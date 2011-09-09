Малыш познает мир

Как велик и необъятен мир для крошечного человечка, совсем недавно в него пришедшего! Сколько вокруг всяких интересных предметов, людей, явлений, звуков, запахов… В первые годы жизни у малыша еще так мало знаний о том, что его окружает. Как помочь ему все узнать, осмыслить и разобраться, что к чему?

Заботливая мама показывает крохе картинки в книжке: «Это машина, а это автобус. Вот лимон, а здесь – апельсин…» Или раскладывает на полу карточки настольной игры: «Вот пожарник, а это – пожарная машина…» Но все разнообразие мира никак не поместится на страницах умной книжки и на карточках даже самой хорошей развивающей игры. Реальный мир куда интереснее изучать «в живую». Конечно, и книжки, и картинки, и игры, и умные игрушки малышу необходимы. Но не забывайте, что, при правильном подходе, развивающим для малыша может стать абсолютно любое занятие, прогулка, поездка. Одним словом, весь окружающий мир – это одна большая развивающая среда. И нужно лишь научиться эффективно пользоваться этим мощным инструментом развития.

Развивает дом

О домашней развивающей среде написано уже немало. Да, все верно: чем больше возможности для развития мы предоставим ребенку, тем лучше он будет развиваться. Географические карты и плакаты, всевозможные азбуки и счеты, картинки с подписями и репродукции картин на стенах дают маленькому человечку массу информации, которую он получает даже без нашего активного вмешательства. Добавьте к этому хорошие развивающие игры и необходимые по возрасту игрушки, карандаши и краски, пазлы и головоломки, которые хранятся в досягаемости для маленьких детских ручек – и вы получите ту самую предметно-развивающую домашнюю среду.

Но давайте посмотрим на это чуть-чуть другими глазами: любая вещь в вашем доме, любое совместное с малышом занятие, будь то игра или приготовление пищи, могут стать очень даже развивающими. Пока вы готовите - дайте малышу поиграть с кастрюлями и ложками, разрешите порисовать пальчиком, напылив на стол муку, а затем вместе все аккуратно приберите. Если в доме в прихожей стоит большое зеркало, щетки для одежды и обуви под рукой, а мама и папа, выходя из дома, всегда почистят обувь и проведут некоторое время перед зеркалом, приводя себя в порядок, то и кроха с самого раннего возраста будет им подражать.

Постепенно у ребенка сформируется культура своего внешнего вида, появятся такие качества, как трудолюбие, аккуратность, самостоятельность. Вообще, старайтесь не делать за малыша те вещи, с которыми он может справиться сам.

Пусть немного покряхтит, доставая мячик из-под дивана, а потом сообразит, что его можно достать при помощи игрушечного меча или лопаты на длинной ручке. Пусть проведет несколько минут за застегиванием пуговиц на рубашке или завязыванием шнурков. Пусть достает белье из стиральной машинки и складывает в таз, а потом подает вам вместе с прищепками. «Подавай мне по ОДНОЙ вещи и по ДВЕ прищепки». Вот вам и первая математика! Пусть расставит обувь на обувные полочки: на верхнюю полку – тапочки, на среднюю – туфли, на нижнюю – кроссовки. Вот вам одновременно и развитие трудолюбия, и самые первые навыки сортировки!

Кухня – отличное место для пополнения словарного запаса и развития речи крохи. Все ли предметы здесь знакомы ребенку? Знает ли он о назначении той или иной посуды, для чего нужны холодильник, микроволновка, миксер, кофеварка? Перечислите по очереди с малышом всю имеющуюся на кухне посуду. Один предмет называет мама, другой – малыш. Затем точно так же называйте бытовые приборы, мебель. Так, постепенно, кроха не только выучит новые слова, но и научится подбирать обобщающие понятия к группе предметов и запомнит, что чашка, тарелка, кастрюля – это посуда, огурец, помидор, капуста – овощи. Кстати, об овощах. Благодаря яркой окраске фруктов и овощей, они идеально подходят для изучения цветов. «Это лимон. Он желтый. А это – апельсин. Он оранжевый».

