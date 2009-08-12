Несложные фокусы для детей. А сколько пользы!!!

После одного из утренников в детском саду малышей ждал замечательный сюрприз. Прямо в группе неведомо откуда появилась цветная ширма. А когда ее убрали, удивленным взорам малышни предстал… самый настоящий волшебник. Он вытаскивал монетки из волос ребят, при помощи резиновой трубочки «наливал» молоко в ухо самого смелого мальчишки, а потом «выливал» его из другого уха. Он творил настоящие чудеса: всевозможные предметы то исчезали в его руках, то появлялись вновь, порванная бумага и разрезанная на части веревка самым волшебным образом становились целыми, и даже куда-то пропал настоящий кролик. После представления дочь носилась по дому, размахивая линейкой и утверждая, что это «волшебная палочка», и пыталась с помощью заклинания приделать к чашке отбитую ручку.

Ну что ж, если у малыша возник интерес к фокусам (а это почти наверняка произойдет после просмотра какого-нибудь иллюзион-шоу), имеет смысл этот интерес поддержать и помочь юному иллюзионисту освоить несколько несложных трюков. Тем более что фокусы – это не только интересное времяпровождение. Такое увлечение еще и полезное развивающее занятие. Оно научит ребенка терпеливости, сосредоточенности, вниманию и общительности.

С чего начнем?

Особенно полезно обучиться нескольким фокусам застенчивым, неуверенным в себе малышам. Ведь для того чтобы показать подготовленный трюк, нужно выйти если и не на сцену, то хотя бы в центр комнаты, где собралась на представление вся семья или друзья малыша. А бурные аплодисменты и удивление друзей будут лучшим лекарством заниженной самооценке.

Перво-наперво объясните дочурке или сынишке, что для того чтобы фокус получился, необходимо как следует потренироваться.

Очень часто дети хотят всего и сразу. Они расстраиваются, если после нескольких попыток у них что-то не выходит. Напомните ребенку, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. С вашей помощью начинающий фокусник справится с неизбежными трудностями, и это поможет ему в дальнейшем доводить начатое дело до конца, выработает целеустремленность.

Многие фокусы требуют изготовления реквизита. Для 5–6-летних малышей это будет прекрасным творческим занятием. А там, где ребенок не справится сам, ему поможет мама или бабушка. Здесь в ход пойдут самые обыденные вещи: веревочки, монетки, картонные коробки, пластиковые баночки из-под сметаны и конечно цветная бумага, краски, карандаши.

Где же найти описания фокусов? В детских журналах и книгах. Подобной литературы не так уж и много, но отыскать ее несложно. Ведь дверь к волшебству закрыта, но не заперта. Попробуйте заинтересовать юного мага и книгами по истории искусства иллюзий, расскажите ему о великих фокусниках прошлого и настоящего. Это даст ребенку новые знания и научит более серьезно, комплексно относиться к интересующей теме. Расскажите малышу, что, например, Дэвид Копперфилд с детства читал всю литературу о фокусах, которую только мог найти, и это помогло ему стать величайшим иллюзионистом мира.

Действуйте по принципу «от простого к сложному». Если у малыша хорошо получится его самый первый в жизни фокус, то он будет чувствовать себя увереннее в дальнейшем. Выберите несложный, хорошо понятный трюк, разберите его вместе с малышом. Когда у ребенка начнет получаться, пусть репетирует перед зеркалом. Так он сможет понять, что же увидят зрители, и исправить возможные ошибки. Потренируйтесь вместе, что и как будет говорить ваш фокусник во время исполнения трюка. Объясните ему, что для артиста очень важно то, как он ведет себя на сцене. Даже самое удивительное «волшебство» будет скучным, если «волшебник» молча размахивает палочкой. Совсем другое дело, когда артист улыбается и шутит со зрителями. Так постепенно ребенок научится не только непринужденно разговаривать во время представления, это будет способствовать развитию чувства юмора. И еще расскажите малышу, что очень важно никогда не раскрывать секрет фокуса, как бы ни просили его об этом друзья. Иначе ощущение волшебства будет разрушено.

Один взмах волшебной палочки

Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить юному магу готовый набор для демонстрации фокусов. Их сейчас продается великое множество. Но и в этом случае малышу не обойтись без тренировки. Ведь набор для фокусов – это всего лишь «волшебный» реквизит. А главное достоинство фокусника – ловкие руки. А без этого никакой реквизит не поможет. И все-таки гораздо интереснее и полезнее обойтись «домашними» средствами, а нехитрый реквизит изготовить самостоятельно. Подобные фокусы будут смотреться куда эффектнее.

