Мастер-класс «Панно „Удивительная снежинка“ — делаем подарок бабушке.»
Это простое и оригинальное панно можно сделать вместе даже с самым маленьким ребеночком. Мне будет помогать мой сынок, которому 2 г. 3 месяца
Итак, нам потребуются материалы:
1. пластиковая одноразовая тарелка;
2. пластилин;
3. макароны разных форм, фасоль, чечевица;
4. акриловая краска с блестками;
5. ножницы.
* Берем пластиковую тарелочку и ее дно обмазываем светлым пластилином.
* На этот фон выкладываем снежинку пластилином контрастного цвета.
* А теперь самый творческий этап: украшаем снежинку и фон макаронами и фасолью-чечевицей.
Наша работа готова и осталось только придать ей праздничный вид - покрыть акриловыми красками с блестками.
Когда краски высохнут, обрезаем края пластиковой тарелочки, оставляя сверху место для гвоздика (кнопочки). Можно сверху покрыть акриловым лаком.Ну а после того, как это чудесное панно вы вместе с малышом подарите бабушке, оно обретет свое законное место на стене почета .
С Новым годом!