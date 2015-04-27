Военная каска (мастер-класс)

В детском саду сыну дали задание подготовить костюм к 9 мая, образ партизана. В связи с этим возникла идея сделать военную каску.

Делали каску при помощи техники папье-маше и воздушного шара. Первым что мы делали это нарвали 3 газеты на кусочки, деля обрывки цветные и буквенные. Дальше половину воздушного шара, а шарик прикрепили при помощи скотча к майонезному ведерку (для удобства работы, начали обклеивать бумагой. Клеили кусочки на клейстер. Чередовали слои цветные и печатные. Для того чтобы поля каски били немного загнутыми, скатали из газеты смоченной и пропитанной клейстером жгут и обложили вокруг каски. Далее жгутик приклеили еще раз несколькими слоями по кругу.

Всего в каске у нас получилось 8-10 слоев. Обклеенную каску оставили на 3-4 дня на просушку.

Следующий этап - покраска каски. Для этого использовали гуашь. Затем из пластилина вырезали звездочку и приклеили её к каске.

В завершение покрыли каску лаком.





После того, как лак высох, осталось освободить каску от шарика. Проще всего лопнуть шарик и каска свободна.