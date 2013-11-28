Школа развития. Как выбрать лучшую для малыша

В современном мире тема детства все больше набирает обороты. У нас есть все, чтобы сделать жизнь наших детей комфортной, беззаботной и счастливой. Современные родители стремятся обеспечить ребенка всем необходимым, чтобы дать ему полноценный старт во взрослую жизнь, сделать его уверенным и целеустремленным человеком. Детская психология, бывшая раньше преррогативой лишь специалистов, сегодня получила широкое распространение. Такой интерес к личности ребенка изменил его жизнь: если раньше дети с пеленок вручались воспитателям в яслях и детских садах, то сегодня все больше детей проводят первые годы жизни в кругу семьи, с мамой и другими родственниками.

Детские школы развития, переходное звено между домом и детским садом, сегодня очень популярны. Однако молодой маме, решившей отдать дитя в одну из развивающих школ, бывает трудно правильно сделать выбор и найти ту школу, которая идеально подойдет именно ее ребенку. Рассмотрим вместе основные аспекты этого выбора.

Прежде, чем идти записываться на курсы, ответьте перед собой на вопрос: готов ли ребенок проводить время с другими детьми и подчиняться руководству воспитателя? Современные детские центры ведут набор детей едва ли не с пеленок: встречаются группы даже для детей 3-6 месяцев. Однако следует учитывать, что само посещение центра может стать серьезным стрессом для ребенка и привести к бессоннице и лишним слезам. Как правило, самый популярный возраст у маленьких новичков детских курсов – 1,5-2 года: в этом возрасте ребенок уже свободно двигается, начинает активно общаться и понимает просьбы, а значит, готов расширять круг общения и своих обязанностей. Помните, что цифры являются приблизительными: развитие каждого ребенка индивидуально. Главное, чтобы ваш малыш получал удовольствие от занятий и общения с другими детьми, а соответствие возраста месяц-в-месяц не так важно.

На что же нужно обратить внимание в выборе школы? В первую очередь, важно расстояние от вашего дома до детского центра или клуба. Лучше, если он будет находиться недалеко: долгая дорога может утомить малыша и отнять у него драгоценную энергию, которая ему еще пригодится во время занятия. Даже если вы знаете потрясающий вариант на другом конце города, имеет смысл поискать что-нибудь более близкое. Кроме того, посещение школы рядом с домом – возможность и вам, и ребенку найти новых друзей, которые живут недалеко от вас.

Второй важный момент – наполняемость группы. Помните, что чем младше малыш, тем больше ему требуется внимания. Хорошо, если первые занятия будут проходить вместе с родителями – это поможет малышу преодолеть страх перед новыми людьми и быстро сориентироваться в незнакомой обстановке. Находясь вместе с малышом на занятии, не пытайтесь устанавливать свои правила (если, конечно, ситуация не критическая): пусть на уроке будет один «командир» - воспитатель. Не подгоняйте малыша, если он замешкался, дайте ему возможность осмыслить то, что происходит.

Пункт три – воспитатель. Постарайтесь узнать о его квалификации, опыте работы с малышами. Важно, чтобы этот человек умел «держать» такую сложную аудиторию, не перегружал лишней информацией, имел терпение повторить задание несколько раз для тех, кто не услышал или отвлекся. Но не делайте поспешных выводов: ни с одним, даже самым прекрасным преподавателем новички, пришедшие в первый раз, не просидят неподвижно весь урок. Детям нужно будет как минимум два-три занятия, чтобы осознать правила поведения в школе.

Пункт четыре – продолжительность урока и обстановка. Маленькие дети 1,5 – 2 лет быстро устают, поэтому для начала желательна длительность урока минут 15-20. Что касается обстановки, то ее желательно оценить самим: обратите внимание на удобство и безопасность мебели и игрушек. Кстати, обилие мягких игрушек в местах скопления детей нежелательно: это может привести к распространению инфекции.

И наконец, помните главное: уроки в школе развития должны в первую очередь приносить положительные эмоции и детям, и родителям!