Дайте малышу несколько лимонов и апельсинов и две мисочки. Пусть он рассортирует фрукты на две группы. А еще хорошо сортировать вилки и ложки, помогая маме и раскладывая их в соответствующие ячейки, где им положено храниться.

В процессе кухонных дел все время разговаривайте с ребенком! Тем для разговоров очень много: где и как растут фрукты и овощи, что кладем в борщ, из чего варим компот, как получается растительное масло, какие бывают соки, как и из чего пекут хлеб, какие молочные продукты делают из молока. Такие разговоры не только развивают речь, но и расширяют знания малыша об окружающем мире.

Выдайте крохе набор кухонных судочков, тех самых, которые вставляются один в один наподобие матрешки. Это отличная развивающая игрушка! С ее помощью малыш сделает важное открытие: маленький судок можно вставить в большой, а вот большой в маленький не поместишь, как ни старайся. Надевание и снимание крышек с судков – тоже занятие полезное. И не забывайте обращать внимание ребенка на размер лоточков: этот – большой, тот – маленький, а вот этот еще меньше, самый маленький.

Не пресекайте желание малыша помочь вам готовить пищу! Посильная работа найдется даже для самых маленьких помощников. Например, почистить отварные яйца и картошку в «мундире» или посыпать салат тертым сыром, а бутерброды к завтраку украсить кусочками овощей и веточками зелени. Именно на кухне так просто освоить азы арифметики, если мама будет почаще просить ребенка: «Принеси мне три морковки и две луковицы. Давай посчитаем, сколько картофелин я почистила. А сколько яблок лежит в этой вазе?»

Каждый раз, накрывая на стол, пересчитывайте всех членов семьи: «Папа – один, мама – два, Маша – три». Сколько тарелочек нам нужно поставить? А сколько вилок и ложек положить? Для того чтобы испечь этот торт, мы должны взять пять яиц, давай их посчитаем… Добавьте к этому игры с водой, отгадывание фруктов на вкус, а специй и душистых трав – по запаху и много-много других полезных игр, которые вы наверняка сможете придумать вместе с малышом. Ну, разве кухня, да и весь ваш дом в целом – не развивающая среда для крохи?

Развивает природа

Любая прогулка сама по себе уже развивающее занятие. Даже в привычном дворе, где все уже давным-давно изучено. Окружающий мир так переменчив. Он каждую минуту дарит малышу массу новых впечатлений и ощущений. Вот солнышко коснулось лучиком щечки. Тепло. А вот набежало на солнце облачко, подул ветерок, и стало прохладно. Вот собака залаяла, машина проехала, защебетала птица в ветвях деревьев. А ведь можно так организовывать прогулку, чтобы этих впечатлений было еще больше.

Вот лишь несколько примеров, как это сделать.

Прежде всего, во время прогулки рассказывайте крохе обо всем, что встречается на пути, что знаете сами. Очень важно делать это с желанием и любовью, вкладывая в интонацию восхищение даже самой маленькой травинкой. Не задумывайтесь о том, поймет ли вас ребенок. Обязательно поймет и многое запомнит, даже если он совсем маленький. Новые слова осядут пассивным словарным запасом. И очень скоро малыш выдаст вам все, что вы в него вложили, порой удивляя вас своими познаниями. Очень полезно и весело рассказывать вместе с крохой стихотворения об объектах живой и неживой природы, которые вам встретятся на пути. Это замечательно развивает и обогащает речь малыша, учит любить и лучше понимать родной язык.

Хорошо бы маме заранее подобрать и выучить коротенькие стихотворения о полевых цветах, птицах, насекомых, временах года, солнышке, дождике, ветре. Можно и небольшую книжку со стихами брать с собой на прогулку. Замечательно подойдет для этой цели и народная поэзия. Например, всевозможные заклички и приговорки – важный и необходимый литературный материал для самых маленьких, своего рода «звуковая игрушка». Они и были созданы народом специально для того, чтобы общаться с природой. И вы, конечно, отлично знаете и закличку для божьей коровки («Божья коровка, полети на небо…»), и для солнышка («Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко…»), и для дождика («Дождик, дождик, посильней, чтобы было веселей…»).

