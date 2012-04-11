Вреден ли телевизор для детей. Как оценить масштаб бедствия и избавиться от зависимости?

Наверняка знакомая многим родителям ситуация: любимое чадо отвлекает от важных дел или просто мешает немного отдохнуть, или скандалит, или… Но стоит включить ему мультики – ситуация резко меняется: ребенка как будто и нет, тишь да благодать.

И несмотря на то, что о вредном воздействии телевизора и компьютера на детское развитие знает каждый, мы продолжаем прибегать к этим годами проверенным методам. Особенно ими злоупотребляют мамы, которые работают на дому, а малыш при этом не посещает детсад, также мультиками балуют любимых внуков бабушки-дедушки. Чем же опасно для ребенка такое времяпрепровождение и можно ли справиться с детской телеманией?

Психологи уверяют: до четырех лет малыш познает мир всеми чувствами, а не разумом. Он ползает, бегает, прыгает, все хватает, пробует и изучает, то есть накапливает именно осязаемый жизненный опыт. Телевизор же лишает его этой возможности, и довольно быстро мир вокруг ребенка замещается мнимой (телевизионной) реальностью.

Симптомы телемании

Сегодня мультики включают детям практически в каждом доме. Кушать перед телевизором и засыпать под его бормотание давно уже стало нормой. Это и неудивительно: малыши копируют поведение взрослых, и если папа, приходя домой, вместо того, чтобы поиграть с ребенком, плюхается на диван у телевизора со словами: устал, полежу-отдохну, то и ребенок довольно быстро начинает воспринимать времяпрепровождение у голубого экрана как единственно возможный способ провести время и отдохнуть.

Кроме того, во многих семьях телевизор работает практически круглосуточно, фоном. Но это для ребенка не менее вредно, чем просмотр мультиков и телепередач. Ведь шум, даже, казалось бы, незаметный, мешает сосредоточиться на чем-то одном, например, на выполнении уроков. Да и все мы наблюдали, как действует на детей реклама – она настолько приковывает внимание и взгляд, что малыш постоянно и надолго на нее отвлекается. Детское восприятие, поясняют психологи, отлично от взрослого. Ребенок до 5-7 лет воспринимает все, в том числе, и рекламные ролики, буквально. Способность понимать и оценивать их замысел появляется лишь к 8-12 годам.

Как поясняет практикующий психолог Мария Катаева , для ребенка до 10 лет важно проявление фантазии в свободной игре. Для раскрытия душевных, умственных способностей, формирования тонкой моторики, осязания, чувства равновесия нужны условия. Неслучайно дети бегают по коридорам в начальной школе и по улицам, восполняя дефицит движения.

А взрослый усаживает ребенка перед телевизором, чтобы избавиться от хлопотного и шумного детского роста! Естественно, что постепенно у малыша пропадает потребность играть, изучать что-то новое, ставить цели и стремиться к их достижению. А зачем? Телевизор дает ему готовые сюжеты и сценарии. У ребенка, в итоге, падает школьная успеваемость, скорость чтения. Если с малых лет он часами просиживает у экрана, то позже своих сверстников начинает говорить, у него не развиваются мышление, логика, воображение.

Кроме того, дети-телеманы зачастую тревожны, мнительны, неспособны играть в командные игры, многие из них проявляют немотивированную агрессию, перенося в жизнь увиденные по телевизору сцены насилия. «Дети неспособны к критическому анализу получаемой информации, - говорит Мария Катаева , - они просто ухватывают один телеобраз за другим, не понимая сюжет и ход действий. Насилие и убийства, ужасы, которые мы видим в новостях и различных боевиках, угнетают детскую психику и могут перейти в их сны».

Что делать, если ребенок-телеман?

Если вы заметили, что ребенок тревожен, агрессивен, апатичен, если он отстает от сверстников в развитии, замкнут, пора бить тревогу. Не исключено, что главная причина всего этого – ТВ. Как же бороться с телеманией?

