Чем занять болеющего ребенка

Ребенок на больничном недомогает и скучает. Хочется его не просто обнять, но и поднять настроение. Как? Если нет высокой температуры и есть силы и желание вообще что-то делать, то подойдут интересные затеи, которые вам обоим нравятся. Главное – делать это ВМЕСТЕ. Большинство родителей не так часто и много времени проводит со своими детьми. Что ж, можно компенсировать это в какой-то степени на больничном.

Болеющий ребенок часто бывает в состоянии и настроении «мама, хочу на ручки». Можно создать обстановку повышенного уюта и расслабленности. Домик построить с использованием стола, дивана и подушек с пледами. Или поставить настоящую палатку. Внутрь – подушки, гирлянды, ночники на батарейках, любимые игрушки.

А если у вас есть время и состояние и возраст ребенка позволяют, то можно вместе:

– смотреть семейный фото- и видеоархив;

– вспомнить детскую игру «в чепуху»: записывают несколько строк на заданную тему, распределяя по очереди ответы на вопросы (кто? где? что сделал? кто это увидел? что сказал? чем дело закончилось?) и передают листок партнёру для продолжения, оставив видимыми только последнюю строчку. Или начните рисунок какого-то существа с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы партнёр видел только шею и дорисовал туловище, и так далее, по очереди все части тела.

– устроить кукольный театр, в том числе пальчиковый;

– посмотреть его или ваш любимый детский фильм;

– поиграть в настольные игры;

– испечь пиццу, сделать домашние конфеты или домашний лимонад. Или приготовить то, что давно откладывали из-за сложности или нехватки времени;

– сделать игрушку своими руками, например, куклу-мартиничку или куколку из носового платка;

– читать вместе интересную книгу;

– сочинять вместе сказку;

– разбирать, сортировать, переставлять вещи в шкафах. Многим детям нравится находить давно забытые штуки и игрушки;

– придумывать и примерять новые образы, используя мамину и папину одежду;

– собирать узоры из мозаики;

– собирать модели из лего и других конструкторов;

– плести бусы и браслеты из бисера, бусин, резиночек;

– лепить зверушек и персонажей из теста и пластилина;

– рисовать и раскрашивать карандашами, мелками, красками;

– раскрашивать картины по номерам;

– шить мягкие игрушки, вышивать (в продаже есть наборы со всем необходимым для этого);

– делать аппликации-коллажи их вырезок из старых журналов (можно обклеить обувную коробку и создать красивое место для хранения мелочей);

– делать оригами (найти в интернете примеры бумажных фигурок, которые точно заинтересуют именно вашего ребенка, и смастерить их);

– собирать вместе пазлы;

– перебирать коллекцию детских рисунков и поделок, записочек и т.д (то, что собирают на память многие мамы);

– устроить игрушкам банный день – какие-то помыть, какие-то постирать в раковине или стиральной машинке;

– делать куличики, тортики, грядки, строить замки из кинетического песка. Подготовить для этого формочки, фасоль, горох или ракушки, пуговицы и маленькие игрушки;

– надувать воздушные шарики и делать из них гирлянды или различные фигуры. Кстати, занятие полезно в качестве дыхательной гимнастики, которую часто рекомендуют педиатры.

Если мама занята…

Большинство деток ближе к школьному возрасту могут самостоятельно себя занять (занятия выше подойдут тоже), но некоторым требуются указания/вдохновляющие идеи и материалы для работы. Вот что можно предложить:

– прослушивание аудиокнижек (подобрать интересную для ребенка);

– примерка маминого гардероба для девочек;

– самостоятельная постройка домика/шалаша из пледов и подушек;

– украшение собственной комнаты на определенную тематику (например, танками, сердечками, звездами из цветной бумаги, приклеить на малярный скотч и т.д);

– общение по телефону, видеозвонок бабушке, дедушке, друзьям;

– подготовка игрушек к чаепитию: сервировать столик, нарядить и причесать;

– создание рисунков на определенную тематику (например, Майнкрафт, свинка Пеппа, Геншин и т.д.). Потом устроить выставку рисунков и снять видео об этом для бабушки;

– конструирование и шитье одежды для кукол и игрушек. Из старых носков-потеряшек, лоскутков можно с помощью только ножниц создать жилеты, шапочки, гольфы, юбки и т.д. А если ребенок умеет шить, то вариантов еще больше.

– из лего можно попросить построить домик для фей, автостоянку, ферму для крокодилов и т.д.

– просмотр мультика или игра на телефоне тоже подойдут, но понятно, что не стоит злоупотреблять таким вариантом.

Часто болеющие дети

Бывают ситуации, когда сыну или дочке требуется более длительный постельный режим (например, при некоторых травмах). В этом случае при наличии кроватного столика что-то может подойти из вышеприведенных списков. И еще несколько идей для детей постарше:

– слушание музыки, аудиокниг, аудиолекций по интересующему предмету (в том числе в наушниках);

– вязание, плетение, шитье, вышивание и другое рукоделие;

– кроссворды;

– книжки ходилок, бродилок и лабиринтов;

– книги-квесты;

– книга о фокусах и все необходимое для их воспроизводства;

– головоломки;

– прохождение курса скорочтения;

– ведение личного дневника;

– заполнение дневника енота-интроверта или енота-экстраверта;

– настольные игры на одного человека (продается настолки, где количество возможных игроков от 1. Например: «Лягушки-непоседы», «Час пик», «Бобы в равновесии» и др.)

– шашки и шахматы, в том числе онлайн;

– диафильмы (да, некоторым крохам нравятся такие ретропросмотры);

– платформа учи.ру (когда нечем заняться, может увлечь и учеба);

– просмотр фильмов, ютуба, игры в телефоне – тоже имеет место быть, главное – не целыми днями.

Дети по-разному реагируют на необходимость постоянного лежания. Некоторые считают себя неудачниками во время и после такого периода. Для таких важно отмечать и иметь перед глазами ежедневные результаты их деятельности. Смотри, как много сделано, пока ты лежишь и восстанавливаешься: вот чудесные рисунки, вот связан милый шарфик, вот собрано три сложнейших модели из деревянного конструктора. Или пройден курс по программированию на учи.ру, прочитано несколько книг, научился монтировать видеоролики, стала играть в шахматы и т.д.

Успехи можно записывать на специальный лист, который находится постоянно перед глазами ребенка. И напротив, если будет бесконтрольный доступ к гаджетам, то может появиться ощущение бессмысленности и впустую потраченного времени.