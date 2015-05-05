Как научить ребенка быстро читать

Большинство современных детей не любят читать. Причин этому множество. Одна из них – неумение читать быстро. Медленное чтение напоминает пытку - ребенок вымученно читает заданный текст, запинается о трудные слова, не воспринимает смысл прочитанного, возвращается к началу, теряя всякую любовь к самому процессу чтения.

Под силу ли родителям научить ребенка читать быстро и осмысленно? Конечно, да. Если у вас есть время и желание, если вы не хотите тратить семейный бюджет на репетитора и действительно готовы помочь своему чаду, предлагаю познакомиться с приемами беглого чтения.

О минусах методик скорочтения

Существуют специальные методики скорочтения, освоив которые, можно читать целыми абзацами и быстро находить нужную информацию из текста. Но мы не будем сегодня о них говорить по нескольким причинам.

Во - первых, скорочтение – это угадывание общего смысла текста с отбрасыванием его ненужных фрагментов. При таком чтении не обогащается словарный запас ребенка, развитие устной речи происходит на низком уровне.

Во-вторых, спешка при чтении создает проблемы при письме.

В-третьих, обучать ребенка по таким методикам желательно не ранее 14-летнего возраста, когда сформирован навык осмысленного чтения.

Итак, что же сделать, чтобы ребенок стал читать быстро?

Готовимся к чтению текста заранее

Перед тем, как приступить к чтению, необходимо снять возможные трудности. Не поленитесь сами прочитать заданный текст. Есть ли в нем непонятные для ребенка слова? Объясните их лексическое значение, приведите примеры употребления таких слов в другом контексте.

Есть ли в тексте труднопроизносимые слова (к примеру те, что содержат на стыке несколько согласных звуков). Выпишите их и вместе прочитайте.

Работайте над дикцией, используя скороговорки, пословицы, поговорки, произносите их быстро и медленно, громко и тихо, весело и грустно. Обращайте внимание на четкость произношения окончаний слов.

Есть ли в тексте описание каких-то незнакомых для ребенка явлений? Не вызовут ли они непонимание? Соответствует ли текст возрасту ребенка? Чем он будет полезен? Какова его главная мысль?

Ответив на эти вопросы и проведя подготовительную работу, родителям нужно мотивировать ребенка к чтению определенным вопросом к тексту, например: «Прочитай текст и скажи, почему он так называется?» и дать правильный эмоциональный настрой (не угрожать наказанием, а увлечь чтением).

При таком подходе ребенок будет заинтересован в поиске ответа и не споткнется о трудные слова.

Расширяем угол зрения

Бывает, что ребенок захватывает зрением лишь одну-две буквы, а нужно научить видеть слово целиком.

Для расширения угла зрения можно использовать таблицы Шульте: начертите квадрат и разделите его на несколько ячеек, в каждую напишите цифры в произвольном порядке. Задача ребенка – находить эти цифры по порядку, показывая карандашом. Количество ячеек с цифрами с каждым занятием нужно увеличивать.

С этой же целью полезно подбирать упражнения на увеличение слов в предложении, к примеру:

Кот

серый кот

большой серый кот

большой серый, пушистый кот

У Бориса большой серый, пушистый кот.

Чтобы перейти от слогового чтения к чтению целыми словами, давайте ребенку задание найти на открытой странице текста определенное слово (затем – словосочетание, предложение).

Не возвращаемся к прочитанному слову (слогу)

Традиционная методика обучения чтению подразумевает возвращение к ранее прочитанному фрагменту: ребенок читает первый слог, второй, потом возвращается к первому слогу и сливает его со вторым. Этот метод существенно тормозит скорость чтения.

Чтобы устранить возвратное движение глаз можно использовать маленькую закладку - прочитываем слово и закрываем его листком, двигаемся по строке вперед, запоминая ранее прочитанные слова (слоги).

Еще один прием (ипользуемый в методиках скорочтения): родитель читает, а ребенок следит пальчиком по тексту, затем воспроизводит текст самостоятельно. Либо: родитель читает текст, а ребенок вторит ему – читает вслед за ним, отставая на одно слово.

Читаем молча

С самого начала мы учимся читать, проговаривая слова вслух. Это развивает устную речь, память и дикцию. Но в то же время артикуляция снижает темп чтения. Советую, не избавляться от артикуляции полностью, а лишь подавлять ее, когда нужно прочитать что-то быстро.

Замечено, что человек не проговаривает слова, когда читает с увлечением. Выходит, что ребенку нужно подбирать интересный для него текст. Еще лучше читать его под тихую спокойную музыку.

Развиваем оперативную память

Оперативная память отвечает за запоминание каких-то сведений, необходимых на время. Если ваш ребенок читает второе слово в предложении, а первое уже не помнит, значит, этот вид памяти необходимо у него развивать.

Для совершенствования оперативной памяти малышей используйте игры. К примеру, расставьте перед ребенком несколько игрушек. Пока он закроет глаза, поменяйте их местами или добавьте еще одну игрушку. Ребенок должен ответить, что изменилось, либо вспомнить и назвать все игрушки по порядку.

Младшим школьникам помогут зрительные диктанты И.Т. Федоренко. Они представляют собой тексты из 18 наборов по шесть предложений в каждом. Количество букв в предложениях возрастает от 8 до 46. Спустя 2 месяца применения данных диктантов, оперативная память ребенка развивается настолько, что он может легко запомнить предложение из 8-9 слов, не забывая ранее прочитанное. Школьник быстро улавливает смысл текста, читает с интересом.

Работать с диктантами И.Т. Федоренко просто: показываем ребенку первое предложение на 5-7 секунд, школьник читает и записывает его по памяти. Далее тоже самое делаем со вторым и последующими предложениями. За 5-10 минут ребенок записывает 6 предложений.

Тексты зрительных диктантов И.Т. Федоренко можно найти во всемирной сети, и если учитель не использует их в практике, смело применяйте их сами.

Концентрируем внимание

Не все взрослые люди могут сосредоточиться на тексте при включенном телевизоре, радио и др. Ребенку еще сложнее сконцентрировать внимание, он отвлекается, перечитывает абзацы текста вновь и вновь.

Чтобы научить подопечного не реагировать на внешние раздражители, с раннего возраста не давайте ребенку заниматься в полной тишине. Изредка отвлекайте его вопросами, включайте тихую музыку, позволяйте слушать пение птиц из окна или шум транспорта.

Помогут сконцентрироваться задания к тексту: «Найди лишнее», «Исправь ошибки», «Кто прав?» и др.

Читаем понемногу, но часто

Известно, что для развития быстроты чтения важна частота, а не длительность упражнений. Поэтому читать нужно 3-4 раза в день по несколько минут.

Для чтения необязательно использовать только книгу, пишите ребенку записки, списки с поручениями, инструкции, обращайте его внимание на надписи витрин магазинов, уличную рекламу и т.д.

Верить ли нормам?

Не расстраивайтесь, если ребенок прочитал контрольный текст со скоростью ниже установленных норм. В идеале скорость чтения должна приближаться к темпу речи. А если ребенок – флегматик, то читать он будет медленнее своего сверстника-холерика.

Итак, быстрое чтение позволяет ребенку совладать с большим объемом информации, которую предлагает школа. Бегло читающие дети обычно успешно учатся по всем предметам. Но не стоит забывать, что скорое чтение хорошо тогда, когда оно осмысленно.