Если решили принять кардинальные меры – то единственно возможный выход: избавиться от телевизора раз и навсегда. Но в этом случае будьте готовы к тому, что придется чем-то заменить привычный «ящик», то есть вы должны будете пожертвовать всем своим свободным временем и личной жизнью. Ведь нельзя что-то так просто насильственно отнять, не дав ничего взамен. Телевизор, кстати, вполне можно заменить походами в кино всей семьей. Ведь кинокартины построены несколько иначе, чем изображение на телеэкране или компьютере, и урона детскому здоровью не несут. Конечно, если выбирать адекватный возрасту вашего ребенка сюжет.

Если вы не готовы к кардинальным мерам, но твердо решили отучить ребенка от телевизора – начните с себя. Перестаньте эксплуатировать ТВ круглосуточно, не ешьте перед телевизором и не используйте его как снотворное. Помните, не стоит акцентировать внимание ребенка на том, что он слишком много смотрит мультиков, гораздо эффективнее проводить «терапию» ненавязчиво и постепенно, предлагая что-то взамен телепередач.

Любая деятельность, которой вы способны заниматься с увлечением, может стать противовесом экрану: совместное посещение театров, выставок, развлекательных мероприятий, занятия спортом, прогулки, путешествия, чтение книг и веселые игры…Старайтесь, чтобы ребенок как можно больше времени проводил со сверстниками: отдайте его в какой-нибудь спортивную секцию, гуляйте в окрестных дворах, общайтесь с родителями и их детьми.

По мнению психолога Марии Катаевой , любое занятие, требующее воображения и ловкости, постепенно отучит ребенка от просмотра мультиков. Он научится получать удовольствие от игры и от общения, он научится стремиться к поставленной цели и развивать свои способности. Главное, поощрять интересы своего чада, например, записав его в ту или иную секцию, которая будет ему интересна. К слову, программу «реабилитации» конкретно вашего ребенка может помочь составить и специалист. Так что, если не решаетесь самостоятельно начать борьбу, то, возможно, пора обратиться к психологу.

Отучая ребенка от мультиков, не переусердствуйте. И помните, вы – живой человек и имеете право на отдых и личную жизнь. Главное ведь не наложить табу на просмотр телевизора, а просто забрать у него в семье главенствующую роль.

Для этого стоит запомнить несколько простых правил:

- Четко ограничивайте время просмотра! Когда начинаете вводить это новое правило, ни в коем случае не уступайте и не ведитесь на капризы-уговоры ребенка! Психологи рекомендуют смотреть ТВ дошкольникам не более 15 минут в день.

- Нельзя, чтобы ребенок бесконтрольно смотрел телевизор. Просмотр должен быть осознанным. Либо вместе с малышом сидите и поясняйте все, что происходит на экране, отвечайте на его вопросы и обсуждайте увиденное. Либо заранее выбирайте в программе телепередач известные вам мультики, чтобы быть уверенными в их безопасности для детского восприятия и чтобы иметь возможность обсудить их позже с ребенком.

- Отдавайте предпочтение добрым мультикам, где учат нравственности, помощи близким, заботе о братьях меньших и так далее. Либо развивающим, обучающим мультикам и программам (таким как «Даша-следопыт», «Фиксики»)

Начав хоть немного времени проводить вместе с ребёнком, вы очень скоро увидите, что не так уж и нужен ему телевизор. Читайте малышу книги вслух, сочиняйте вместе с ним собственные сказки и рассказы, разыгрывайте их, играйте в настольные и сюжетные игры, занимайтесь творчеством (лепка, рисование, аппликации и прочее), гуляйте, вместе ходите в походы, кино, на выставки, делайте домашнюю работу, придумайте совместное хобби (например, волонтерская работа). Очень скоро ваш ребенок увидит, как интересен и разнообразен мир вокруг него и, спустя время, он сам себя сможет занять, не прибегая к помощи «голубого экрана».