А вот еще несколько веселых закличек, которыми так здорово поприветствовать улитку: Улитка, улитка, покажи рога! Дам кусок пирога, Пышки, ватрушки, сдобной лепешки… Высуни рожки!

Или бабочку: Бабочка-коробочка, Полети на облачко, Там твои детки – На березовой ветке.

Или пропеть грибам на лесной осенней прогулке: Боровик, боровик, Красная головка, Покажись, боровик, Дам тебе морковку.

Можно всякий раз отправляться на прогулку в разные места. Сегодня – в парк, захватив с собой булочку для голубей. Завтра – к какому-нибудь ближайшему пруду, роднику, речушке. Даже если вы живете в крупном городе, всегда можно отыскать какое-нибудь не слишком отдаленное местечко, где можно поближе пообщаться с природой. Здесь всегда есть чем заняться: искать, наблюдать, слушать, трогать, рассматривать… В поисках новых впечатлений отправляйтесь побродить по городу. Не бегом, опаздывая в бассейн, развивающую группу, театр, а просто так, безо всякой определенной цели.

Прогулка по городу – это самое настоящее развивающее путешествие для крохи! Любой, даже небольшой городок, с его старинной архитектурой и парками, мостами и площадями, соборами и церквушками, может стать интереснейшим объектом для маленького любознательного исследователя. Пройдитесь по историческому центру, обратите внимание на фасады домов и их украшение, на колонны и ступени. Расскажите, что за люди здесь жили. А малышу постарше предложите выступить вашим гидом и проводником. Пусть он учится замечать вокруг себя красивое и необычное и рассказывает об этом вам. Возможно, что вы и сами будете поражены красотой своего города, микрорайона, соседнего парка. Мы отправляемся путешествовать по новым местам за тридевять земель, но часто даже не представляем, сколько всего интересного можно отыскать рядом.

Развивает транспорт

Для малыша поездка на общественном транспорте – это не только большая радость, но еще и полезное развивающее мероприятие. Неторопливое движение городского транспорта даст возможность ребенку лучше рассмотреть то, что происходит за окном, а время поездки можно потратить на «умные» разговоры. Предложите как-нибудь крохе вместо традиционной прогулки «покататься на троллейбусе». Понятно, что делать это лучше не в часы пик, а когда транспорт полупустой и у вас будет возможность сесть с малышом на сиденье у окошка. А в следующий раз «покатайтесь» на трамвае, на автобусе, на метро.

Каждый вид транспорта по-своему уникален. Он дает маленькому исследователю массу информации к размышлению.

О чем же поговорить с крохой во время таких путешествий? Прежде всего, о том транспортном средстве, на котором вы едете: для чего оно нужно, как движется, кто им управляет. По ходу дела можно задавать малышу множество вопросов, которые помогут ему научиться размышлять и делать выводы.

Что общего у трамвая и троллейбуса и чего нет у автобуса? «Рожки».

А чем трамвай отличается от троллейбуса и автобуса? Верно, ему нужны рельсы.

А чем трамвай похож на метро? А для чего машине колеса, руль, фары, багажник?

Помните, как в детстве мы проверяли автобусные билетики, «счастливые» они или нет? А почему бы не поиграть с билетиком прямо сейчас вместе с крохой? Можно просто рассмотреть билет и назвать знакомые цифры и буквы, посчитать, сколько всего цифр. А если ребенок уже умеет складывать простые числа, сложите три первых и три последних числа на номере билета. Если сумма совпала – билетик «счастливый».

