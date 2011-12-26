Новогодние поделки с малышом. Подвески «Ёлочки из фетра»

Продолжаем фетрово-ёлочную тему. О том, как сделать ёлочку, подробно написано в первой статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=6315.

Помимо гирлянды можно наделать елочек-подвесок. Ими можно украсить елку, комнату. С оборотной стороны можно приклеить треугольник бумаги с поздравлением и украсить ими подарок. А можно просто «подписать» так подарок. Если наклеить сзади магнит – новогодний сувенир готов.

Нам потребуются :

- Ёлочки без украшений, описание см. выше (мы наделали елочек разных цветов, потому как зеленый фетр неуклонно заканчивался, а друзей и родственников у нас много).

- Пластиковые бусы минимального диаметра.

- Блестки.

- Конфетти из фетра, можно обойтись и без них, у нас просто остались от гирлянды.

- Конфетти из фольги (мне попались в магазине звездочки и елочки).

- Нитка для подвесов (это может быть «дождик», золотая нить).

- Клей «Момент» гель прозрачный, клей ПВА.

- Ножницы.

Процесс как таковой описывать не буду, он описан здесь. Просто украшаем наши елочки выше перечисленными вещами. Звездочки на верхушки с петелькой и бусы я приклеивала «Моментом» для большей прочности. А вот блестки и конфетти приклеивали с ребенком на клей ПВА.

Вот что у нас получилось.

Несколько идей оформления придумал сын, что меня очень удивило и порадовало. Я собиралась бусами просто повторить рисунок ярусов, а он предложил сделать из них фигуры (круг, змейку). И идея наклеить друг на друга две фигурки со смещением (звездочки и елочки) тоже пришла ему в голову))).

А так смотрятся они на елке и в качестве украшения подарка:

«Ёлочки из фетра и ленточек»

Нам потребуются:

- Фетр зеленого цвета (бархатная бумага, картон).

- Цветной картон для звезд на верхушку.

- Ленты разных цветов и толщин, тесьма.

- Нитка для подвесов (это может быть «дождик», золотая нить).

- Клей «Момент».

- Ножницы.

- Зажигалка для оплавления срезов.

1. Завязываем на лентах узелки. Лучше каждый узелок завязывать после примерки на елочку, но с участием детей расход лент увеличивается))). Мы завязали узлы по всей длине, а потом выстригали «по месту». Мой ребенок затягивал узлы с такой силой, что пришлось потом каждый узел еще раз обвязать – так, чтобы узелок смотрелся объемнее.

2. Вырезаем из фетра елки-треугольники, из картона – звезды (лучше взять красного цвета, но у нас не нашлось), готовим петельки (мы взяли зеленый дождик). Склеиваем все части.

3. Наряжаем ёлочки. Из лент вырезаем фрагменты, срезы оплавляем. Можно поручить это дело папе, но у меня ребенок с большим удовольствием участвовал))) Он держал и включал зажигалку, я подносила ленты к огоньку))) Далее наносим полосу клея по оси елки и наклеиваем получившиеся бантики. Елочки готовы!

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Пусть Дед Мороз принесет счастье и умиротворенность каждой семье)))