но выполнить сразу не может; в процессе обучения сличает парные картинки, к оценке своей деятельности безразличен, самостоятельно задание не выполняет.

3 балла - ребенок сразу понимает условия задания; допускает одну ошибку. После обучения действует уверенно; понимает, что конечный результат достигнут.

4 балла - ребенок сразу понял задание и уверенно сличает парные картинки; заинтересован в конечном результате.

6. Цветные кубики

Задание направленно на выделение цвета как признака, различие и называние цвета.

Оборудование : Цветные кубики - два красных, два желтых (два белых), два зеленых, два синих (четыре цвета).

Проведение обследования: Перед ребенком ставят два (четыре) цветных кубика и просят показать такой, какой находится в руке взрослого: «Возьми кубик такой, как у меня». Затем педагог просит показать: «Покажи, где красный, а теперь, где желтый». Далее предлагают ребенку по очереди назвать цвет каждого кубика: «Какого цвета этот кубик?».

Обучение : В тех случаях, когда ребенок различает цвета, но не выделяет по слову, его учат выделять по слову два цвета, повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется самостоятельное, выполнение задания.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок не различает цвета даже после обучения.

2 балла - ребенок сличает два цвета, но не выделяет цвет по слову даже после обучения; безразличен к конечному результату.

3 балла - ребенок сличает и выделяет цвет по слову; проявляет интерес к результату.

4 балла - ребенок сличает цвета, выделяет их по слову, называет основные цвета; заинтересован в конечном результате.

7. Разрезные картинки

Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия предметной картинки.

Оборудование : Две одинаковые, предметные картинки, одна из которых разрезана на две части для детей 2 – 2,5 лет. (три части для детей 2,5 – 3 лет)

Проведение обследования: Взрослый показывает ребенку две или три части разрезанной картинки и просит сложить целую картинку. «Сделай целую картинку».

Обучение : В тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, взрослый показывает целую картинку, просит сделать из частей такую же. Если и после этого ребенок не справляется с заданием, исследователь сам накладывает часть разрезной картинки на целую и просит ребенка добавить другую. Затем предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок после обучения действует неадекватно: не пытается сложить части разрезной картинки друг с другом.

2 балла - ребенок складывает разрезную картинку при помощи взрослого; к конечному результату безразличен, самостоятельно сложить картинку не может.

3 балла - ребенок сразу понимает задание, но складывает картинку при помощи взрослого; после обучения складывает картинку самостоятельно; понимает, что конечный результат положительный.

4 балла - ребенок понимает задание; самостоятельно складывает разрезную картинку; заинтересован в конечном результате.

8. Конструирование из палочек («молоточек» или «домик»)

Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия, анализа образца, умения ребенка действовать по подражанию, показу.

Оборудование : четыре (для детей 2 – 2,5 лет) или шесть (для детей 2,5 – 3 лет) палочек одного цвета.

Проведение обследования: Перед ребенком строят из палочек фигуру «молоточек» или «домик» и просят его сделать так же: «Построй, как у меня».

Обучение : Если ребенок по показу не может создать «молоточек», экспериментатор просит выполнить задание по подражанию. «Смотри и делай, как я». Затем снова предлагает ребенку выполнить задание по образцу.

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно: бросает палочки, кладет их рядом, машет ими; безразличен к результату.

2 балла - ребенок после обучения пытается строить фигуру, но соответствие образцу не достигается; к конечному результату безразличен.

3 балла - ребенок правильно понимает задание, но строит «молоточек» только после подражания действиям взрослого; заинтересован в конечном результате.

4 балла - ребенок правильно выполняет предложенное, задание по образцу; заинтересован в конечном результате.

9. Достань тележку (скользящая тесемка)

Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-действенного мышления, умения использовать вспомогательное средство (тесемку).

Оборудование : тележка с кольцом, через кольцо продета тесемка; в другом случае - рядом со скользящей тесемкой - ложная.

Проведение обследования: Перед ребенком на другом конце стола находится тележка, до которой он не может дотянуться рукой. В зоне досягаемости его руки находятся два конца тесемки, которые, разведены между собой на 50 см, ребенка просят достать тележку. Если ребенок тянет только за один конец тесемки, тележка остается на месте. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался соединить оба конца тесемки и подтянул тележку.

Обучение : Проводится на уровне практических проб самого ребенка.

Оценка действий ребенка: Если ребенок тянет за оба конца, то отмечается высокий уровень выполнения. Если же ребенок тянет сначала за один конец тесемки, то ему надо дать возможность попробовать еще раз, но это уже более низкий уровень выполнения. Если ребенок не догадывается использовать тесемку, то это оценивается как невыполнение задания. Фиксируется также отношение к результату, результат.

1 балл - ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели.

2 балла - ребенок пытается достать рукой цель; после нескольких неудачных попыток отказывается от выполнения задания.

3 балла - ребенок пытается достать тележку за один конец тесемки; после двух-трех попыток достигает результат: понимает конечный результат своих действий.