Вот несколько простых трюков, с которых можно начать

* На страницу большой книги помещаем шесть монеток. Закрываем книгу, говорим волшебные слова «крекс-пекс-фекс». Теперь книгу открываем, наклоняем ее, чтобы монетки соскользнули в руку кого-нибудь из зрителей. Пересчитываем их и обнаруживаем, что монет стало десять! Секрет фокуса прост. Перед началом представления нужно засунуть четыре монетки в корешок открытой книги и проверить, чтобы они могли незаметно выскользнуть оттуда, когда вы наклоните книгу, но не выпадать при любом движении.

* Следующий несложный трюк – это фокус-шутка. Маленький фокусник выходит к зрителям и спрашивает, какой важной детали недостает в его костюме. Ой, он забыл надеть галстук! Ничего страшного, ведь волшебник может все. Ребенок взмахивает волшебной палочкой – и галстук-бабочка оказывается на положенном ему месте! Откуда же он взялся? А все дело, конечно, в специальной подготовке. Нужно взять тонкую круглую резинку и один ее конец прикрепить к галстуку. Затем галстук с резиночкой зажимаем под мышкой так, чтобы зрителям не было его видно. Свободный конец резинки проденем в петельку на воротнике рубашки, под рубашкой опустим его до пояса и там прочно закрепим. Теперь нужно взять в руку волшебную палочку. Когда малыш взмахнет ею, резинка притянет галстук к воротнику.

* Юный маг может удивить зрителей и способностью читать мысли. Ребенок берет с полки книгу как будто наугад и просит зрителей назвать номер любой страницы. Затем он выходит из комнаты, а помощник, например мама, в это время читает вслух верхнюю строку на выбранной странице. Малыш возвращается в комнату и просит зрителей подумать об услышанной строчке. Затем, сделав вид, что читает мысли, произносит ее. Этот трюк легко получится у малыша, умеющего читать. Весь секрет заключается в том, что за дверью спрятана точно такая же книга. Когда ребенок выходит из комнаты, он просто прочитывает и запоминает верхнюю строчку на нужной странице.

Где водятся волшебники?

* Следующий фокус похож на настоящее волшебство!

Юный маг держит в руках надутый воздушный шар. Затем он берет длинную спицу, протыкает шарик насквозь, но волшебный шар остается целым. Чтобы продемонстрировать зрителям, что шарик самый обыкновенный, ребенок легонько прокалывает его иголкой. Шар лопается. Как же такое возможно? Помогите сыну или дочке подготовить спицу для этого фокуса. Она должна быть длинной, тонкой, хорошо заостренной и тщательно отполированной, без зазубрин. Теперь наклеиваем на шарик с двух сторон по кусочку скотча – и реквизит готов. Только сперва нужно потренироваться прокалывать шарик точно в «укрепленных» скотчем местах быстро и аккуратно. Если случайно попасть спицей в тонкую, натянутую резину шара, он тут же лопнет. И ничего, что малыш испортит не один десяток шаров. Зато потом он сможет удивить гостей на дне рождения или приятелей в детском саду загадочным трюком.

* А теперь продемонстрируем зрителям волшебный рис. Ваш фокусник наполняет сухим рисом пластиковую баночку из-под маргарина до краев. Затем накрывает ее точно такой же баночкой донышком вверх, поворачивает баночки на бок, плотно прижимая друг к другу, и носит их по всем четырем углам комнаты, приговаривая, что по волшебству рис переносится на север, юг, запад и восток. Наш рис попутешествовал по миру. Возможно, он не стал вдвое вкуснее, зато его стало вдвое больше. Ставим баночки на поднос, снимаем верхнюю… Емкость полна риса, но откуда-то взялся лишний! Он рассыпался по всему подносу, его стало вдвое больше! А ведь раньше рис легко помещался в баночку, это видели все. Для этого фокуса нам нужно заранее поколдовать над пластиковыми баночками. Нам понадобятся две совершенно одинаковые емкости. Возьмем крышку от баночки, аккуратно срежем у нее край. Смазываем край крышки любым универсальным клеем и вклеиваем ее внутрь одной из банок примерно посередине Теперь объем банки уменьшился в два раза. Пусть малыш украсит обе баночки, чтобы они выглядели совершенно одинаково. Для этого их можно обклеить цветной бумагой и блестящими звездами. Чтобы фокус получился, насыпаем рис в обычную баночку и прикрываем его той, что мы специально подготовили, вклеив внутрь крышку. Теперь только осталось не забыть важную деталь в конце фокуса: после «путешествия по миру» баночка со вклеенной крышкой должна оказаться внизу.

