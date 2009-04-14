Все дороги ведут в сказку…

Любовь к детям важнейший компонент педагогической культуры человека. Сказка – великое достижение народного творчества. Дети и сказка – неразделимы, созданы друг для друга.

Народная сказка способствует формированию определенных нравственных ценностей, идеала. Для девочек – это красна девица (умница, рукодельница). Для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину).

Идеал для ребенка – далекая перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определяет его как личность. Родителю необходимо выяснить, каков идеал малыша, устранить негативные моменты. Это не просто. Но каждый родитель чувствует свое чадо. Внимание и любовь помогут заглянуть в душу, понять, к чему тянется их сокровище.

Работа со сказкой имеет различные формы:

Чтение сказок, их пересказ – один из наиболее простых и доступных способов тренировать память и развивать воображение. Впоследствии дети сами начинают придумывать свои сказки.

Обсуждение успехов или неудач сказочных героев помогает понять, что многострадальному Ивану-царевичу только упорство, мужество и смелость помогают найти свое счастье. А Золушкины мачеха и сестры теряют принца и мечту о троне из-за своей лени и злобы. Ребенок делает выводы, каким нужно быть, чтобы получить желаемое.

Театрализованное исполнение сказок очень подходит для организации праздников. Кто-то практикует в повседневной жизни, если есть свободное время и желание повеселиться вместе с детьми.

Пусть дети сами подберут музыку для сопровождения. Чтобы процесс выбора не затягивался, предложите 2-3 приготовленных заранее варианта. Эффект самостоятельности не исчезнет. Сотворение костюмов (даже временно-шуточных) своими руками, распределение ролей зажгут огромный интерес.

Предложите детям поиграть в сказку, раздадутся крики: «я буду принцессой!», «а я колобком!». Тут не зевайте, чтобы не возникло споров из-за одного, чаще хорошего или главного персонажа. Придумав новые яркие качества второстепенному герою, можно заинтересовать даже жабой Клавой.

Примеряя на себя разные роли, дети учатся понимать и сопереживать своим персонажам. Размахивая игрушечным мечом, ребенок пытается понять, каково было Ивану царевичу добывать невесту. Наряжаясь в лохмотья Бабы Яги, катаясь по комнате в ведре-ступе, чадо порой настолько вживается в роль, что становиться на сторону злодейки. Представление помогает преодолеть стеснение перед публикой. Игра в сказку подарит много счастливых минут.

Проведение конкурса знатока сказок. Пусть из участников только мама и малыш. Мама очень мудра и знает, где можно поддержать в ребенке чувство превосходства и подыграть, а где немножко победить.

Примеры конкурсов:

«Кто больше вспомнит сказок». Серое вещество ребенка начинает активно работать. Он заново воссоздает в памяти образы.

«Придумай свою сказку». Скорее всего, это будет сборная солянка из знакомых сказок и мультиков. Но не исключено, что ребенок выдаст такой шедевр, что останется только задуматься о направлении его дальнейшего развития. В любом случае польза налицо.

«Отгадай сказку». Здесь тоже есть выбор. Можно купить готовые книжки с загадками, коих на прилавке сегодня пруд пруди. Можно импровизировать. Опишите, как умеете сказку, ребенок будет отгадывать. Двойная польза: малыш учится понимать объяснение родителя, родитель – доступно объяснять. Чтобы отгадать сказку, нужно провернуть в голове столько знакомых сюжетов. Это существеннее, чем загадки, в которых ответ – единичный предмет.

Для маленького человечка участие в несерьезном конкурсе серьезный и увлекательный процесс. Конкурсы в детском саду и в школе будут восприниматься как «нестрашные».

Рисование персонажей сказок и выставка работ – Бессмысленно говорить о пользе рисования. На эту тему столько всего писано-пересказано.

Рисуя сказки, ребенок учиться рисовать действие. Сказки – это сюжет. Идет, скачет, спасает, ждет и т.д.

Сережа, 5,5 лет. Нарисовал Ивана Царевича, едущего на Мерседесе. Долго разглядывал свое творение. Наконец, изрек: «Мама, если б у Ивана царевича был Мерседес, он быстрее бы спас Василису прекрасную».

Ребенок самостоятельно визуализирует образы из сказок, придавая им новые черты. Делает открытия, неожиданные выводы.

Если организовать выставку работ для бабушек или друзей, ребенок научиться ценить результаты своего труда.

Воспитательный момент

Мудрый народ испокон веков заботился о яркости и занимательности сказок. Увлекательность сюжета, образность, забавность делают сказки эффективным средством воспитания. В них учитываются психические особенности детей, прежде всего, неустойчивость и подвижность их внимания.

Если вы твердите сто, тысячу раз на дню нравоучение, эффект может быть ничтожным. Ребенок проигнорирует родительское наставление. Но если рассказать сказку с той же воспитательной идеей, или облечь наставление в сказочные образы – ребенок обязательно отзовется.

Мама просит Оксану (4 года) собрать игрушки. Дочь тут же глохнет. Мама наклоняется за первой игрушкой: - Пошла Маша по грибы… - Какая Маша? – немедленно встрепенулся ребенок. – Меня Оксана зовут! - Оксана сидит и никого не слышит, а Маша грибы собирает, медведя угостить хочет. Вторую игрушку кладет в корзину Оксаночка, закидывая маму вопросами: - Какие грибы собирает Маша? А мишки грибы едят? Какие мишки грибы едят? А Маша грибы тоже кушает?.... …Игрушки собраны.

«Мораль той басни такова…»

В народных сказках находят свое отражение приемы общения, воспитания, воздействия на личность.

Вечная «Репка» учит никогда не сдаваться. Мышь показывает, как порой очень маленькое помогает справиться с очень большим.

«Курочка Ряба» - не терять оптимизма, не расстраиваться. Всегда есть запасной вариант.

«Колобок» - не бросать родных, иначе лиса съест.

Сказки о лисе, как правило, учат осторожности и внимательности, чтобы не быть обманутым.

Все сказки о зверях прививают любовь к животным.

Дети еще не умеют абстрактно мыслить, яркие и красочные образы помогают различать плохое и хорошее.

Данил (6 лет) привык хлопать дверью в свою комнату. Да так, что начинало сыпаться их всех щелей. К тому же у присутствующих закладывало уши. Наставления и крики не помогали. Мама придумала сказку: «Жила была дверь. Ее серый цвет очень не нравился маленькой хозяйке, и она еще больше уродовала его царапинами. С каждым днем дверь становилась все грустнее. Но маленькая хозяйка не замечала этого. Ночью, когда все спали, из норки выходила мышка и жалела дверь. Она слушала скрипучие жалобы и не могла ничем помочь. Очень хотелось как-то порадовать дверь. Однажды мышь принесла желтой краски и нарисовала цветочек. Получилось очень красиво. Краски хватило только на три цветка. Утром маленькая хозяйка увидела цветы на двери и удивилась. Откуда они взялись? Девочка взяла зеленую краску и пририсовала листочки. Маленькая хозяйка так увлеклась, что скоро дверь пестрила всеми цветами радуги. Стали незаметными царапины и исчез скучный серый цвет. Девочка перестала царапать и бить свою дверку, стала относиться к ней очень бережно». Нетрудно догадаться, что эта маленькая история возымела эффект. Позже Данилка с мамой украсили дверь наклейками и аппликациями.

Сегодня голубые экраны пестрят яркими, интересными персонажами. Человек-паук, Бэтмэн и другие неизбежно появляются в жизни наших детей. Но ничто не сможет полностью заменить нашу старую, добрую, поучительную сказку.

Сказка - ложь, да в ней намек!