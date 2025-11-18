Я леплю из пластилина…

Сегодня Ю-мама расскажет о необычной студии мультипликации. Научиться снимать мультфильмы в этой студии сможет любой, даже не умеющий рисовать. Ведь всё в этих мультиках сделано из пластилина.

Руководитель студии «Мультилин» Александр Шипулин занимается анимацией уже 37 лет, увлекся анимацией он в 4 классе. Семиклассником он написал письмо Гарри Бардину, с которым общается до сих пор и принимает участие в проектах студии Гарри Бардина.

(Гарри Бардин — российский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр, известный своими мультфильмами в жанрах пластилиновой анимации, обладатель множества международных наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля).

«Брэк!» (1985), Гарри Бардин

Самое сложное, говорит Александр, это научиться мыслить движением, а не картинками. Можно придумать красивую картинку, а вот «оживить» её окажется невозможным.

Снять пластилиновый мультфильм можно в и домашних условиях на свой мобильный гаджет. Но чтобы снять более профессиональный мультфильм, нужен будет штатив, «правильный» свет, цифровой фотоаппарат и компьютер, который поможет «собрать» мультфильм, и сделать, например, тени.

На мастер-классе в студии «Мультилин» за 2 часа вам расскажут о технологиях съемки, выдадут пластилин, расскажут, как покадрово «двигать» картинку, а вот дальше лепить и снимать вы будете самостоятельно. За 2 часа мастер-класса можно снять мультфильм продолжительностью несколько минут.

Есть при создании пластилиновых мультфильмов и свои секреты, которыми Александр охотно делится. Часто объекты в сюжетах не вылепливаются под камерой, а комкаются уже слепленные. Зрителю же показывается всё в обратном порядке. Это ускоряет процесс съемки, ведь скомкать «на камеру» проще.

Посмотрите, какую красоту можно вылепить из простого пластилина.

Справка. Семейная студия мультипликации "Мультилин" имени Гарри Бардина входит в Ассоциацию детских студий мультипликации. Все занятия и мастер-классы проводит режиссер-мультипликатор Александр Шипулин, выпускник школы-студии Анимационного кино «ШАР».