* Для удачного проведения следующего фокуса малышу придется немного потренироваться. Нам понадобится веревка длиной около 1 м, тонкий металлический (или пластмассовый) браслет в виде кольца, в который легко проходит рука ребенка, и большой платок. Два помощника крепко обвязывают кисти рук «волшебника» концами веревки. Ребенок берет в одну руку браслет и прячет обе руки под платок, который придерживают за концы помощники. Через несколько секунд помощники убирают платок, а артист поднимает руки вверх и показывает браслет, висящий на веревке. Конечно и здесь разгадка очень проста. Ведь существует второй, точно такой же браслет. Ребенок предварительно надевает его на руку и прикрывает рукавом надетой рубашки или кофты. А пока помощники держат платок, незаметно прячет браслет в карман, а спрятанный под рукавом сдвигает вниз, на веревку. Вот и весь секрет!

Конфеты из конфетти

* Вот только представьте: накрывает юный фокусник платком бумажный стаканчик с конфетти, снимает платок, а вместо конфетти в стаканчике конфеты. Самые настоящие, сладкие и вкусные. Угощайтесь, друзья! И как бы фантастически это ни звучало, но с необходимым реквизитом сделать такой фокус несложно. Итак, нам понадобится большая непрозрачная чаша или широкая ваза, наполненная до середины конфетти (покупаем несколько пакетиков и высыпаем в чашу), два совершенно одинаковых бумажных или пластиковых стаканчика (один с крышкой), конфеты в фантиках, платок. Прежде чем приступить к тренировке, немного поколдуем над стаканчиком. Тот, который с крышкой, наполним конфетами, закроем крышку, густо смажем ее клеем и покроем конфетти. Лучше наклеить конфетти в несколько слоев, чтобы они надежно замаскировали крышку. Если на крышке сбоку нет готового выступа, скотчем приклеим к ней кусочек прочной рыболовной лески таким образом, чтобы он не бросался в глаза, но при этом его легко было нащупать и захватить пальцами. Стаканчики вместе с малышом можно украсить наклейками. Только следите, чтобы выглядели они абсолютно идентичными (для этого используйте два листа одинаковых наклеек). После всего этого закапываем стаканчик в чашу с конфетти таким образом, чтобы его не было видно. Подготовка закончена.

Переходим собственно к фокусу. Фокусник демонстрирует зрителям чашу с конфетти и сообщает, что может превратить конфетти в конфеты. Не верите? Сейчас-сейчас! Он берет пустой стаканчик, показывает его зрителям, зачерпывает им конфетти из вазы и высыпает его обратно с достаточно большой высоты, демонстрируя зрителям, что все это – вещи обычные, никакого секрета в них нет. Зачерпывать конфетти нужно осторожно, чтобы не «засветить» спрятанный стакан. Затем юный маг вновь зачерпывает конфетти, но при этом незаметно оставляет пустой стакан под слоем цветных кружочков, а вытаскивает стакан с «секретом». Это первый момент, который нужно как следует отработать. Зрители ничего не должны заподозрить. «Секретный» стаканчик поднимается над чашей и демонстрируется зрителям, с него сыплются остатки конфетти, и о подмене никто не подозревает. Фокусник стряхивает лишнее конфетти (оставляя только приклеенное), накрывает стаканчик платком и «колдует» над ним, произнося что-нибудь вроде:

Раз, два, три,

Стань конфетой конфетти!

А сам нащупывает через платок подготовленную петельку из лески и сдергивает платок со стаканчика вместе с крышкой. Это второй момент, который требует тренировки. Нужно научиться быстро захватывать петельку и снимать платок так, чтобы крышка под ним не была заметна. После этого юный фокусник откладывает платок в сторону, а удивленным зрителям демонстрирует стаканчик, полный конфет. Ну-ка, каковы волшебные конфеты на вкус?

Волшебная ваза

А этот фокус вы наверное видели неоднократно. Фокусник берет сосуд с узким горлышком, опускает в него конец веревки, предварительно показывая зрителям, что веревка свободно «входит и выходит». Затем он переворачивает сосуд вверх дном, а веревка продолжает висеть, удерживаемая в сосуде какой-то таинственной силой. Фокусник берется руками за веревку, переворачивает вазу в нормальное положение, отпускает, и она раскачивается на веревке, как маятник. Что же это за странная сила так крепко связала веревку и вазу? Наконец фокусник произносит заклинание, «сила» отпускает веревку, и та свободно, без усилий выходит их горлышка сосуда. Что? В вазе есть какой-то секрет? Пожалуйста, посмотрите сами и убедитесь, повертите в руках: просто ваза и просто веревка, ничего особенного!

