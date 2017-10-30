Английский с малышом, мифы и реальность

Все хотят, чтобы к школе ребенок уже говорил по-английски , вопрос только в том, какой вид обучения выбрать, куда везти, сколько денег платить?

А если я скажу, что можно никуда не везти, нисколько никому не платить, и при этом получить самый лучший результат? Вы поверите?

А что такое самый лучший результат? Это когда ваш ребенок может объясниться на английском и чувствует себя комфортно в присутствии англоязычных сверстников. Наша российская система обучения языку, к сожалению, долгое время была построена таким образом, что лучший результат не достигался ни к окончанию школы, ни к окончанию ВУЗа. Поэтому поверить сложно.

Я хочу поделиться своим опытом. Сразу скажу, что будет много личных суждений и личного опыта, который может противоречить чьему-то другому опыту или расхожим представлениям. Цель данной статьи — не вступить с кем-то в спор, не рассказать о том, какая я замечательная и деятельная мама (а это далеко не так, я дама весьма ленивая), и даже не прорекламировать свои услуги: я человек, далекий от педагогики, и никого (кроме своих собственных подопытных детей) английскому учить не собираюсь.

Английский с года

Сегодня существует довольно много студий или просто отдельно взятых тетенек, занимающихся английским с малышами чуть ли не с полугода. Что я об этом думаю? Это отдых для мамы, возможность расслабиться полчаса — час, пока кто-то другой играет с вашим ребенком. И это очень хорошо. Но в принципе такой же эффект дадут любые игровые и развивающие занятия, в студии или даже с няней. По моему глубокому убеждению, английский имеет смысл начинать осваивать не раньше, чем будет освоен родной язык на уровне свободного общения. Если ребенок хорошо говорит в 2 года — можно с двух, если в три — то с трех, или даже с четырех. Те же 50–100 слов, которые вы, потратив кучу денег и времени, выучите за год, ваш ребенок позднее, когда сформируются речевые навыки, сможет освоить за неделю или месяц.

А как же дети-билингвы , скажете вы? Ну, во-первых , таким детям вообще сложнее, ведь им надо освоить сразу два языка. Есть мнения, что они начинают говорить позже и поначалу смешивают языки. По-моему , нет смысла нагружать ребенка, если в доме не присутствует член семьи, который постоянно говорит только на иностранном языке. Два — три занятия в неделю и билингвизм не имеют ничего общего. *В этом абзаце выражена исключительно позиция автора, не подтвержденная никакими фактами.

С какого же возраста начинать учить английский?

Честно говоря, сама я всегда считала этот вопрос не принципиальным. Я начала учить английский в школе, в 10 лет, и только в 9-м классе стала делать это осознанно, записавшись к репетитору на 1–2 занятия в неделю. За два-три года я выучила язык и поступила на языковой факультет ВУЗа, на бюджет, где мне было ужасно скучно учится, так как почти ничего нового я там не узнала. От скуки я увлеклась экономикой, но об этом чуть позже. А вот мой муж начал учить английский с детского сада, и до сих пор учит, как и многие мои знакомые. Так что с языком не работает правило: раньше начнешь, раньше выучишь. Результат здесь зависит от способностей, мотивации и качества преподавания.

Вот и я думала, что не буду приставать к детям с английским с ранних лет, ведь язык можно выучить очень быстро, при наличии способностей.

Разрушаем мифы

В языковых школах вам скажут, что языку можно научить любого. И это правильно, ведь это их хлеб, я бы тоже так говорила. Но все-таки здесь как с пением, слух и голос либо есть, либо нет. Какой-то результат получить можно всегда, но быстрый и блестящий результат — полностью зависит от наличия предрасположенности к языкам.

Так вот, как же так случилось, что я начала заниматься английским со своими детьми (у меня двойня) с двух с половиной лет?

Первая причина проста: от нечего делать. В 2,5 года в садик еще не берут, активность уже зашкаливает, и от постоянного сидения дома с мамой и дети и мама начинают сходить с ума. Чтобы дом не разнесли в пух и прах, нужно постоянно придумывать какие-то занятия. Я не педагог дошкольного образования, у меня нет к этому выраженных склонностей, и мне все это дается трудно. Честно говоря, называние предметов на английском показалось мне на тот момент довольно безобидным развивающим занятием. Правда, я тогда не представляла, к чему это все может привести. А это может привести к тому, что через полгода-год ваше чадо дергает вас за подол и говорит: мама, ну давай поговорим по-английски !

