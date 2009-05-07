Занимательная психология. Определяем природные склонности ребенка

Каждый ребенок уникален, у каждого свои задатки и способности! Мой муж, у которого ни слуха, ни голоса, часто вспоминает, как его мучили на уроках музыки. Он всегда был отличником, но петь не хотел, не умел и не мог. И вот его ставили на задние ряды, и заставляли подпевать. Уж не помню точно слов песни, которая особенно запала в его душу, в общем, про колокольный звон в Бухенвальде. И вот все пели, а те, кто хорошо петь не умел, вторили хору «Дон! Дон! Дон!».

Но родители хотели видеть в нем только отличника, и этот отвратительный для него урок он не мог пропустить или, хотя бы, не петь на нем. Его «Дон-Дон» - это очередная пятерка. Знаете, лично я не понимаю желание родителей видеть своих детей круглыми отличниками, поэтому, никогда не буду настаивать на отличной оценке. Главное, чтобы что-то было в душе и голове у ребенка, а не в дневнике или аттестате. Во-вторых, если у ребенка нет склонности к какому-либо предмету, ну зачем его насиловать? Зачем заставлять петь, если у ребенка нет музыкальных задатков? Можно просто попросить написать про какого-нибудь композитора, например.

Я всегда была гуманитарием, и математика вводила меня в ступор, и я имела всегда еле натянутую тройку. Во многих странах изначально определяют способности ребенка, и не уравнивают всех под одну гребенку. Если ты гуманитарий, то ты можешь изучать математику на более простом уровне, нежели ребенок с математическими способностями, и иметь пятерку, на своем уровне. По-моему это логично и хорошо для детей. Не знаю, изменилось ли что-то сейчас в системе российского образования, но хочу предложить родителям вот что. Попробуйте определить, к чему более склонен ваш будущий или уже состоявшийся школьник, чтобы в будущем не ругать его за плохие оценки по какому-либо предмету. Лучше развивайте в детях то, что заложено в них природой, с рождения. Лучше быть классным, ОТЛИЧНЫМ спецом в определенной области, которая близка уму и сердцу, чем пытаться быть ХОРОШИМ везде, понемногу.

Тест «Природные склонности ребенка» ( старый, добрый тестик)))

Для успешных занятий с детьми старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста необходим устойчивый интерес к тому или иному виду работы. Способность сохранять длительное время сосредоточенность.

Желательно определить сферу предпочтительных интересов ребенка для того, чтобы учебу в школе и дома привести в соответствие с природными задатками ребенка.

Инструкция: Я буду задавать тебе вопросы, на которые ты будешь отвечать «да», «нет», «очень нравится», «совсем не нравится».

1. Ты любишь фильмы о животных?

2. Станешь ли ты разбирать новую игрушку, чтобы узнать, как кона устроена?

3. Ты любишь играть в школу и быть учителем?

4. Тебе нравится решать задачи?

5. Любишь ли ты рисовать цветными карандашами?

6. Тебе нравится выращивать цветы в горшках?

7. Ты любишь собирать игрушку или конструктор по схеме?

8. Тебе нравится играть в больницу, быть врачом?

9. Нравится ли тебе писать красиво (хочешь научиться)?

10. Ты любишь выдумывать разные истории?

11. Тебе нравится слушать рассказы о животных?

12. У тебя сломалась игрушка. Попробуешь ли ты ее отремонтировать?

13. Тебе нравится возиться с малышами, объяснять им что-либо?

14. Ты любишь разгадывать кроссворды?

15. Ты нарисовал(а) картинку, и тебе что-то не понравилось. Будешь ли ты ее переделывать до тех пор, пока у тебя не получится, как надо?

16. Тебе интересно наблюдать за растениями?

17. Ты рассматриваешь технические журналы?

18. На улице плачет малыш. Ты постараешься пожалеть его?

19. Тебе нравится читать(хочешь научиться?)

20. Ты услышал(а) историю с грустным концом. Ты попробуешь переделать ее так, чтобы она хорошо закончилась?

21. Ты любишь собирать красивые камешки?

22. Тебе нравится рассматривать устройство незнакомых приборов?

23. Твоя мама изменила прическу, надела новое платье. Заметишь ли ты это? Скажешь, что она красивая?

24. Можешь ли ты решать интересные задачи, хотя рядом играет громкая музыка?

25. Тебе нравится рисовать красками?

26. Ты любишь книги, мультики, фильмы о природе?

27. Ты нашел старый сломанный телевизор или приемник, ты посмотришь, что там внутри?

28. Замечаешь ли ты, когда твои близкие чем-то расстроены?

29. Тебе нравится решать ребусы, головоломки, шарады?

30. Тебе нравится выступать перед зрителями, читать сказки по ролям?

Положительные ответы на каждый вопрос – 1 балл, отрицательные – 0 баллов.

Если ребенок дал 5-6 положительных ответов на вопрос какой-либо группы, соответственно его интересы лежат в данной сфере.

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (ЧП) – 1,6,11,16,21,26

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (ЧТ) - 2,7,12,17,22,27

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (ЧЧ) - 3,8,13,18,23,28

ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (ЧЗС) - 4,9,14,19,24,29

ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (ЧХО) – 5,10,15,20,25,30

На основании этого исследования стоит подбирать занятия и игры, соответствующие интересам вашего ребенка. А также учитывать особенности ребенка при обучении в школе.

ЧЧ – заинтересуется играми в школу, больницу, будет чувствовать себя комфортно в роли воспитателя, учителя, врача.

ЧХ – подойдут эмоциональные, сюжетно-ролевые игры, чтение сказок, придумывание историй, игра в театр, с переодеванием в персонажей.

ЧЗС – понравятся графические диктанты, выполнение по образцу, придумывание графических узоров, разгадывание ребусов.

ЧП – материал игры с ребенком должен содержать информацию о животных, растениях, природных явлениях.

ЧТ – необходимо подбирать материал, связанный с техникой, механизмами, машинами, чертежами. Такие дети с удовольствием создают различные модели, придумывают сложные конструкции.

В следующей статье я хочу поговорить о детском рисунке, проективных методиках. О том, что могут рассказать нам детские рисунки и как родители могут их «читать» и лучше понимать своих детей.