4 балла - ребенок сразу находит правильное решение и выполняет задание; заинтересован в конечном результате.

10. Нарисуй дорожку

Задание направлено на понимание речевой инструкции, выявление уровня предпосылок к предметному рисунку, а также на определение ведущей руки, согласованности действий рук, отношение к результату, результат.

Оборудование : карандаш, бумага.

Проведение обследований: Ребенку дают лист бумаги и карандаш и просят порисовать: «Нарисуй дорожку».

Оценка действий ребенка:

1 балл - ребенок не использует карандаш для черкания на бумаге; ведет себя неадекватно заданию, речевую инструкцию не выполняет.

2 балла - у ребенка есть стремление что-то изобразить (черкание): к конечным изображениям безразличен; нет согласованности обеих рук.

3 балла - ребенок понимает инструкцию; пытается нарисовать дорожку, изображая ее многократными прерывистыми линиями без определенного направления; понимает конечный результат своих действий; определена ведущая рука, но нет согласованности обеих рук.

4 балла - ребенок выполняет задание соответственно речевой инструкции: заинтересован в конечном результате (в большинстве случаев это прямая непрерывная линия); четко определена ведущая рука, наблюдается согласованность действий обеих рук.

Анализ рисунка: каракули, преднамеренное черкание, предпосылки к предметному рисунку, соответствие рисунка инструкции.

Результаты психолого-педагогического изучения умственного развития детей раннего возраста

Различия между обследуемыми детьми состоят в основном в характере познавательной деятельности; в принятии задания, способа выполнения (самостоятельно или при помощи взрослого), обучаемости, интересе к результату. В соответствии с этим обследуемых детей можно разделить на четыре группы.

Первую группу (10-12 баллов) составляют дети, которые в своих действиях не руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а поэтому не стремятся его выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со взрослым, не понимая цели задания, действуют неадекватно. Более того, эта группа детей не готова далее в условиях подражания действовать адекватно. Показатели детей этой группы свидетельствуют о глубоком неблагополучии в их интеллектуальном развитии Необходимо комплексное обследование этих детей.

Во вторую группу (13- 23 балла) входят дети, которые самостоятельно не могут выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со взрослыми, действуют без учета свойств предметов. В характере их действий отмечается стремление достигнуть определенного искомого результата, поэтому для них характерными оказываются хаотичные действия, а в дальнейшем - отказ от выполнения задания.

В условиях обучения, когда взрослый просит выполнить задание по подражанию, многие из них справляются. Однако после обучения самостоятельно выполнить задание не могут. Это свидетельствует о том, что принцип действия остался ими не осознан. При этом они безразличны к результату своей деятельности.

Анализ данных детей этой группы позволяет говорить о необходимости использования других методов изучения (обследования психоневролога и др.)

Для детей, показавших 1 и 2 группу, групповые учебные занятия в дошкольном учрежде­нии вообще не могут быть развивающими. Учитывая психологические особенности детей, разра­батываются пути и средства индивидуальных коррекционных занятий.

Третью группу (24-33 баллов) составляют дети, которые с интересом сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают задания, понимают условия этих заданий и стремятся к их выполнению. Однако самостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный способ выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно справиться с заданием, проявив большую заинтересованность в результате своей деятельности. Показатели детей этой группы говорят о том, что в этой группе могут оказаться дети с нарушениями слуха, зрения, речевыми нарушениями, с минимальной мозговой дисфункцией и т.п.

Четвертую группу (34-40 баллов) составляют дети, которые с интересом принимают все задания, выполняют их самостоятельно, действуя на уровне практического ориентирования, а в некоторых случаях и на уровне зрительного ориентирования. При этом они очень заинтересованы в результате своей деятельности.

Те условия, которые создаются дома и в детском саду являются достаточными для умственного развития. Эти дети, как правило, успешны и достигают хорошего уровня психического развития!

Если ваш кроха справился с заданиями не совсем успешно, это повод для того, чтобы мама пересмотрела СВОИ позиции по развитию ребенка. Возможно, помогут регулярные игры с развивающими игрушками, указанными в статье. Может быть, полезно записать ребенка в школу развития и совместными усилиями стимулировать его интеллектуальные способности.

Помните, что мозг ребенка до трех лет чрезвычайно пластичен. Он обладает прекрасными компенсаторными способностями. Не упустите это золотое время!

В гуманистической педагогике содержание и методы любого воздействия на ребенка первых 7 лет жизни направлены на обогащение (амплификацию) его развития, а не ускорение (акселерацию) развития. Амплификация психического развития предполагает максимальную реализацию всех возможностей врожденной программы ребенка и новообразований, приобретенных за годы жизни, возникающих в результате «встречи» генетических и социальных программ развития. Обогащение развития происходит в специфически детских видах деятельности.

Следовательно, задача взрослых - создать условия для полноценного развития этих деятельностей ребенка дома и в детском саду.

О том, каковы направления в развитии малышей, оказавшихся в 1 – 3 группах – в следующей статье!