Однажды мы просто взяли мешок разноцветных резиночек для волос, и я стала называть их цвета по-английски .

Миф или реальность: дети действительно очень легко в этом возрасте учат новые слова, запоминают с первого раза.

Потом я нашла в интернете забавные мультфильмы про цвета, типа таких:

Мультфильмы нужно искать оригинального производства, то есть запрос формулировать на английском: English colors for kids, English for kids, English for children.

При попытке найти отечественное обучающие видео, наткнулась на Хрюшу и Степашку, а также много другого контента, который меня лично очень разочаровал.

Вторая причина — Даша Путешественница. Вот не знаю почему, но на тот момент дети мультфильм просто обожали, и до сих пор с удовольствием смотрят. И вот однажды я слышу, как человек, озвучивающий мультфильм, очевидно далекий от английского языка, имея ввиду круг, произносит: сэкл. Меня слегка передернуло, а ребенок повторяет: сэкл. И все. Это испорченное слово мы не могли забыть около года. В тот момент я решила, что лучше брать ответственность на себя и учить детей самостоятельно.

Только вот, как учить детей самостоятельно, я не знала, потому как повторюсь, к педагогике не имею почти никакого отношения (я училась на переводчика, а не на учителя английского языка, да и по специальности ни дня не работала). Я никогда не учила детей, моя работа почти не связана с иностранным языком. Я преподаю экономические дисциплины, взрослым людям в бизнес-школе и студентам в ВУЗе, правда, для магистров иногда читаю спецкурсы по логистике на английском.

С чего начать учить английский?

Я думаю, в этом вопросе нужно придерживаться той же логики, что и в изучении родного языка. То есть со слов, конечно. Как вы учите малыша говорить? Называете предметы и просите его повторить. Выучив цвета с помощью цветных резиночек, мы перешли к животным (а дома много малышовых книжек с животными и разных фигурок). Затем стали называть игрушки, предметы мебели, посуду, в общем, все, что попадается под руку. Этот этап самый простой. Слова запоминаются легко, детям это интересно, и здесь от мамы совсем не требуется хорошая языковая подготовка. Ведь назвать куклу, мячик, мышку может даже мама со средним уровнем английского. А если вы чего-то не знаете, Google вам в помощь! Он не только покажет перевод, но и произнесет. Даже меня на этом этапе дети периодически сбивали с толку вопросами. Мы могли до полуночи лежать без сна, спрашивая, как по-английски трусы, косичка, горшок, творожок???

А еще этот этап самый дешевый, потому что для запоминания слов не требуется никакой методический материал. Все у вас уже есть: книжки, игрушки, предметы вокруг вас, и интернет-словарь , который подскажет правильное произношение (слава богу, в наши дни о таких понятиях, как бумажный словарь и транскрипция можно забыть).

Все, что вам понадобится на первом этапе:

Лучше конечно, если вы не просто называете слово, а называете его, используя вопросительные предложения:

What is it? — It’s a dog.

What color is it? — It’s brown.

Вы спрашиваете, а ребенок отвечает (сам или повторяет за вами). Так мы уже начинаем говорить небольшими предложениями.

Со временем можно слегка усложнить:

Is it a cat or a dog? — It’s a dog.

Is it pink or brown? — It’s brown.

Вам кажется это сложным? Просто посмотрите вместе с ребенком видеоролики, где это делают иностранцы. Вот этот молодой человек по имени Мэтт помогает детям учить слова, играет на гитаре и поет забавнее песенки. Кстати, о нем я впервые услышала здесь, на ю-мамском форуме (канал называется Dream English Kids).

Миф или реальность: карточки Домана действительно работают. Как это ни странно, слова действительно запоминаются быстрее, когда показываешь карточки. Отлично подходят карточки для малышей, которые используются для раннего развития.

А еще я нашла целый кладезь карточек в библиотеке Белинского. Там, в зале иностранной литературы, нужно заключить договор, заплатить около 300 рублей за год, и взять вот такие наборы (см. фото ниже), их там, по меньшей мере, 3, в каждом около 200 карточек. За раз мне удавалось показать и назвать (или спросить) около 30 карточек, потом внимание пропадает, и откладываем карточки до следующего дня. Вообще на этом этапе запоминания слов я тратила на английский примерно 10–15 минут в день. И это еще один аргумент, чтобы заниматься дома с мамой, а не ехать на курсы в развивающих центрах. Такой маленький ребенок просто не способен изучать что-то и концентрировать внимание дольше. Ему станет неинтересно и появится протест.

