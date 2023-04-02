Детское развитие «между делом». Как развивать ребенка играючи

Мы знаем, что нужно развивать ребенка, и если этого не делать, то как ему преуспеть в будущем? Куча мам годами живут с чувством вины, что не додали чего-то в плане развития своему чаду. Потому что нет времени, сил, а иногда и желания.

А что, если вам скажут, что вы можете развивать ребенка, не прилагая особых усилий? Между делом! Каждую минуту, что удается проводить с ним? Занимаясь домашними делами, на отдыхе, в магазине. И да, скорее всего, вы уже это делаете. Ну что, сверим часы?

Разговоры с 0+

Если вы с младенчества разговариваете с малышом – вы уже развиваете его. Возможно, вам кажется, что карапуз ничего не понимает и смысла в разговоре с ним мало. Но это не так. Ваш голос и мимика и успокаивают, и развлекают, и акцентируют внимание. Мама – это целая вселенная для ребенка, так пусть эта вселенная будет по возможности общительной, теплой и веселой.

Комментируйте все свои действия для детеныша, хвалите его, восхищайтесь, пойте песенки и потешки (если вам не в тягость), задавайте вопросы, смейтесь.

Рассказывайте «Теремок» или другие короткие сказки и стишки, даже если малыш еще не понимает смысла. Делайте это с разными интонациями. Надо ело декламировать? Просто проговаривайте: «Вот мы взяли кастрюлю. Сейчас будем варить суп. Достанем овощи…».

Не старайтесь говорить звукоподражательно. Называйте всё сразу правильно, почувствуйте разницу: «Это ав-ав». Или так: «Смотри, сидит большая собака. Это собака породы лабрадор».

Такое развитие малыша «между делом» уже работает: кроха пробует на слух речь, отличает звучание разных звуков, начинает выделять знакомые слова, чувствовать интонацию, понемногу запоминать…

Дети, с которыми много разговаривают, как правило, раньше начинают лепетать и могут опережать сверстников в развитии. Чуть позднее выяснится, что у «говорунов» и словарный запас богаче, и больше знаний о мире, и они увереннее в себе.

С 3-4 лет малыш может стать уже полноценным и вдумчивым собеседником. Если, конечно, будет с кем разговаривать из взрослых. Увы, немногие детки могут похвастаться, что у них были хорошие визави в детстве, которые не спешили, не отмахивались от вопросов, не перебивали, не критиковали и не читали морали.

Да, мы, взрослые, постоянно заняты, решаем текущие проблемы, спешим, бежим, стремимся все успеть и часто откладываем беседы с чадом «на потом». В итоге выросшее чадо вспомнит всего 2-3 доверительных разговора за все детство, а может и ни одного.

Ценность интересных и важных для ребенка разговоров со значимыми людьми – огромна. На их основе ребенок может сформировать мировоззрение, свои дальнейшие жизненные принципы, выбрать профессиональную стезю и т.д.

Поэтому приучаем ребенка разговаривать с собой. Отвечаем, как можем, на его вопросы. Если что-то не знаем, можно посмотреть в интернете. Иногда вопросы непростые: о жизни, смерти, любви, дружбе, деньгах и т.д. Как тут отвечать – зависит от вашего ваших убеждений и миропонимания. Но точно тщательно подбирая слова, ведь темы-то основополагающие.

Детский уголок

Если у малыша нет своей комнаты, то организуйте ему хотя бы свой детский уголок. Наличие собственного пространства важно не только для взрослого, но и для ребенка. И чем старше кроха, тем существеннее отсутствие такого места.

Обустроить уголок можно по-разному, в зависимости от предпочтений ребенка и материальных возможностей. Желателен маленький стол и стульчик, куда можно прийти и заняться своими делами. Например, творчеством.

В детском уголке помимо игрушек по возрасту хорошо бы иметь под рукой тесто или пластилин, карандаши и бумагу, клей-карандаш, ножницы и цветную бумагу (если позволяет возраст), пазлы, лего, лото и др. Можно положить на полочку музыкальные плакаты с животными или азбукой, музыкальные инструменты, поставить глобус и песочные часы.

