Кувшин для бабушки

Нашу бабулю удивить очень сложно, вот и решили расписать ей кувшинчик для молока. Идею росписи стекла мне подсказала знакомая, причем как раз в тот момент, когда я уже начала задумываться о подарках к Новому году.

ВОЗЬМЕМ:

* Стеклянный кувшин (взяли литровый, чтоб как раз пакет молока входил).

* Краски по стеклу – цветные + контур (мне особенно понравились краски с эффектом «металлик» - с ними получились более сочные цвета).

* Трафарет или полная голова фантазий.

Начинаем ТВОРИТЬ:

Делаем набросок контуром по трафарету или от руки. Трафарет крепим скотчем. Чуть даем подсохнуть – пока рисовала вторую картинку, контур первой уже подсох.

Наносим цветную краску внутри контура. Слой не должен быть очень толстым. Иначе начнет подтекать, т.к. у кувшина поверхности вертикальные. С подтеками я боролась, переворачивая время от времени кувшин вверх ногами.

Снежинки рисовали без контура, особенно следя за количеством выдавливаемой краски, чтоб не подтекало. Выводим 2010. 24 часа покоя.

Вот и готов подарок для бабули! С НОВЫМ ГОДОМ!

P.S. Кисти не нужны, рисуем прямо носиком тюбика. Помарки уберем проспиртованным ватным диском. Кувшин можно мыть.