Делаем праздничные подсвечники!

В канун нового года захотелось сделать подсвечники для праздничного стола. Давно были оставлены баночки из-под детского питания в качестве заготовки.

Итак приступим:

1. Заготовим «кисточки».

Для этого к карандашу приматываем небольшие кусочки губки.

2. Баночки моем, сушим.

3. Вырезаем прямоугольнички (можно и круги и дуги, все что ваша фантазия позволяет) из газеты и на воду приклеиваем к баночке. Это будущее окошко.

4. Покрываем при помощи губки акриловой краской в два слоя, с промежуточной просушкой.

5. Отрываем "окошечко".

6. Закрашиваем «окошко» краской другого цвета на один слой также при помощи губки.

7. Приступаем к росписи контурами. Наносим по контуру окошка точки. Далее сплошная импровизация - как рука ляжет, то и рисуем: завитушки, точечки, черточки.

8. На горлышке нашей баночки делаем "снежные сугробы".

Для создания сугробов нам понадобится клей ПВА и сода. Смешиваем их и с помощью «конвертика» наносим на баночку.

Теперь, после того как сугробы высохли, промазываем их клеем ПВА и посыпаем содой. Поверх всего прочего можно посыпать блестками. Да, и самый интересный момент: промазываем горлышко клеем, насыпаем соду на газетку и окунаем в нее горлышко.