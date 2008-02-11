В тридевятом царстве

Сказка — неотъемлемая часть детства. И все мы знаем, как она воспринимается детьми: молча и завороженно... Но что значит сказка для наших маленьких сыновей и дочерей? Попробуем разобраться.

Доказано, что дети, которым читают сказки, быстрее начинают говорить, и не просто выдают набор слов, а выражаются целыми предложениями на хорошем литературном языке.

Сказка — ложь, да в ней намек…

Простой язык сказок уже изначально понятен младенцу, потому что он генетически заложен в ребенке. В мире существует около 6000 языков, и в каждом из них — свой набор звуков для создания слов. Но если взрослым трудно воспринимать незнакомую речь, то по наблюдениям ученых, месячное дитя без труда улавливает бесчисленное множество тонких звуковых различий. Однако в возрасте шести-девяти месяцев этот диапазон начинает сужаться. Ребенок быстро забывает иноязычные звуки, зато чутко воспринимает те, которые раздаются вокруг него постоянно. Знакомый голос мамы, ее лицо и эти первые сказки будут первым шагом к освоению родного языка, родной культуры.

В 6-7 месяцев малыш начинает рассматривать первые книжки. Если это будут те же сказки, кроха узнает и быстро запомнит их героев. Он с удовольствием будет «читать» сказки бесконечное количество раз, узнавая его героев снова и снова. А потом — с радостью показывать каждого из них.

Когда ребенок немного подрастет, научите его «озвучивать» персонажей знакомых сказок. Слушание сказки, наряду с игрой, выполняет важнейшую роль в развитии воображения — способности, без которой невозможна ни умственная деятельность ребенка, ни любая творческая деятельность взрослого.

Помните, что современному малышу мало просто прочитать сказку, поговорить о сюжете, дать характеристику героям — его надо научить осмысливать сказку, находить в ней скрытые смыслы и жизненные уроки. Помните? «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». В любой сказке можно найти целый список проблем и пути их решения. Слушая любимые истории, малыш накапливает некий «банк жизненных ситуаций». И, размышляя над каждой прочитанной сказкой, он будет «откладывать» знания в свой актив, постепенно подготавливаясь к жизни и формируя важнейшие нравственные ценности.

Ребенок трех-пяти лет переживает так называемый возраст сказок, когда бурно развивается воображение, и маленький человек уже научается различать и переживать оттенки различных чувств. В это время именно сказки должны занять главенствующую позицию во всем объеме читаемого и рассказываемого ребенку. Им стоит отдать предпочтение перед, скажем, познавательными статьями детской технической энциклопедии или сугубо литературными сюжетами современных авторов. Кроме пищи для души и воображения, сказочные образы могут сослужить хорошую службу и в охранительных целях. Скажем, объясняя ребенку, почему нельзя открывать дверь посторонним, глупо было бы запугивать его бандитами или грабителями. Разумнее поступила бы мать, вспомнив сказку «Три поросенка» или про волка и семерых козлят.

Жили-были…

В обыденном сознании широко распространено представление о ребенке как о существе очень любопытном, обожающем сюрпризы и чудеса, легко приспосабливающемся к новым ситуациям. Но когда мы становимся родителями, то с удивлением обнаруживаем, что нет больших консерваторов, чем дети. И это — нормально, потому что прежде чем начнешь самостоятельно действовать в меняющемся мире, нужно достаточно долго учиться этому в безопасной и стабильной обстановке, которой можно доверять. Главный смысл «консервирования» — оберегание, сохранение чего-то, что бы служило человеку.

В принципе, «законсервировать» можно все, что угодно. Например, квартиру. А любой музей можно считать огромной «консервной банкой», где сохраняются для потомков наиболее ценные картины, скульптуры. Но ведь люди склонны консервировать и нечто другое, то, что невозможно потрогать, посмотреть, попробовать, что называется, «на зуб»: то культурное наследие, которое сберегается в словах и оборотах речи.

Таким культурным наследием становятся для наших детей сказки с их незамысловатым сюжетом, простым языком и какой-то вечно притягательной силой. Замените сегодня вашему ребенку «Репку» на человека-паука, «Теремок» — на черепашек-ниндзя, исключите из культурно-духовного арсенала вашего малыша Аленушку с Иванушкой, Змея Горыныча и Бабу Ягу, молодильные яблочки и Аленький цветочек, и в 9-12 лет вы не найдете с вашим ребенком общего языка, ибо у вас не будет общих корней.

Родителям на заметку

Как выбрать сказку, чтобы прочесть ребенку? Ориентируйтесь на возраст своего сокровища!

До трех лет читайте детям стихи, потешки, русские народные сказки. Сказки в этом возрасте должны быть короткими, с повтором основной строчки и добавлением новой информации. Например, «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Стихи — обязательно, как с детства знакомое «Уронили мишку на пол», так и современных авторов.

С четырех лет это наша классика — Михалков, Чуковский, Остер, Маршак, Барто. Произведения Пушкина, а также волшебные сказки, сказки-путешествия — русские, братьев Гримм, Андерсена, Гауфа.

Журнал "Baby Land"

Консультант — Раиса Маркова, директор школы развития