Игрушек и развивающих пособий не должно быть много в поле зрения (лучше выкладывать частями и периодически менять). Да и порядок проще поддерживать при необходимом минимуме.

То есть вы создали уголок и предметно-развивающую среду, пару раз показали, как и чем можно пользоваться, а дальше ребенок приходит и придумывает сам, чем себя занять. Все, чем бы он не занялся здесь – будет его развивать, даже если это простая сюжетно-ролевая игра с куклами или машинками.

Кухня

Часто одно из самых любимых мест в доме у малышат. Ведь тут столько всего происходит, столько интересного! Даже годовалый малыш найдет чем заняться – например, играть крышками от кастрюль или набором губок для мытья посуды, формочками для кексов и т.д. Да, нужно морально подготовиться к последующей уборке. Зато на кухне ребёнок прекрасно развивает мелкую моторику и координацию движений.

В определенном возрасте при приготовлении еды можно учиться считать, делить, запоминать буквы и геометрические фигуры, развивать творческое мышление. И, само собой, принимать участие в жизни семьи.

Детки под присмотром родителя могут на кухне:

– Завинчивать крышки на бутылках и банках.

– Пересыпать крупу из одной миски в другую ложкой.

– Перебирать фасоль (мишке) и гречу (птичке).

– Выкладывать на столе узоры, буквы, цифры, геометрические фигуры из фасоли, гороха, чечевицы, гречи и макарон.

– Из песочного теста раскатывать и вырезать формочками печенье или опять буквы и цифры, а можно придумывать свой дизайн печенья и украшения (шоколад, изюм, орехи, цукаты, семечки и др) и попутно считать, сколько уже сделано.

– Помочь маме месить и раскатывать тесто.

– Включать блендер, плиту, мультиварку, посудомойку.

– Выкладывать начинку на пирог или пиццу.

– Порвать зелень для салата.

– Помыть овощи или фрукты под струей воды.

– Посыпать блюдо солью и специями.

– Что-то помешивать или размешивать.

– Лепить пельмени, вареники и даже пирожки.

– Резать шампиньоны, бананы, вареные картошку и яйца (самое легкое для начинающих держать нож в руках).

– Почистить вареные яйца.

– Накрыть на стол (предварительно подсчитав членов семьи и количество столовых приборов, запомнив, что нож справа, вилка слева).

– Считать необходимое количество картошек, морковок и лука для приготовления супа.

– Занятия с водой. Придвиньте к мойке стул, включите воду. Ребенок может помыть овощи, фрукты, посуду или свои игрушки, переливать водичку из одной кружки в другую, вытирать тряпочкой пролитое.

– Также между делом можно показывать на холодильнике магнитные цифры от 1 до 10, некоторые буквы, составлять слоги или слова с помощью магнитной азбуки. «У нас 2 морковки для супа, покажи, где цифра 2».

Хвалите, благодарите за помощь ребёнка, как бы он не запачкал все вокруг. При необходимости что-то поправить – поправьте, пока чадо не видит.

И обязательно скажите остальным домочадцам, как вам помог малыш. Кстати, еда, приготовленная с участием ребенка, поедается им с куда большим аппетитом.

Животные и растения

С вами живет песик, кошка или хомячок? Отлично. Еще одно большое поле для развития кучи навыков. В играх и заботах о животном развивается мелкая моторика, координация движений, внимание, наблюдательность, эмоциональный интеллект и умение ухаживать и т.п. Чем ребенку можно заниматься с животными:

– Конечно, играть. Тут комментарии излишни, у каждого питомца свои предпочтения.

– Гладить (причем нужно понаблюдать и понять, какие именно движения нравятся животному, а какие не очень).

– Кормить и поить. Специальным кормом или тем, чем разрешила мама.

– Гулять с питомцем (в сопровождении родителя).

– Вытирать после купания (если собачка не против)

– Оценивать новую стрижку песика.

– Водить к ветеринару (вместе со взрослыми), участвовать в лечении (например, успокаивать кота после принятия лекарства).

