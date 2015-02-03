География для всех. Часть 2

Часть первую можно почитать здесь.

Арктика и Антарктика

Знакомство с материками мы начали с этих двух объектов.

Мы выяснили, что Арктика - это льды, замороженный местами Ледовитый океан, а вот Антарктида - это полноценный материк т.е. земля (только сильно-сильно замороженная).

Что белые медведи никогда-никогда не смогут встретиться с пингвинами, так как обитают они в разных местах. Пожалели мы зверушек и познакомили их хотя бы у нас, в АнтарАктике )

Вариантов снежных коробок можно сделать великое множество, но мне кажется, что при изучении географии настоящий лед более подходящий. В идеале можно и снега с улицы набрать.

При изучении вечных льдов можно устроить игры со льдом. Их на самом деле великое множество - строить башни из ледяных кубиков, замораживать, а потом отмораживать различные предметы, показать как можно льды размораживать (феном подуть на лед и в теплую воду опустить; можно посолить и оставить, потом посмотреть как соль лед растворила и т.п.)

Австралия

«Скажите, а бывали вы

В загадочной Австралии

Где светит солнце - белое,

Где рано поутру

Зарядку дружно делают

Веселые и смелые,

Смешные, загорелые,

Большие Кенгуру.» (В. Безладнов)

В Австралии выпадает в год меньше всего осадков в мире. Самый длинный забор в мире сооружен именно в Астралии. Его построили для того, чтобы отгородить овец от диких собак динго, которых на континете очень много.

А чем мы, спрашивается, хуже австралийцев? Мы тож бьем рекорды.

Австралия - родина сумчатых животных, именно отсюда их развезли по всему свету.

Коала, тасманский дьявол, вомбат, кузу и, конечно же, кенгуру. Пофантазировали на эту тему немного. Наши Сашагуру и Темагуру вполне себе ручные звери.

А еще в Австралии есть замечательно-чудесное розовое озеро Хиллер.

Самое удивительное, что несмотря на все имеющиеся технологии 21 века, никто из ученых так и не выяснил почему же оно розовое. Вот такой вот парадокс.

Рыбалка на необычном розовом озере.

Любимое лакомство австралийцев - бисквит лягушка, мы тоже решили не отставать, смастерили и съели за здоровье австралийских кенгуру парочку.

Сын мне вот такого страуса Эму презентовал.

В Австралии проживают самые ядовитые виды змей (6 из 8-ми самых опасных). Можно предложить детям доставать с помощью пинцета змей из коробки с песком.

Или так (душит голыми руками ) :-)

Детям надо непременно рассказать о таком впечатляющем событии в Австралии, как миграция красных крабов, которые в ноябре-декабре мигрируют из одного места в другое. Можно сделать краба, чтобы закрепить это знание (фото www.globallookpress.com).

В крабов можно и поиграть, воспроизводя их способ передвижения (на четвереньках, животиком вверх). Так дети мои и мигрировали из кухни в детскую, из гостинной - в ванную.

Австралийский день наш закончился лепкой коал и вомбатов и сказкой Усачева «Что было в сумке у кенгуру?».

Африка

Мы говорили о том, что в Африке находится самая длинная река в мире - Нил. Было б лето - можно смастерить эту реку, а так просто вспомнили, как делали на даче реку с помощью фольги.

Вспомнили любимый мульт - "Король лев" и поиграли в него.

Ученые полагают, что название «Африка» происходит от названия племени, которое ранее проживало на материке - африги.

Были мои дети и диким африканским племенем, танцевали свои африканские танцы с бубнами и песнопениями и знаменитым умхалангу (танец тростника).

Основная часть Африки состоит из полей и пустыней. Здесь же расположилась самая большая пустыня в мире - Сахара. Наши привычные домашние животные - это кошки и собаки, а африканцы приручают птиц-секретарей. Для того, чтобы они могли охранять поселения от змей и крыс (она их ест) . Дети очень старались изобразить как ходит птица-секретарь, но папа был вне конкуренции (жаль фото нет).

Самой высокой горой в Африке является гора Килиманджаро. Эта гора потухший вулкан. Но благодаря нашим стараниям, он вновь извергался.

В Африке расположено 53 государства. Несмотря на все свои богатства (природные дары, ископаемые), именно здесь находятся самые бедные страны мира. В этом виноваты войны и болезни.

Девочкам можно заплести африканские косички. Мои дети порадовались,что у нас есть снег и сочувствовали африканским детишкам, что они никогда его не видели.

Но душа просит еще о Африке (и я думаю, мы к ней вернемся еще не раз).

Еще очень-очень рекомендую прочесть с детками рассказ Василия Ливанова "Самый-самый-самый-самый". Это и про Африку и про "доброе, чистое, вечное".

Северная Америка

Несколько дней мы посвятили материку Северная Америка. Играли в индейцев. Я рассказала детям, как была открыта Америка Колумбом и что вначале путешественник думал, что приплыл в Индию, а потому аборигенов нарёк индейцами. Потом, правда, выяснилась, но индейцы так и остались индейцами. Вспомнили замечательный диснеевский мультфильм "Покахонтас" и решили в индейцев же и поиграть. Придумали себе индейские имена, построили вигвам из кроватей, вобщем жили настоящей индейской жизнью. Ловили диких мустангов (их роль выполнял надувной осел и наша кошка), лассо (да, это немного из другой оперы-ковбои, но все там близко индейцы-ковбои).

А когда Тёма-ГромкийПук и Саша-ПронзительныйВизг разругались из-за пойманного мустанга, пришлось "курить" трубку мира.

После были индейские танцы и уборка всего этого индейского безобразия))

Затем окунулись мы во времена золотой лихорадки. Александра у нас была старателем на реке Юкон, в притоках которой и было найдено золото. Мыть золото оказалось непросто.

Спустя много-много попыток, наконец старания вознаграждены. Саша поняла сама на своем опыте значение слова "старатель".

Ну и любые старания должны быть вознаграждены. Приведя себя в порядок и собрав намытое золото, ребенок отправился в банк, роль которого выполнял папа.

Банк придирчиво рассматривал самородки и не очень-то щедрился на вознаграждение, хотя что еще стоит ожидать от банков?! Киндер, набор заколок и различные штампики, и стороны пожали друг другу руки.

В один из самых настоящих зимних дней теперь уже двое старателей отправились на поиски золота в условиях вечной мерзлоты - на Аляску.

Даже несмотря на весь имеющийся арсенал в виде молотков, лобзиков и горячей воды, в канистре достать золотые самородки было очень и очень непросто, и тем ценнее они нам показались.

Южная Америка

Рассмотрели материк со всех сторон на нашей карте, на глобусе. Определили, где пустыня, где горы.

Узнали, что здесь живут самые ядовитые лягушки-КОКОА и покреативили на заданную тематику.

Самая большая бабочка Агриппина (размах ее крыльев достигает 30 см) тоже поселилась в нашей, самой обычной, уральской квартире.

Ну не квартира, а южноамериканские красоты сплошные)))

Красивейшая река в мире Каньо-Кристалес. Благодаря своим разноцветным водорослям, она такая необычная.

Делали сами маски, достали мишуру, гирлянды, включили зажигательную музыку и устроили бразильский карнавал.

Дабы успокоить разыгравшуюся братию, включила им мультфильм, и вот удивительно, попался он нам в тему - "РИО"

Отличный мульт, сама с удовольствием смотрела с детьми.

В следующей статье мы расскажем вам о Евразии.