Настольные игры в обучении ребенка чтению

Очень часто бывает так, что родители вполне готовы уделить немного времени обучению малыша: поделать с ним задания по книжке, что-то поспрашивать, почитать, но только речь заходит о совместной настольной игре, они вспоминают о неотложных домашних заботах. Если это не относится к вашей семье - вас можно поздравить, потому что постоянно убеждаюсь, что наиболее способными и развитыми (не в смысле натасканности, а в смысле общего умственного и эмоционального развития) оказываются именно те детки, с которыми дома постоянно играют. В игре снимается напряженность (малыш перестает пытаться угадать ответ, который от него ЖДЕТ взрослый, чего в простом обучении избежать почти невозможно), запоминание нового материала проходит незаметно и без особых усилий, а самое главное - ребенок учится взаимодействовать, в том числе: проигрывать и выигрывать. Тем более, если с помощью игр можно легко пройти определенные сложности в обучении.

Начнем с самого простого и, как правило, любимого почти всеми детками от 3-х лет вида настольных игр.

ПОХОДИЛОВКИ

О плюсах походиловок в обучении сложению в пределах 12 я уже писала (см. статью «Играем в математику»), теперь речь пойдет о чтении.

Ситуация: ребенок уже знает около десятка или даже 2-х десятков букв вполне уверенно и несколько букв узнает, если их называет взрослый – можно продолжить обучение буквам, можно садиться за букварь или начать объяснять, как буквы складываются в слог, а можно… сделать соответствующую походиловку.

Картинки вырезаны из детского журнала, по ним сочиняется несложный сюжет (Пух приглашен в гости к Кенге, помоги медвежонку поскорее добраться до ее домика, чтобы вкусно перекусить).

На дорожке к домику пишем сначала простые буквы (малыш их хорошо знает), потом посложнее (в принципе назывались, но мог и забыть), а потом уже переходим к несложным слогам (сначала гласная-согласная, потом согласная-гласная) и наконец, к самым простым словам (согласная-гласная-согласная).

Если игра предназначена для маленького игрока (2,5 – 3 года) необходимо сделать большой кубик (не меньше 5 см. высотой), т.к маленькие стандартные «кости» в этом случае не подходят.

В игре 3 уровня сложности :

1-й: Правила просты: по очереди бросаем кубик и ходим на выпавшее количество шагов вперед, то что написано в окошке называет ребенок, если он затрудняется, то с помощью взрослого.

2-й: Как только видим, что малыш способен прочитать большую часть написанного правила усложняются: игрок ходит на выпавшее количество шагов вперед и называет, что написано в итоговом квадрате, если все правильно – остается здесь, если нет, возращаетс на то место, откуда только что ушел.

3-й: Все надписи читаются ребенком практически без помощи взрослых. Вместе с малышом добавляем стрелочки от одного квадрата к другому вниз или вверх («АМ» - Пух кушает – на 2 шага назад или пропуск хода и т.п.) и уже просто закрепляем материал. На этом этапе можно доклеить или дописать на игру дополнительные надписи по сторонам от дорожки, чтобы было что еще почитать «по-пути».

Ситуация: малыш обучается по кубикам Зайцева, некоторые склады-кубики (около десятка или даже меньше) знает хорошо и легко называет, а некоторые никак не запоминаются. Или просто хочется немного ускорить процесс обучения по методике уже с новым стимульным материалом.

Сюда же подходит ситуация, когда ребенок вдруг отказался играть в зайцевские кубики и абсолютно игнорирует надписи на них (такое случается, если родители слишком усиленно «давили» на их изучение, т.е фактически только ЗАНИМАЛИСЬ кубиками с малышом, а не ИГРАЛИ в них).

Процесс изготовления тот же самый: вам понадобятся старые журналы (лучше с детской тематикой), соответствующего размера лист бумаги (я брала A3), клей, ножницы, может быть скотч + для этой игры гласные буквы и ь маленького зайцевского кубика я печатала, а не писала фломастером.