Малыш может забрать его в свою коллекцию «интересных вещей». У вас еще нет такой коллекции? Что за непорядок?! Нужно срочно завести подходящую коробочку и складывать туда все находки, которые покажутся ребенку любопытными. Первый экспонат у вас уже есть…

Расскажите ребенку о профессиях, связанных с транспортом: водитель, вагоновожатый, кондуктор, дорожные рабочие. Рассматривая проплывающие за окошком картинки, поговорите и о других профессиях. Вот проехали парикмахерскую. Для чего она нужна, кто там работает, что он делает? Или промелькнула мимо почта, больница, школа, детский сад, завод. Что это за здания, зачем они, чем занимаются в них люди? Понаблюдайте из окошка за ремонтом дороги и обсудите технику, которая для этого используется. А почему у рабочих такая яркая одежда? Поговорите о светофорах и дорожных знаках, о регулировщиках и пешеходах, подумайте, на какие геометрические фигурки похожи те или иные дорожные знаки. Не забывайте говорить малышу названия улиц и скверов, бульваров и площадей, мимо которых проходит ваш маршрут. Малыши-дошкольники обладают великолепной зрительной памятью, и ваши комментарии помогут им многое узнать о своем родном городе. Одним словом, поводом для познавательных бесед может стать абсолютно все, что попадет в поле вашего зрения. И очень важно не решать за ребенка, какую информацию ему дать сейчас, а что для него еще слишком рано. Рассказывайте все, что знаете сами, а малыш уж сам разберется, что почерпнуть для себя из ваших интересных рассказов. Да, а не спеть ли нам тихонько песенку «Мы едем, едем, едем…»?

Развивает магазин

Магазин – полезнейшее место для развития крохи. Прогуливаясь с тележкой вдоль полок супермаркета, самое время поговорить о том, как те или иные товары попадают на эти самые полки, где растут овощи, а где фрукты, почему некоторые продукты называют молочными, а масло растительным, из чего делают шоколад и как пшеничное зернышко превращается в сладкую булочку. Для самых маленьких покупателей будет полезно даже просто называть все те предметы, которые они видят вокруг себя. Ведь в крупных супермаркетах сейчас можно отыскать практически все. Только представьте, какой простор для развития речи и пополнения словарного запаса!

В отделе с соками потренируйтесь вместе с малышом образовывать прилагательные из существительных. Это не так просто для крохи, как может показаться на первый взгляд. Неспроста же дети часто говорят «яблоковый» вместо «яблочный» или, скажем, «вишенный» вместо «вишневый». Итак, мама говорит: «Персик». Задача малыша назвать сок, который получают из этого фрукта. Добавляем и овощи: огурец – огуречный, свекла – свекольный. А вот почему помидорный сок называют «томатным»? Потому что помидоры по другому зовутся «томатами». Вот сколько всего нового можно узнать!

Поговорите с ребенком о том, какие бывают магазины и что в них продают. Что такое булочная, бакалея, галантерея, аптека, универмаг? Что лежит на прилавках в мясном, рыбном, молочном, овощном, кондитерском, обувном, промтоварном магазине? Как называют того, кто продает? А того, который покупает? Стоя в очереди, вместо того чтобы одергивать кроху постоянными замечаниями вроде «стой спокойно», «не лезь» и «не вертись», лучше занять его чтением ценников. А если ребенок еще не умеет читать, повторите названия букв и цифр. Именно в магазине или на рынке лучше всего осваивать азы математики и экономики.

Объясняйте малышу значения цифр на ценниках, пусть он сравнит, что стоит дороже: скажем, йогурт или молоко. Давайте крохе возможность самому покупать, например, хлеб в булочной или мороженое. Малыш тем быстрее освоится с деньгами, чем больше возможностей для самостоятельных покупок вы будете ему предоставлять. А еще в магазине можно поиграть в игру, тренирующую память. Отправляясь вместе с ребенком за покупками, скажите ему: «Нам нужно купить в магазине масло, молоко, творог, сыр, хлеб и лимон. Постарайся запомнить. Вдруг я что-нибудь забуду, а ты мне подскажешь». Конечно, маленький помощник постарается все хорошенько запомнить. Ведь мама ему доверила такую важную миссию! Попросите малыша еще раз повторить список продуктов перед выходом из дома, а потом при входе в магазин. Делая покупки, умышленно что-нибудь «забудьте» и спросите ребенка, все ли вы купили.