– Помогать в выборе новой лежанки (домика, когтеточки, одежды, мисочки) для животного. Обосновывать свое мнение.

– Читать песику или кошечке или рассказывать стихи.

– Устраивать день рождения пушистику, придумывать программу и мастерить подарки.

– Говорить с питомцем и обнимать его, когда очень грустно, а мамы рядом нет.

– Учить животное командам и давать вознаграждение.

– Валяться с питомцем в постели (если вашим четвероногим разрешено забираться на кровать).

С растениями тоже хорошо бы подружиться. Можно посадить вместе с ребенком из семечка или выбрать и купить цветок в магазине. Расскажите бебику, как он называется, что любит и от чего может погибнуть. Попутно поговорите о пользе растений и их разнообразии, о том, как ухаживать за ними, поливать и оберегать и т.д. Пусть саженец стоит в детской, а кроха его поливает и наблюдает, как он растет. Возможно, через год цветок нужно будет пересадить в другой горшок, пусть чадо вам поможет. А если растение еще и зацветет, то восторгу маленького ботаника не будет предела!

Шесть уровней привязанности. Как укрепить связь ребенок-родитель Привязанность – это особый тип поведения и тесная эмоциональная связь между родителем и ребенком. Эта связь поможет выстроить гармоничные душевные детско-родительские отношения, а ребенок сможет самостоятельно справляться со всеми трудностями взросления. Читать дальше

В магазине

Вся ситуация – начиная со сбора в магазин, заканчивая приходом из него – сплошное развитие (внимания, памяти, логики, кругозора, социальных связей).

Собираясь в магазин, составьте вместе с ребенком список покупок. («Как ты думаешь, что нам нужно купить для приготовления молочной каши, а супа?»). Попросите его запомнить несколько пунктов, ведь вы иногда забываете что-то купить.

В супермаркете, если есть время, можно пройтись между ящиками с фруктами и овощами, оценить их цвета, свежесть, повторить, как называются. Дать ребенку выбрать несколько фруктов и самостоятельно взвесить.

Зайти в молочный отдел и показать, какие еще бывают молочные продукты, которые вы, допустим, по каким-то причинам не покупаете.

Набрав тележку с продуктами, спросите детеныша, все ли вы взяли из необходимого (пусть вспомнит список).

На кассе ребенок может самостоятельно расплатиться за покупки купюрой или картой. Скажет взрослые фразы: «Здравствуйте!», «Пакет нужен/не нужен», «Оплата картой/нет», «Спасибо», «До свидания».

Какой бы ни была очередь, кассиры обычно мегадоброжелательны к маленьким покупателям – сами мамы и понимают важность момента для маленького человечка.

Вернувшись из магазина, предложите мелкому самостоятельно разнести продукты по местам (если не очень устал). Например, крупы в шкафчик, овощи в корзинку и в холодильник в определенное место, творожки на другую полку и т.д. Попутно можно пояснить малышу, почему вы именно так храните еду.

Стирка

Перед отправкой белья в стиралку рассортируйте его с деткой (например, по цвету, сезону и назначению). Ребенок может сам загрузить белье в барабан стиральной машины, добавить салфетки «ловушки цвета», в лоток – порошок и кондиционер, выставить с вашей помощью подходящий режим стирки, нажать «старт».

Выстиранное мокрое белье юный помощник может развесить на сушилку. Сухое – снова предстоит рассортировать (допустим, носки по парам) и разложить аккуратно по своим местам на полках, что-то повесить на плечики и т.д.

Несмотря на кажущуюся рутину и скуку операции для взрослого, ребенку будет интересно, познавательно и заодно потренируется логика, внимательность, мелкая моторика, бытовые навыки, в конце концов. Некоторые умудряются во время сортировки тренировать счет и деление.

И таких примеров обучения детей между делом – масса. Практически в любом месте и ситуации заложены элементы развития для детеныша. Их просто нужно видеть и использовать. Многие мамы делают это интуитивно – такой вид получения знаний и навыков естественен и заложен самой природой. Достаточно быть рядом с малышом и желать делать с ним что-то совместное.