Для тех, кто не знает, что собой представляют зайцевские кубики: это кубики, в котором каждая грань – склад (одно мускульное усилие) с определенной согласной, т.е. есть кубик МУ-МО-МА-МЭ-МЫ-М (согласная М и все «твердые» его вариации) и есть кубик МЮ-МЁ-МЯ-МЕ-МИ-МЬ (м в этом кубике на каждой грани мягкий) и так по каждой согласносной.

Правила: берется любой маленький зайцевский кубик (походиловка сделана под маленькие («мягкие») кубики), кидаем его по очереди и ходим прямо по дорожке таким образом: «У меня выпала МЮ, вторая буква Ю, значит я иду на Ю». Сначала обязательно! проговаривать всю эту фразу, если ребенок не знает выпавшего склада, его называет взрослый, но обязательно полностью всю фразу при каждом броске кубика. Позже можно убрать ее середину: «вторая буква Ю», но все остальное оставить.

Старайтесь исспользовать те кубики, на которых написаны сложные для малыша звуки (к сожалению ч, ш и ц сразу выпадают – это кубики двойные, их так просто не покидаешь): л, р, с и т.д. В следующий раз возьмите уже другой кубик с соответствующими гласными.

Это лишь два примера. Вариаций походиловок для вашего конкретного малыша с его уровнем знаний и его особенностями может быть великое множество, просто в сделанную вами самими игру вы играть все равно БУДЕТЕ и именно играть, а не заниматься.

ПИКСЕСО

Эту игру еще называют парочками. Суть ее очень проста: у вас есть набор карт, где каждая картинка повторяется дважды. В начале игры карточки раскладываются рубашкой вверх и каждый игрок по очереди открывает по две карты (сначала одну, потом вторую), если он сумел открыть парные – он забирает их себе и открывает еще две. Кто набрал больше парочек – тот победил.

Это была самой любимой игрой моей старшей дочери в дошкольном возрасте. Главным образом потому, что она в нее с систематической регулярностью выигрывала.

Скорее всего, ребенок после нескольких тренировок начнет вас легко обыгрывать. Несомненный плюс этой игры – у детей гораздо лучше взрослых развита кратковременная память, на которой процесс и строится. Но нас в данной игре будет интересовать память долговременная: дело в том, что помимо месторасположения нужной карточки в процессе игры малыш легко запоминает и сами карточки. К сожалению, мы обратили на это внимание немного позновато в том плане, что эти игры я покупала только для развития внимания и памяти, а также определенной усидчивости, нежели для знакомства с какой-то сферой знаний. И мы покупали просто веселые картинки.

Сейчас в магазинах можно найти такие наборы с животными, птицами, овощами и фруктами и, что особенно приятно, с репродукциями известных картин Третьяковской картинной галереи (такой набор у нас появился, когда Ане уже было 6 лет и мы очень удивились, когда через пол-года на экскурсии по самой галерее она легко называла нам все эти картины с их авторами). Правда для пользы дела в процессе игры надо обязательно называть все открываемые картинки.

Если ваш малыш тоже относится к любителям этой несложной, но интересной игры, сделайте для него буквенное или слоговое пиксесо (я видела в продаже буквенное, но абсолютно неудачное в плане обучения этим самым буквам: там были крупные картинки и где-то в углу абсолютно терялась сама буква). Если ребенок знает большую часть букв, то лучше делать именно слоговое частично с теми буквами и их сочетаниями, которые он знает и с частично с теми, которые не знает.

Для своего пиксесо я исспользовала склады для самостоятельного создания зайцевских кубиков, которые скачала из интернета.

Обязательным условием игры является четкое произнесение склада при открывании, если знаете, что ребенок сам затруднится – не мучайте его (полюбит игру – запомнит сам и легко) – сразу называйте сами.

Я наклеивала склады на фабричное пиксесо (у нас было не очень любимое – с кошками в разных житейских ситуациях) – таким образом «убивала сразу двух зайцев» : весь процесс создания занял около получаса, мы получили игру отличного качества и т.к. я обклеила не всех кошек – могли играть частично с картинками частично со складами – так было даже интереснее.