Развивают игрушки

Давайте опустим сейчас подробности игр со всевозможными шнуровками-сортерами-рамками-квадратами. Все эти замечательные игрушки отлично развивают малыша. Но, смею вас заверить, что любая игра для малыша – занятие очень и очень развивающее. Даже если он просто катает по ковру машинку, кормит кукол или ставит кубики один на другой.

В игры с самыми обычными игрушками можно внести обучающий, развивающий элемент. Достаточно лишь чуть-чуть повернуть игру в нужное нам русло.

Например, так нелюбимая процедура уборки игрушек может превратиться не только в веселую игру, но и в развивающее мероприятие.

Предложите малышу не просто убрать игрушки, а разложить их по своим домикам-коробкам. Например, большие кубики поселим в одну коробку, а маленькие в другую, или рассортируем строительный материал на кубики, кирпичики, конусы, цилиндрики, или распределим их по цветам. Разделим по разным коробкам кукол («кукольный домик»), зверушек («лес» или «зоопарк») и машинки («гараж»). Так, в процессе игры, без проблем обучим малыша логической операции – сортировке предметов по заданным признакам. Ваш сын или дочурка собрались кормить кукол? Прекрасно, пусть расставят куклам и собачкам разноцветные блюдца и чашки. Попили зверушки чай и пошли танцевать, а когда вернулись, забыли, кто где сидел. Сможет ли кроха вспомнить, где чья чашка? Так в процессе увлекательной игры невзначай потренируем память и внимание. А если вы вместе с малышом вырежете из картона круг, раскрасите его наподобие пиццы или пирога, а затем разделите на 4 одинаковые части, то можно будет угостить зверушек, а заодно познакомиться с понятием половина и четверть. Если вы решили построить дом или замок из конструктора, соорудите сначала низкую башню, а потом высокую, постройте узкий мостик (по нему сможет «пройти» только одна игрушка), а затем широкий (тут уже и две куколки смогут пройти и даже машина проехать). Подобных игровых ситуаций можно придумать бесконечное множество. И любая из них принесет крохе огромную пользу и поможет ему сделать маленький шажок по лестнице развития.

Развивают книжки

Когда мы читаем малышу хорошие детские книги, то развиваем его речь, фантазию, воображение, память, расширяем словарный запас и знания об окружающем мире, воспитываем добрые чувства, формируем характер. Важно только правильно подбирать литературу для крохи и превратить домашние чтения в своеобразный ритуал. Возьмите себе за правило читать ребенку перед сном. Отыскать всего полчаса в день не так уж и трудно, верно? Зато какие это приятные детские воспоминания: в комнате полумрак, лежишь, свернувшись калачиком под одеялом, а мама читает волшебную сказку.

Читая малышу ту или иную книжку, обращайте внимание на непонятные слова и ситуации, которые могут встретиться в тексте (а такое бывает часто). Поинтересуйтесь у ребенка, понимает ли он значение того или иного слова, оборота речи, пословицы, «крылатого» выражения. Если нет, объясните или даже вместе загляните в толковый словарь. Ничто так не расширяет словарный запас, как чтение книг и умение пользоваться словарями. Во время чтения полезно иногда останавливаться и спрашивать у крохи: «Что-то я забыла, что пчела принесла Мухе-Цокотухе?» Или: «Подскажи, кто помог Элли и ее друзьям спасти Льва на маковом поле?» Непременно вспоминайте вместе с малышом, повторяйте все то, что видели во время прогулки, путешествия и просто похода в магазин.

Стимулируйте и поощряйте попытки рассказать (а для самых маленьких показать жестами) то, что поразило, понравилось больше всего. А еще можно предложить крохе нарисовать увиденное. И пусть он еще совсем маленький и только учится делать свои первые штрихи на бумаге, отнеситесь со всей серьезностью и вниманием, если однажды, почеркав фломастером лист, он скажет, что это бабочка или роза. А вскоре на его рисунках засверкает разнообразием красок весь тот прекрасный мир, который вы открыли для него, не жалея на это ни времени, ни сил…