Мозаика из яичной скорлупы

Это наша "проба пера" - делали я и сынуля Никита (10 лет). Подарок для бабули, пусть будет побольше в доме ярких красок! Думаем продолжить и сделать еще парочку в этом стиле.

Понадобилось: яичная скорлупа (на нашу тарелочку ушло скорлупы примерно от 10-12 яиц, плоская пластиковая тарелка, акриловые краски, клей ПВА, зубочистка (поправлять скорлупочки), лак для покрытия поверхности.

1. Окрасили нашу тарелочку черной акриловой краской (оставили просыхать).

2. Яйца предварительно промыли в холодной воде. Главное - убрать внутреннюю пленочку. Просушили.

3. Окрасили скорлупу в цвета, нужные для вашей работы, оставили просыхать. Как правило, сохнут очень быстро, минут через 20-30 уже можно продолжать свое творчество.

4. Тарелка просохла - можно наносить рисунок. Т.к. в этом деле я новичок - на сложные рисунки я не "замахивалась", решила нарисовать яркий летний цветок. Набросок контура сделала простым карандашом.

5. Начали с лепесков, маленьким молоточком произвльно расколола скорлупу нужного цвета, каждую скорлупочку промазывала кистчкой (беличья 1), обмакивая в клей ПВА. И так мозаикой выложили лепесток.

Мне показалось это несколько трудоемкой работой, края скорлупы никак не хотели принимать закругленную форму лепестка))) Решила немного сменить технику.

Взяла черный лист (цветная бумага), обклеила скорлупками 1/2 листа. Цвета скорлупы использовала разных оттенков. А потом, когда все было проклеено:

- начала ножницами вырезать лепестки цветка (за счет этого края получаются ровнее и аккуратнее) и приклеила на нашу основу.

Точно также делали зеленые листья, только тут уже трудился сын, делал полностью сам))).

6. С фоном решили поэкспериментировать. Взяли скорлупу разных цветов, побили молоточком в мелкую крошку,перемешали. Промазали клеем ПВА фон рисунка и обсыпали крошкой. Подождали 5 минут, лишнюю пыль стряхнули. Крошка легла ровно и замечателно приклеилась.

7. Зубочисткой поправили контуры.

Все - последний этап - покрытие лаком. Наша работа завершена! Не все гладко, но от души!!!