Рождение чудесных шаров-паутинок

Я хочу поделиться с вами своим опытом по изготовлению ниточных шаров и фотографиями сделанных в этой технике работ.

Материалы и инструменты, которые нам потребуются:

- Воздушный шар (для меньшего объема используются напальчники, которые продаются в аптеке; для большего объема - надувные мячи);

- Нитки (подойдут любые: обычные для шитья, мулине, ирис, шерстяные для вязания);

- Клей (ПВА, силикатный, канцелярский);

- Иголка, ножницы;

- Вазелин (можно жирный крем или масло);

- Для украшения: бисер, перышки, бусины, блестки, манка или сахарная пудра и т.п.

Пошаговая инструкция, как изготовить шарик из ниток:

1. Надуйте шарик до нужного размера. На хвост шарика намотайте нитку про запас ~10см - для будущей петельки, на которую шарик будет впоследствии подвешен на просушку.

2. Смажьте поверхность шарика вазелином, чтобы потом легче было отсоединить от приклеенных ниток.

3. Пропитайте нитки клеем. При использовании ниток разных цветов, получаются очень красивые переплетения.

Существует несколько способов:

1. Клей налейте в какую-нибудь емкость, с которой вам удобно работать, и замочите в ней нитки на 5-10 минут. Клей ПВА перед замачиванием разведите водой (1:1), так как он слишком густой. Следите, чтобы нитки при замачивании не спутывались.

2. Возьмите тюбик с клеем и раскаленной иглой проделайте в нем два отверстия друг против друга. Через отверстия при помощи иглы проденьте нитку (при протягивании сквозь тюбик нитка будет смазываться клеем). Вместо пузырька с клеем можно взять яйцо от киндер-сюрприза, либо другую небольшую пластмассовую бутылочку, например, от лекарства или от того же силикатного клея и залить туда клей.

3. Намотайте сухую нить на шар (пропустить шаг 4 и сразу перейти к шагу 5), а потом тщательно пропитайте ее клеем при помощи кисти или губки.

4. Закрепите пропитанный клеем конец нитки на шарике (для закрепления нити на надувном мячике можно воспользоваться лейкопластырем, скотчем, защитной лентой). Затем вразнобой обмотайте ниткой всю поверхность шарика, как на клубок - каждый оборот в противоположном направлении. Если нитки толстые - сделайте поменьше оборотов, тонкие - намотайте поплотнее. Нитки держите в руках со слабым натягом, а также следите за тем, чтобы нить хорошо смачивалась клеем. Если в баллончике кончился клей - долейте.

5. После намотки, оставьте ещё раз длинный хвост для петельки, намотав его опять на хвост шарика, обрежьте нитку и повесьте обмотанный нитками шар на просушку. Сушите шар основательно 1-2 дня - готовый кокон должен быть твердым. Не пытайтесь ускорить процесс, подвесив шарик рядом с обогревательным прибором - резина, из которой делают воздушные шарики, этого не любит, а от горячего воздуха шарик может лопнуть. Незаменимая штука при сушке - сушилка для мелкого белья с прищепками. На сушилке можно сушить сразу несколько шариков, и они не склеятся между собой.

6. Когда клей полностью высохнет и затвердеет, воздушный шарик нужно удалить из поделки-паутинки.

Существует два способа:

1. Отклейте шарик от паутинки при помощи карандаша с ластиком на конце. Аккуратно проколите шар иглой в нескольких местах и извлеките его или то, что от него осталось.

2. Развяжите узел шарика, которым он был завязан и он постепенно сдуется. Этот способ практикуется в основном тогда, когда вместо воздушного шара вы использовали в качестве основы для намотки надувной мяч.

7. Готовые шарики-паутинки склейте между собой горячим пистолетом, вдавив место склеивания чуть-чуть внутрь. Также шары можно сшить между собой, но это нелегко, потому что шары при высыхании становятся очень прочными и твердыми.

8. Украсьте получившуюся конструкцию при помощи бисера, бусин, перышек, тесьмы, ленточек, искусственных цветов, либо любых других подручных материалов. Покройте краской. Для этого возьмите баллон с краской, выйди на балкон или во двор. Легким движением руки направьте красочные струи на ожидающие чудесного превращения шары. Сделайте эффект снега: смочите шары клеем и обмакните их в манку или сахарную пудру. Сбрызните шар лаком для волос с блестками. Особого сияния не ждите, но легкие искорки гарантированы.

Фантазируйте…

маленькие БОЛЬШИЕ хитрости:

Для того чтобы стол в процессе наматывания не испачкался на него лучше постелить что-то пластиковое, не бумагу - к бумаге всё приклеится. Подойдут пластиковые подставки под горячее. Если нет - можно воспользоваться уголком для документов из плотного пластика. Нижний шов отрезается, папка разгибается и расправляется, и из неё получается универсальное средство для спасения стола от клея, краски и прочих творческих наслоений. В крайнем случае для защиты рабочего места подойдет полиэтилен.

Вместо клея для работы можно использовать сахарный сироп или клейстер. Рецепт приготовления клейстера: 4 чайных ложки крахмала на стакан холодной воды, тщательно перемешиваем и доводим до кипения.

Вместо нитки можно взять тонкую медную проволоку и так же намотать ее на шар.

Во избежание утечки клея через отверстие в тюбике для нити наденьте на конец нити тонкую иглу и проткните ей кусочек изоленты. Нить затяните в обратном направлении и крепко приклейте эту изоленту к баночке. Таким образом, через маленькое отверстие в изоленте клей будет смачивать нить не так обильно и перестанет хаотично капать с нитки на стол и одежду.

Подойдите со всей ответственностью при намотке кокона. Плохо завязанный кокон при сушке потрескивает и теряет форму, так как шарик спускается.

Шары–паутинки могут быть не только шарообразной формы. За основу для обмотки можно взять конусообразный предмет (свернуть конусом плотную бумагу или картон), сердечко и др.

Если вы решили изменить цвет шарика из ниток, то лучше всего красить шарик до сдувания и извлечения его основы - чтобы при покраске паутинка не помялась. Помимо аэрозолей, удобно наносить краску небольшой губкой, неудобно - кисточкой и значительно дольше.

Чтобы поверхность шара получилась фактурной, можно, обмазав шары клеем, обвалять их в крупе, например, в пшене или в зернах кофе.

И ещё несколько слов о нитках…

Если готовится воздушная конструкция – то нитки должны быть тоненькими, лёгкими. Для кашпо под цветы лучше брать толстые нити или даже верёвки и не жалеть клея. Цвет ниток может быть любым. Правда это зависит от используемого клея. Когда клей прозрачный и не оставляет следов, можно поэкспериментировать, обматывая шарик нитками разных оттенков. Получится ещё интереснее.

Применение шаров-паутинок безгранично: и просто как элемент декора, и в качестве абажура, и как новогодние игрушки. Из нескольких таких шаров из ниток можно делать снеговиков, птичек, рыбок.

Фантазия безгранична, давайте этим пользоваться!

Удачи Вам и Вашим деткам в ТВОРЧЕСТВЕ!

PS: Через щелочки между нитками очень занимательно смотреть внутрь шарика,.. кажется, что там внутри другой мир. Не, ну честно, оторваться невозможно