Кстати, материалы в библиотеке дают на 3 недели, а затем их можно дважды или даже трижды продлевать, а можно просто сфотографировать и показывать потом на телефоне.

Миф или реальность: протест. Действительно, не у всех, но бывает такое явление как отрицание: «мама, не говори так». Как его преодолеть? Нам удалось с помощью тех самых забавных мультфильмов и детских песенок, они вызывают интерес. Обратите внимание, нужны именно мультфильмы для малышей, где поют простые песенки или называют отдельные слова. Если вы на данном этапе включите Свинку Пеппу на английском, ребенок, вероятнее всего не поймет, не заинтересуется, и скорее всего, попросит включить по-русски .

Еще очень рекомендую английские песенки для малышей, искать по запросу: English nursery rhymes или simple songs for kids, songs for children.

Типа таких:

Другие простые детские песенки:

• Twinkle, twinkle, little star

• 5 little monkeys jumping on the bad

• Bingo Dog Song

• The Finger Family Song

• Johny Johny Yes Papa

• Humpty Dumpty Sat On A Wall

• Itsy Bitsy Spider / Incy Wincy Spider

А вот это просто танцевальный хит, кстати, made in China.

В общем, стоит только начать поиск. Песенки отлично ставят произношение, дают понимание и узнавание знакомых слов в речи, делают изучение языка приятным и веселым занятием. А если еще найти текст в интернете, то можно петь вместе. Только учтите, мультфильмы и песенки — это не занятия, а хорошее дополнение к занятию. Мультфильмы тоже утомляют, и их нужно смотреть 5–10 минут, а вот песенки можно слушать сколько угодно.

Вообще, я вполне понимаю, почему все языковые курсы для детей начинаются обычно с 5 лет. Раньше ребенок просто не готов воспринимать занятие как занятие. Он не будет учить, слушать, и делать домашнее задание, повторять, чтобы не забыть материал к следующему уроку. Он может только играть. Если игра сложная — то недолго. Результат можно получить только в том случае, если заниматься ежедневно, по 5–10 минут.

Зато таким образом можно довольно легко выучить несколько сотен слов, чтобы создать базу для дальнейшего говорения.

Плюсы и минусы раннего изучения языка

Если кого-то заинтересовала идея самостоятельных занятий английским с малышом, то я хочу вас заверить: это реально, весело, продуктивно, дешево и возможно до определенного этапа. До какого — зависит от вашего знания языка и настроя. Но тот этап, который описан в этой статье, однозначно доступен всем мамам и папам, изучавшим в школе английский.

Про плюсы сказала, теперь про минусы. Если вы дошли до того этапа, на котором не можете поддерживать развитие своими силами, то ребенка нужно передать на курсы английского. Если занятия просто прекратить — все быстро забудется.

Когда моим детям было три с половиной года, я, честно говоря, немного струсила. Побоялась, что не смогу правильно научить, фантазии не хватит и т. п. , а может просто лень стало. Создавала даже такую тему: куда пойти учить английский в 3 года, если ребенок уже немного говорит. Проблема в том, что в три года с таким знанием английского идти некуда. Куда бы вы не пришли, вам будут еще пару лет показывать те же карточки и называть знакомые слова. А там, где берут с 5 лет, начинают сразу учить алфавит, читать, писать. А это рано, хотя алфавит мы уже освоили (случайно, благодаря тому же Мэтту). И вот на сегодняшний день я не придумала ничего лучше, кроме как взять себя в руки и продолжить заниматься.

И еще один минус: если вы ставите что-то неправильно, как в примере с произношением слова круг, то это надолго. Я иногда делегирую занятия английским папе. Но наш папа не очень силен в грамматике, потому я прошу его говорить простыми предложениями, либо просто читать английские книжки детям.

В следующей статье, если конечно эта тема покажется кому-нибудь интересной, я расскажу о том, какие сложности ждут на следующем этапе, как начать говорить короткими фразами и описывать картинки, отвечу на вопрос переводить или не переводить? Что делать с грамматикой? Расскажу, как мы общались с иностранными детьми в отпуске, где добыть оригинальные книжки для малышей, и приведу еще несколько полезных интернет — ресурсов.

Good luck!