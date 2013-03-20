Сюжетно-ролевые игры в развитии ребенка

С чего начинается развитие ребенка? С игры! Через игры наши дети познают мир, учатся чему-то новому, развивают воображение, придумывая все новые и новые сюжеты. Именно в них они чувствуют себя настоящими царями, строят свой маленький мир и с упоением в нем властвуют!

Сюжетно-ролевые игры, как таковые

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных игрушек, игр. Одни направлены на развитие моторики, другие - воображения, третьи - логики. Но среди такого изобилия одно из самых важных и прочных мест занимают сюжетно-ролевые игры. Именно в них у ребенка есть возможность проявить себя, отстоять свои интересы, а также научиться прислушиваться и к интересам других, понимать и принимать правила игры, общаться и взаимодействовать, формируя характер. В таких играх есть возможность применить имеющиеся знания, тем самым, закрепив их.

Ролевые игры можно разделить на группы:

1. В одиночку. В такие игры вероятнее всего будут играть наиболее самостоятельные детки. Чаще всего малыш сам проявляет желание играть именно так. Ведь в этом случае он выбирает сюжет, выдумывает персонажей или берет их из своей памяти, место действия и т.п. Он вправе дать какой угодно ход событиям, а может и воспроизвести сцены, увиденные где-то ранее.

Из собственного опыта. У нас первой самостоятельной такой игрой была игра в «Дочки-матери». Оля (ей тогда было 1,5 годика) брала любимую куклу Катю, пеленку (или тряпочку, наиболее похожую на пеленку), и заворачивала в нее, потом укачивала, укладывая куклу спать. Я лишь всего единожды показала, как это делается, рассказала, что ляле надо спать, для этого можно покачать и спеть песенку, впоследствии Оленька иногда так играла сама, одна. Еще однажды я показала, как можно играть с посудкой (как еще один сюжет для игры в «дочки-матери»), «накормив» из нее Катю, а потом, заодно и компанию голодных зверят. Далее мое присутствие не требовалось. И вот Оля уже и кормит и укладывает спать свою Катю. В доме ненадолго воцаряется тишина… Иногда мы берем куклу на прогулку. Обозначив такой сюжет, мы одеваем куклу, я в это время называю предметы одежды, проговариваю, какая погода, почему мы именно так одели куклу.

Такие игры вполне подходят для малышей с полутора лет.

В старшем возрасте сюжет игр расширяется. Появляется разнообразие. У мальчиков это могут быть войны с задействованием целой армии солдат. У девочек игра в куклы больше не ограничивается пеленанием, добавляются, например, прогулки, кормление и т.д.

В этой игре мы можем выступать только наблюдателями и делать для себя выводы.

2. В компании. Вот тут фантазия может развернуться не только у ребенка, но и у вас! В таких играх ребенок взаимодействует со взрослым или другими детьми, получая новые знания, навыки и тонну хорошего настроения!

А теперь разложим по полочкам, как играть вместе с ребенком и чему мы можем научить своих ребятишек во время таких игр.

Игра «В магазин»

Вам понадобится:

коробка или нечто подобное, чтобы изобразить прилавок;

игрушки-товары, то, что вы и будете продавать, можно взять готовые, а можно, например, вырезать из бумаги, слепить из пластилина;

игрушечные деньги - пусть это будут, например, бумажки с цифрами от 1 до 10 (для малышей, знающих цифры и счет), они могут быть разных цветов и форм (такие можно выбрать для деток помладше, которые цифр еще не знают);

ценники;

возможно, игрушечные весы и вообще идеально, если будет еще касса.

Сюжет может быть различным: вы можете выступать и продавцом, и покупателем, а можете быть заведующей, производящей закупку товаров или занятой ревизией на складе.

Какие знания и умения получает ребенок?

Во-первых, пополняем словарный запас ребенка: магазин, витрина, касса, сдача, чек, кошелек, калькулятор или даже счеты (сами про них не забыли еще? )! И далее по вашему сюжету. Во-вторых, учим ребенка различать формы предметов, цвета, где-то и счет, ведь в нашей игре необходимо давать столько «денег», сколько стоит товар. В-третьих, обучаем (или корректируем) алгоритм поведения в магазине – «Здравствуйте, взвесьте мне пожалуйста полкило конфет» - покупатель, «Пожалуйста, с вас …» - продавец, «Спасибо!».

Игра «В больницу»

Вам понадобится: баночки, скляночки, прочая не травматичная атрибутика или любые предметы, в которых можно увидеть медицинские принадлежности: халат или белая рубашка, что-то на голову, например, косынку;

бумага, ручка, стол, стул, кушетка (подойдет диван или кровать).