А секрет этого фокуса очень прост. И малыш вполне с ним справится. Только и здесь ему не обойтись без помощи мамы или папы, потому что наш сосуд нужно сначала подготовить. Это мы, конечно, обманули наших зрителей, что никакого секрета нет. Он есть, как и в любом фокусе. Итак, в качестве волшебного сосуда удобно использовать стеклянную бутылку от кетчупа с узким горлышком или любую другую подходящую посуду. Веревка нужна толстая и жесткая, длиной около полуметра или меньше (ребенку должно быть удобно с нею управляться). Диаметр горлышка должен быть больше диаметра веревки примерно вдвое. Стеклянную бутылку сделайте непрозрачной, покрасив ее краской (например, акриловой) и украсив магическими узорами. Теперь самое важное. Вам понадобится маленький резиновый шарик диаметром чуть больше половины внутреннего диаметра горлышка. Шарик можно вырезать и из бутылочной пробки. Он опускается в бутылку и находится там на протяжении всего фокуса. Возможно вам придется поэкспериментировать с разными размерами шарика, чтобы фокус получался безупречно.

Итак, что же происходит во время фокуса? Юный фокусник демонстрирует зрителям бутылку и веревку, затем показывает, что веревка свободно входит в горлышко бутылки и так же легко выходит. После этого он опускает веревку в бутылку до самого дна и медленно (это важно) переворачивает бутылку донышком вверх. Бутылку следует держать в одной руке, а веревку – в другой. Шарик при этом перекатывается в горлышко между веревкой и стенкой бутылки. Теперь нужно слегка потянуть веревку, чтобы как следует закрепить конструкцию, а затем медленно отпустить. Ахалай-махалай! Веревка не падает. Затем фокусник берется рукой за веревку, медленно переворачивает бутылку и отпускает. И вот она уже раскачивается на веревке. Шарик по-прежнему не дает веревке выскользнуть. Чтобы устранить «магическую силу», достаточно лишь протолкнуть веревку вглубь бутылки. Шарик упадет на дно, а веревка легко вынется. Для пущего эффекта можно предложить зрителям осмотреть веревку и бутылку на предмет «волшебства» и самим попробовать повторить фокус. Пусть кто-нибудь из зрителей вытащит веревку из горлышка. Затем фокусник переворачивает бутылку, как бы показывая зрителям ее дно, а сам тем временем прячет в руке выкатившийся из горлышка шарик. Все, теперь бутылку можно отдавать зрителям для скрупулезного изучения. Понятно, что повторить фокус никто не сможет.

Представление начинается!

Когда у вашего юного иллюзиониста будет хорошо отрепетировано несколько фокусов, можно подумать о настоящем домашнем шоу.

Напишите вместе с малышом сценарий представления, подумайте о костюме, свете, музыкальном оформлении. Костюм будет зависеть от той роли, которую выберет себе ребенок. Если он захочет быть волшебником, то ему подойдет длинный широкий балахон, расшитый звездами. А может он будет представлять гнома или другого сказочного персонажа. Тогда и одеться нужно соответственно. И конечно не забудьте про волшебную палочку, которую можно сделать из обычной деревянной палки, обернув ее фольгой и украсив.

Чтобы произвести впечатление на зрителей, устройте эффектное начало своего шоу: Великий Маг и Волшебник появляется в комнате самым таинственным образом.

Для этого трюка вам понадобится большая картонная коробка (например, от телевизора), в которую может поместиться ребенок. Из нее мама вместе с малышом изготовит дом. Обклеим коробку цветной бумагой или покрасим краской. С одной стороны нарисуем или наклеим окна и двери, а с другой аккуратно вырежем потайную «дверь», в которую сможет пролезть артист. Отдельно из картона смастерим съемную крышу для нашего дома. В комнате поставим столик, до пола завешенный тканью, на небольшом расстоянии от него установим наш дом «лицом» к зрителям. Между столиком и домом временно поставим крышу от домика, загораживая промежуток. Ваш юный Копперфилд залезает под стол и ждет там тихонько нужный момент. Все готово. Зрители заходят в «зал». Мама в роли конферансье сообщает, что знаменитый артист-иллюзионист появится с минуты на минуту, поднимает домик, показывая, что он пуст, и ставит на место. После этого «артист» очень аккуратно проползает из-под стола, под крышей в домик. Мама поднимает крышу, показывая, что между домиком и столом ничего нет, и надевает крышу на домик. Теперь нужно сказать волшебные слова, снять крышу, и из домика эффектно появляется ваш маленький Маг и Чародей. Дальше он демонстрирует зрителям свое искусство, обязательно оставив какой-нибудь интересный фокус на тот случай, если его вызовут на бис.

А может вы устроите целое семейное представление для ваших гостей? Ведь маме или папе тоже под силу разучить несколько занятных фокусов и выступить вместе со своим крохой. Готовы? Итак, эни-бени-раба! Невероятное, волшебное представление начинается!

