Это простое и оригинальное панно можно сделать вместе даже с самым маленьким ребеночком. Мне будет помогать мой сынок, которому 2 г. 3 месяца

Итак, нам потребуются материалы:

1. пластиковая одноразовая тарелка;

2. пластилин;

3. макароны разных форм, фасоль, чечевица;

4. акриловая краска с блестками;

5. ножницы.

* Берем пластиковую тарелочку и ее дно обмазываем светлым пластилином.

* На этот фон выкладываем снежинку пластилином контрастного цвета.

* А теперь самый творческий этап: украшаем снежинку и фон макаронами и фасолью-чечевицей.

Наша работа готова и осталось только придать ей праздничный вид - покрыть акриловыми красками с блестками.

Когда краски высохнут, обрезаем края пластиковой тарелочки, оставляя сверху место для гвоздика (кнопочки). Можно сверху покрыть акриловым лаком.Ну а после того, как это чудесное панно вы вместе с малышом подарите бабушке, оно обретет свое законное место на стене почета .