Сюжет можно предложить любой, достаточно заболеть самой или придумать болезнь у любимого плюшевого мишки, придя с жалобами на боль в горле или с ушибленной ножкой. Отсюда и специфика врачей будет разная. Также можно «сходить в аптеку» или даже «лечь в стационар».

Какие знания и умения получает ребенок?

Во-первых, это опять новые слова: медсестра, рецепт, медицинский шпатель, стетоскоп, скорая помощь, полис, гипс и т.д. Во-вторых, ребенок узнает о различных специальностях врача: стоматолог, педиатр, хирург, окулист, лор и т.д. В-третьих, ребенок усвоит определенные знания о здоровье, если вы будете объяснять ребенку, какие болезни от чего могут возникнуть. Например, если в холодное время не послушать маму и пойти гулять без шапки, то могут заболеть ушки.

А самый главный плюс этой игры в том, что во время нее мама может просто отдохнуть, лежа на диване и играя роль пациента! Это одна из любимых моих игр с детьми!

Игра «В стройку»

Вам понадобится: любые предметы, из которых можно хоть что-то построить, ибо в этой игре главное не результат, а сам процесс! Например: кубики различного размера и жесткости (у нас всяких полно - большой мешок деревянных, набор пластмассовых и 2 набора мягких), кегли, детали крупного конструктора, детские стульчики, мы даже книжки отлично включаем в игру в качестве строительного материала.

Достаточно просто предложить ребенку построить домик для какой либо игрушки. Мальчикам будет интересно строить гаражи для машинок и тому подобное. И связать все это с любой выдуманной предысторией.

Какие знания и умения получает ребенок?

Во-первых, снова словарный запас: подъемный кран, экскаватор, различные названия строительных материалов - это, конечно, если игра проходит с кем-нибудь из взрослых, хотя и сверстники могут чему-то друг друга научить. Во-вторых, ребенок знакомится со строительными профессиями, узнает, какая строительная техника какую работу выполняет, и т.д.

Примерно по той же схеме играем в «Ресторан», «Школу», «Водителя троллейбуса», «Салон красоты»…

Старайтесь вести диалог, задавая вопросы и отвечая на поставленные, тогда игра будет максимально полезной и ёмкой!

О чем могут рассказать игрушки, которые предпочитает ваш малыш?

Игра – это не просто набор действий, фраз, навыков, скопированных извне, игра – это детальное и значимое отражение внутреннего мира маленького человека, проявление его потребностей и, что немаловажно, олицетворение естественной жизни человека.

Игра, или даже точнее сказать, игрушка, способна многое сказать о характере, а также о том, как может проявить себя ребенок в будущем. Приглядимся?

Если любимой игрушкой является конструктор, то можно говорить о присутствии в характере малыша усидчивости, терпеливости, упорства. Такие дети часто бывают более самостоятельными. Наиболее привлекательными будут профессии, связанные с программированием, математикой, и т.п.

Замечательный пример у меня перед глазами – это мои сыновья! Они обожают конструкторы. Старшему в итоге хорошо дается математика на интуитивном почти уровне, мне не пришлось ему долго объяснять, что такое плюс, а что минус… Младший сын очень усидчивый и достаточно самостоятельный: конструктор собирать одному? Легко! Раскрашивать? Даю карандаши и минут 15-20 не вижу ребенка (ему нет и 4 лет).

Ваш ребенок любит играть солдатиками? Это игра для лидеров! В самом емком смысле слова, ведь это не просто игра, это целая история, план, стратегия. Такой «полководец» никогда не будет ведомым или подчиненным, в выбранной отрасли (профессии в будущем) он обязательно станет начальником!

Игра в машинки не самая удачная для развития различных коммуникативных навыков. Такая игра - скорее копирование поведения взрослого, желание скорее на него походить. Такие детки нечасто добиваются больших успехов в карьере. Если вы видите будущее малыша в ином свете, переключите его внимание на другие игрушки.

Лично я очень часто встречаю детишек, интересующихся динозаврами. Да, да, именно ими! Их обязательно нужно разглядеть отдельно. Чаще всего это детки постарше, очень увлеченные, пытливые, тяготеющие к знаниям. Они могут интересоваться не только динозаврами, но и животными вообще. Это явные физики, биологи, зоологи, ветеринары…

Любите своих малышей, будьте внимательны к ним и уделяйте как можно больше времени, ведь дети невероятно быстро растут!

фото: http://globallookpress.com/