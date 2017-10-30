Английский с малышом, мифы и реальность
Все хотят, чтобы к школе ребенок уже говорил
А если я скажу, что можно никуда не везти, нисколько никому не платить, и при этом получить самый лучший результат? Вы поверите?
А что такое самый лучший результат? Это когда ваш ребенок может объясниться на английском и чувствует себя комфортно в присутствии англоязычных сверстников. Наша российская система обучения языку, к сожалению, долгое время была построена таким образом, что лучший результат не достигался ни к окончанию школы, ни к окончанию ВУЗа. Поэтому поверить сложно.
Я хочу поделиться своим опытом. Сразу скажу, что будет много личных суждений и личного опыта, который может противоречить
Английский с года
Сегодня существует довольно много студий или просто отдельно взятых тетенек, занимающихся английским с малышами чуть ли не с полугода. Что я об этом думаю? Это отдых для мамы, возможность расслабиться полчаса — час, пока
А как же
С какого же возраста начинать учить английский?
Честно говоря, сама я всегда считала этот вопрос не принципиальным. Я начала учить английский в школе, в 10 лет, и только в
Вот и я думала, что не буду приставать к детям с английским с ранних лет, ведь язык можно выучить очень быстро, при наличии способностей.
Разрушаем мифы
В языковых школах вам скажут, что языку можно научить любого. И это правильно, ведь это их хлеб, я бы тоже так говорила. Но
Так вот, как же так случилось, что я начала заниматься английским со своими детьми (у меня двойня) с двух с половиной лет?
Первая причина проста: от нечего делать. В 2,5 года в садик еще не берут, активность уже зашкаливает, и от постоянного сидения дома с мамой и дети и мама начинают сходить с ума. Чтобы дом не разнесли в пух и прах, нужно постоянно придумывать
Однажды мы просто взяли мешок разноцветных резиночек для волос, и я стала называть их цвета
Миф или реальность: дети действительно очень легко в этом возрасте учат новые слова, запоминают с первого раза.
Потом я нашла в интернете забавные мультфильмы про цвета, типа таких:
Мультфильмы нужно искать оригинального производства, то есть запрос формулировать на английском: English colors for kids, English for kids, English for children.
При попытке найти отечественное обучающие видео, наткнулась на Хрюшу и Степашку, а также много другого контента, который меня лично очень разочаровал.
Вторая причина — Даша Путешественница. Вот не знаю почему, но на тот момент дети мультфильм просто обожали, и до сих пор с удовольствием смотрят. И вот однажды я слышу, как человек, озвучивающий мультфильм, очевидно далекий от английского языка, имея ввиду круг, произносит: сэкл. Меня слегка передернуло, а ребенок повторяет: сэкл. И все. Это испорченное слово мы не могли забыть около года. В тот момент я решила, что лучше брать ответственность на себя и учить детей самостоятельно.
Только вот, как учить детей самостоятельно, я не знала, потому как повторюсь, к педагогике не имею почти никакого отношения (я училась на переводчика, а не на учителя английского языка, да и по специальности ни дня не работала). Я никогда не учила детей, моя работа почти не связана с иностранным языком. Я преподаю экономические дисциплины, взрослым людям в
С чего начать учить английский?
Я думаю, в этом вопросе нужно придерживаться той же логики, что и в изучении родного языка. То есть со слов, конечно. Как вы учите малыша говорить? Называете предметы и просите его повторить. Выучив цвета с помощью цветных резиночек, мы перешли к животным (а дома много малышовых книжек с животными и разных фигурок). Затем стали называть игрушки, предметы мебели, посуду, в общем, все, что попадается под руку. Этот этап самый простой. Слова запоминаются легко, детям это интересно, и здесь от мамы совсем не требуется хорошая языковая подготовка. Ведь назвать куклу, мячик, мышку может даже мама со средним уровнем английского. А если вы
А еще этот этап самый дешевый, потому что для запоминания слов не требуется никакой методический материал. Все у вас уже есть: книжки, игрушки, предметы вокруг вас, и
Все, что вам понадобится на первом этапе:
Лучше конечно, если вы не просто называете слово, а называете его, используя вопросительные предложения:
What is it? — It’s a dog.
