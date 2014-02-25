Символ праздника Масленицы - Солнышко. Хорошо, если в эти дни оно ярко светит на небе. Но если день пасмурный, мы всё равно можем порадоваться Солнышку. Сделаем его своими руками. Это совсем нетрудно.

Нам понадобится цветной картон или бархатная бумага жёлтого цвета, объёмные нитки, дырокол, ножницы, шпажка или тоненькая палочка, вязальный крючок и немного терпения, а главное - желание.

1. Вырежем из картона два одинаковых круга произвольного размера. Склеим их между собой, вставив вовнутрь шпажку для шашлыка или тонкую палочку. Это для того, чтобы наше Солнышко можно было воткнуть в стопку блинов, приготовленных для угощения.

2. С помощью канцелярского дырокола сделаем дырочки по всей окружности.

3. Нарежем лучики Солнышка из ниток длиной 10-15 см. С помощью вязального крючка или просто пальцами протянем нитки в дырочки и закрепим. Аккуратно подровняем получившиеся лучики ножницами и слегка распушим.

4. Сделаем нашему Солнышку личико. Пусть улыбается вместе с нами.

Вот и всё. Улыбчивого Солнышка вам!

