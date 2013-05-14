Форум
Немолочнова Т.В.
Развитие

Делаем праздничные подсвечники!

Еще одна идея, как использовать баночки из-под детского питания.

В канун нового года захотелось сделать подсвечники для праздничного стола. Давно были оставлены баночки из-под детского питания в качестве заготовки.

 

Итак приступим:

1. Заготовим «кисточки».

 

 

Для этого к карандашу приматываем небольшие кусочки губки.

 

 

2. Баночки моем, сушим.

 

 

3. Вырезаем прямоугольнички (можно и круги и дуги, все что ваша фантазия позволяет) из газеты и на воду приклеиваем к баночке. Это будущее окошко. 

 

 

4. Покрываем при помощи губки акриловой краской в два слоя, с промежуточной просушкой. 

 

 

 

5. Отрываем "окошечко".

 

 

 

 

6. Закрашиваем «окошко» краской другого цвета на один слой также при помощи губки.    

 

 

 

7. Приступаем к росписи контурами. Наносим по контуру окошка точки. Далее сплошная импровизация - как рука ляжет, то и рисуем: завитушки, точечки, черточки.  

 

 

 

8.  На горлышке нашей баночки делаем "снежные сугробы".

 

 

Для создания сугробов нам понадобится клей ПВА и сода. Смешиваем их и с помощью «конвертика» наносим на баночку.

 

 

Теперь, после того как сугробы высохли, промазываем их клеем ПВА и посыпаем содой. Поверх всего прочего можно посыпать блестками. Да, и самый интересный момент: промазываем горлышко клеем, насыпаем соду на газетку и окунаем в нее горлышко.

 

 

Радуемся результату! 

 

 

 

Развитие