What color is it? — It’s brown.
Вы спрашиваете, а ребенок отвечает (сам или повторяет за вами). Так мы уже начинаем говорить небольшими предложениями.
Со временем можно слегка усложнить:
Is it a cat or a dog? — It’s a dog.
Is it pink or brown? — It’s brown.
Вам кажется это сложным? Просто посмотрите вместе с ребенком видеоролики, где это делают иностранцы. Вот этот молодой человек по имени Мэтт помогает детям учить слова, играет на гитаре и поет забавнее песенки. Кстати, о нем я впервые услышала здесь, на
Миф или реальность: карточки Домана действительно работают. Как это ни странно, слова действительно запоминаются быстрее, когда показываешь карточки. Отлично подходят карточки для малышей, которые используются для раннего развития.
А еще я нашла целый кладезь карточек в библиотеке Белинского. Там, в зале иностранной литературы, нужно заключить договор, заплатить около 300 рублей за год, и взять вот такие наборы (см. фото ниже), их там, по меньшей мере, 3, в каждом около 200 карточек. За раз мне удавалось показать и назвать (или спросить) около 30 карточек, потом внимание пропадает, и откладываем карточки до следующего дня. Вообще на этом этапе запоминания слов я тратила на английский примерно 10–15 минут в день. И это еще один аргумент, чтобы заниматься дома с мамой, а не ехать на курсы в развивающих центрах. Такой маленький ребенок просто не способен изучать
Кстати, материалы в библиотеке дают на 3 недели, а затем их можно дважды или даже трижды продлевать, а можно просто сфотографировать и показывать потом на телефоне.
Миф или реальность: протест. Действительно, не у всех, но бывает такое явление как отрицание: «мама, не говори так». Как его преодолеть? Нам удалось с помощью тех самых забавных мультфильмов и детских песенок, они вызывают интерес. Обратите внимание, нужны именно мультфильмы для малышей, где поют простые песенки или называют отдельные слова. Если вы на данном этапе включите Свинку Пеппу на английском, ребенок, вероятнее всего не поймет, не заинтересуется, и скорее всего, попросит включить
Еще очень рекомендую английские песенки для малышей, искать по запросу: English nursery rhymes или simple songs for kids, songs for children.
Типа таких:
Другие простые детские песенки:
• Twinkle, twinkle, little star
• 5 little monkeys jumping on the bad
• Bingo Dog Song
• The Finger Family Song
• Johny Johny Yes Papa
• Humpty Dumpty Sat On A Wall
• Itsy Bitsy Spider / Incy Wincy Spider
А вот это просто танцевальный хит, кстати, made in China.
В общем, стоит только начать поиск. Песенки отлично ставят произношение, дают понимание и узнавание знакомых слов в речи, делают изучение языка приятным и веселым занятием. А если еще найти текст в интернете, то можно петь вместе. Только учтите, мультфильмы и песенки — это не занятия, а хорошее дополнение к занятию. Мультфильмы тоже утомляют, и их нужно смотреть 5–10 минут, а вот песенки можно слушать сколько угодно.
Вообще, я вполне понимаю, почему все языковые курсы для детей начинаются обычно с 5 лет. Раньше ребенок просто не готов воспринимать занятие как занятие. Он не будет учить, слушать, и делать домашнее задание, повторять, чтобы не забыть материал к следующему уроку. Он может только играть. Если игра сложная — то недолго. Результат можно получить только в том случае, если заниматься ежедневно, по 5–10 минут.
Зато таким образом можно довольно легко выучить несколько сотен слов, чтобы создать базу для дальнейшего говорения.
Плюсы и минусы раннего изучения языка
Если
Про плюсы сказала, теперь про минусы. Если вы дошли до того этапа, на котором не можете поддерживать развитие своими силами, то ребенка нужно передать на курсы английского. Если занятия просто прекратить — все быстро забудется.
Когда моим детям было три с половиной года, я, честно говоря, немного струсила. Побоялась, что не смогу правильно научить, фантазии не хватит
И еще один минус: если вы ставите
В следующей статье, если конечно эта тема покажется
Good luck!