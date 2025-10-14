Чтобы что-то увидеть, нужно перестать видеть

15 октября мировое сообщество отмечает Международный день белой трости. Белая трость символизирует людей, которые лишены радости видеть.

Вы можете примерить на себя, как это, жить на ощупь, в галерее #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ.

С первых секунд экскурсии вы погрузитесь в абсолютную тьму. Любые источники света: телефоны, часы, зажигалки, фонарики, светоизлучающие наклейки на одежде и обуви запрещены. Но через некоторое время вы начнёте «видеть», в темноте обостряются другие чувства – вы будете лучше слышать и ощущать. Мы это проверили на себе.

Вместе со слабовидящим гидом вы проведете 1 час в полной темноте. К вашим услугам 4 локации – «квартира», «рынок», «природа» и «бар». Все экспонаты можно трогать, нюхать, слушать и даже пробовать! Спойлер. Даже самые обычные шоколадные конфеты покажутся вам слаще в несколько раз.

После темноты, уже при свете, вы можете изучить шрифт Брайля и поиграть в привычные нам настольные игры, но адаптированные для незрячих людей.

Это отличная возможность интересно провести время.

ТЦ «Успенский», ул. Вайнера, 10, 5 этаж