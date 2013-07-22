Длинными летними вечерами совсем нет желания сидеть возле телевизора или у компьютера. Хочется выехать за город, купаться и загорать, гулять по лесу, жарить мясо… Но реалии нынешнего лета таковы, что мы вынуждены забыть о водоемах, жарких вечерах и купании на закате.

Есть ли альтернатива скучному и обыденному времяпрепровождению в четырех стенах? Думаю, мы смогли отыскать такое место для вас. Это летние рукодельные мастерские при центре традиционной народной культуры Среднего Урала.

В каменном особняке М. М. Ошуркова (ул. Чапаева, 10) находятся выставочный зал и ремесленные мастерские, проводятся фестивали, праздники, мастер-классы. Именно сюда мы и направились, чтобы скоротать вечерок.

Мастер-классы, которые проводят здесь, в мастерской, очень разнообразны. Каждый день, в течение шести дней вам будет предложено что-то новенькое. Все изделия, которые будут изготовлены вашими руками, вы сможете забрать с собой. Все материалы предоставляются.

Итак. День первый.

Понедельник. Вышивка лентами

Король Франции Людовик XV любил вышивать и часто дарил придворным дамам милые безделушки, изготовленные им самим. И именно он ввел в моду вышивку лентами. Спустя некоторое время это великосветское развлечение пришло и в Россию. Мода на ленты со временем ушла в небытие, тем не менее, этот способ рукоделия остается в декоративно-прикладном искусстве не на последнем месте.

Обучение идет от простого к сложному, тем не менее, каждый вновь пришедший сможет создать любой декор, который будет предложен к выполнению на занятиях. Как говорят мастера, главное - это хорошее настроение, и тогда все получится.

На занятиях можно вышить кошелек, создать игольницу или украсить чехол для телефона.

Вторник. Декупаж

Скажу честно, среди увиденного именно декупаж произвел наибольшее впечатление. Вернее так: когда мы увидели шкатулку и небольшой комодик, мы просто не могли поверить, что это может сотворить абсолютно неподготовленный человек.

«Декупаж - это декоративная техника по ткани, посуде, мебели, заключающаяся в вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются на различные поверхности для декорирования.»

Создание предметов интерьера в стиле декупаж уходит своими корнями еще к кочевникам Восточной Сибири, которые украшали могилы предков именно в этой технике. Затем их опыт переняли китайцы, которые стали украшать фонари, окна, коробки и другие предметы быта.

А сейчас это веяние моды повсеместно распространено среди домохозяек и просто творческих людей. Благо, салфеток, которые можно использовать в декупаже, сейчас продается видимо-невидимо.

В мастерской же вас обучат основам декупажа на различной поверхности. Уже совсем скоро пройдет мастер-класс по декупажу на керамике и декупажу на металле.

Среда. Роспись по керамике

Когда человек научился обрабатывать глину, он начал изготавливать посуду и украшать ее. На мастер-классах по росписи керамики у вас будет возможность самостоятельно расписать небольшую керамическую плиточку, после чего ее обожгут в печи, а готовое изделие можно будет забрать уже на следующем занятии.

Четверг. Валяние из шерсти

По четвергам вас ждет мастер-класс, благодаря которому вы можете дополнить свой гардероб необычными аксессуарами. «Hand made» вновь актуален. Броши, украшения на голову, бусы, браслеты, шарфы – даже начинающий «валяльщик» в состоянии будет создать такое украшение.

Буквально в ближайшем будущем вы сможете сделать чехол для сотового телефона, шарф на шифоне, панно и игрушку.

Имейте в виду, что работа идет с водой и мылом, и я бы порекомендовала взять с собой крем для рук.

Пятница. Мастерская по художественной обработке глины

Все мы без исключения в детстве любили лепить из пластилина. А вот из глины, природного материала, удавалось творить не каждому. Наши предки освоили его много тысячелетий назад. В глиняных сосудах хранили воду, вино, масло, позже глину стали использовать в строительстве домов, делать игрушки.

Однажды я приобрела небольшой кусочек глины, теперь на полке у меня красуется несколько статуэток, сделанных руками моего ребенка.

Многие психологи говорят о полезности работы с глиной, существуют даже целые курсы, которые помогают справиться с депрессиями, утомлением, проблемами в личной жизни.

Поэтому мастерская по художественной обработке глины интересна не только с эстетической точки зрения, но ее можно рассматривать и как арт-терапию.

Здесь вас научат не только лепить из глины, но и художественно обрабатывать уже готовое изделие. Например, использовать технику сграффито. «Сграффито - техника, при которой изделие покрывается несколькими красками поочередно, после чего часть краски скалывается, благодаря чему получается окончательный рисунок»

Также вы научитесь изготавливать тарелки и мрамировать их.

Воскресенье. Мастерская по гончарному мастерству

И опять работа с глиной. Только на этот раз вам представится возможность поработать на гончарном круге, вытянуть свой первый горшок или вазу.

Несмотря на то, что вам выдадут фартук, одежду лучше надеть немаркую.

Материалы для всех мастер-классов предоставляются. Уровень ваших умений – не имеет значения. Главное - захватить хорошее настроение и креатив. И тогда у вас все получится.

P.S. Кстати, посещение таких мастер-классов может превратиться в необычное свидание, в конце которого вы сможете обменяться вашими творениями на память.

Время занятий

С понедельника по четверг начало занятий в 18.30, пятница в 17.30, в воскресенье в 15.30.

Цены

Понедельник. Вышивка лентами. Цена: 250 руб./2 часа

Вторник. Декупаж. Цена: 350 руб./2 часа

Среда. Роспись керамики. Цена: 250 руб./2 часа

Четверг. Валяние из шерсти. Цена: 300 руб./2 часа

Пятница. Художественная обработка глины. Цена: 250 руб./2 часа

Воскресенье. Гончарное мастерство. Цена: 300 руб./2 часа

Контакты

Сайт

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 (вход со двора)

Предварительная запись по телефону: 251-04-22, 257-37-82

В материале использовались фотографии с сайта http://www.uraltradicia.ru

Видео: Анна Ионова, Анна Рыбакова

Смотрите видео