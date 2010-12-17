Самодельные шарики на елку

Самодельные шары на елку – это совсем-совсем просто, зато необычно и оригинально! А главное, можно изготовить каждый шарик по индивидуальному вкусу одариваемого.

1. Денежный шарик

Для такой елочной игрушки нужно немного: порыться в карманах в поисках мелочи, найти в коробке с игрушками шарик – и творить!

Для работы потребуется:

Елочная игрушка – шар;

Монетки;

Клей(клеевой пистолет).

Берем самый обычный шарик для украшения елки (лучше пластиковый). И потихоньку от места крепления подвески начинаем его по кругу оклеивать различными монетками. Получаем в итоге такой шарик - достаточно увесистый. Так что мне пришлось приделать к нему ленточку-подвеску покрепче.

Шарик следует подарить тому, у кого проблемы с деньгами: ну, во-первых, чтоб «водились», а, во-вторых, ярлычком снабдить «в случае необходимости… отколупать»

2. Мягкий и пушистый

Шарик мягкий и пушистый, как зайка-символ года.

Для работы понадобится:

искусственный мех;

тесьма;

плотные нитки;

вата или синтепон(для набивки).

Из меха вырезаем круг (размер зависит от желаемого результата), у меня круг диаметром 15 см.

Обшиваем круг по периметру легкими стежками, стягиваем. Набиваем шар ватой или синтепоном. Я просто вставила пластиковый мячик внутрь. Пришиваем тесьму, за которую шар можно будет вешать на елку.

Такая игрушка подойдет тем, у кого маленькие деть: совершенно безопасна, приятно погладить, на зубок, конечно, не желательно пробовать. Ну, и намек на символ года – белый и пушистый, как зайка.

3. Кофейный шар

Этот шар не только красивый, но еще и ароматный.

Для работы понадобится:

пластиковый елочный шар;

зерна кофе;

акриловые краски;

клей (клеевой пистолет).

Шар красим в цвет кофейных зерен (на несколько слоев). Приклеиваем зерна на шар с помощью клеевого пистолета.

Готово! Получается не только интересный рисунок и рельеф, но еще и восхитительный аромат! Остается надеяться, что любители кофе не расстроятся от такого невкусного использования кофе .

Удачного творчества!