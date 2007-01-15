Строчки-ласточки

Нет возраста у рифмы



Детская поэзия... Удивительно трогательный, мудрый и добрый мир - даже взрослые легко отыщут туда дорогу. Стоит только раскрыть книгу, и словно теплее становится на сердце: вот улыбается всем новорожденная Настенька, грустит забытый на скамейке зайка, Таня все не достанет из речки свой мячик, чудит "медвежливый" миша. И нам, мамам и папам, невольно подумается: "Как в детстве!". Почему? Да потому, наверное, что сколько бы лет ни прошло, какие бы катаклизмы ни сотрясали нашу маленькую планету, мы не станем иначе понимать слова "нежность", "привязанность", "чуткость". Теперь пришла пора открывать поэзию детям, учить малышей ценности задушевного слова и ясной мысли.

Откуда произошли стихи? Кто первый придумал рифмовать созвучные слова? Неизвестно. С давних времен из уст в уста передавали на Руси забавные стишки да песенки, именуемые ныне народным фольклором. Русь на выдумку хитра, и стихотворная выдумка не исключение. Иначе как объяснить бесконечное разнообразие "детских" фольклорных жанров, употребимых не только "на потеху", но и "на все случаи жизни": припевки, присловия, частушки, прибаутки, считалки, жеребьевки, голосянки, молчанки, поддевки, скороговорки и пр.

Милые, улыбчивые книжки для детей - незатейливые рифмы, обычная жизнь, по- другому увиденная поэтом. В чем их загадка? На этот вопрос лаконично и емко ответил президент Ассоциации детских писателей России, поэт Роман Семенович Сеф: "Детские стихи во все времена были честными, точными по образу, ясными по содержанию, легко запоминающимися и необычными по сюжету. Все вместе создавало ауру детской поэзии, которая по сей день сохранилась такой, какой сделали ее наши предки". Добавим лишь, что "ребячьи" стихи по праву называли - строки, продиктованные любовью взрослых.



Поэтические уроки



Пусть это и незаметно на первый взгляд, роль поэзии в жизни ребенка очень важна, ведь именно с созвучных строк начинается наше общение с ним. Рифмы создают ощущение упорядоченности, стройности речи, умиротворенности. Даже голос мамы, читающей стихи, делается мягче. Как ни странно, дети чутко реагируют на эти изменения, затихают и успокаиваются. Малыш заплакал - спойте ему, и слезки высохнут. Говорят, лучше всего действуют мелодии, которые вы сами любите и часто напеваете. Вообще музыкальность детских стихов - их несомненное достоинство. Поэзия для малышей помогает "настроить душу" на восприятие высоких чувств.

Итак, каковы же "приметы" настоящих детских стихов. Во-первых, они должны нести в себе некую завершенную мысль. Проще говоря, ребенку всегда хочется знать, "чем кончилось". Лучшим стихам также свойственна стройная композиция, где продумано каждое слово. Надо заметить, что поэзия, в том числе и детская, моновариантна, т.е. от перемены мест слагаемых сумма очень даже меняется. Вдумайтесь: "Мороз и солнце, день чудесный", - восхитительные стихи, а "чудесный день, солнце и мороз" - невесть что такое. Во- вторых, стихам для детей просто не обойтись без занимательного сюжета и ярких звездочек - тем. Тут все зависит от поэтического дарования автора, его способности взволнованно ступить в страну детства, не потревожить шепчущихся в кругу ребятишек, а заинтриговать их двумя- тремя словами, чтобы потом завладеть вниманием всей компании не на один час. И поговорить откровенно не только о занимательном, но и о том, что пугает и растраивает.

В-третьих, уместно вспомнить и о ритмической организации детской поэзии: стихи подвижные, "непоседливые", стремительные, как сама детвора, быстрее находят отклик у маленьких читателей. Даже рифма у детских стихов особенная - не "для глаз" (малыши читать не умеют), а "для ушей" (звуковая рифмовка органически свойственна ребенку). Выражаясь "высоким стилем", в стихосложении предпочтителен двухстопный хорей. Но это к слову. Каким бы размером ни писать, главное, не позабыть о лиричности и юморе, "острых приправах" поэзии. Добавить изюминку можно, отыскав трогательный образ или меткую шутку, которые останутся на слуху. В этом еще одна особенность хороших стихов - они подобно классической музыкальной фразе легко и быстро запоминаются.

Наконец, им должно оправдывать предначертание поэзии, то есть вызывать различную эмоциональную реакцию: сочувствие, жалость, волнение, негодование, умиление и т.д.

Теперь обратимся к уже изданным книгам стихов, точнее, к их иллюстративному материалу. Агния Барто говорила, что в детской поэзии художник опережает писателя. С этим трудно не согласиться, ведь малыши с удовольствием "видят" стихотворение. Вот почему так важно, чтобы книга была красиво оформлена и картинок было много, буквально на каждой странице.



Забавы для маленького наследника



В начале века Корней Чуковский встревоженно писал о недостатках поэтического воспитания детей. Спустя годы мы вновь возвращаемся к прежним проблемам, только сетуем не на то, что старшие дети не совсем понимают поэзию, а на то, что они ее совсем не любят. Напрашиваются два извечных русских вопроса: "Что делать?" и "Кто виноват?". Второй давайте назовем риторическим, а первый обсудим. Самое простое - сказать: "Надо приучать ребенка к стихам с рождения". Это не новость. Однако для многих семей это лишь благие намерения. Отчего? Как точно заметил Р. С. Сеф , "думать - это вообще работа, а читать стихи по-настоящему - это еще и духовная работа". К ней-то далеко не всегда и бывают готовы уставшие от забот родители. О ней в первую очередь вспомните, мамы и бабушки, решившие приоткрыть малышу дверь в поэтический мир. Следующий шаг - наполняйте дом стихами в прямом смысле слова, т.е. приобретайте "побольше книжек, хороших и разных". Книжные магазины, ярмарки, выставки, уличные развалы - все в вашем распоряжении. В последнее время появилось бесчисленное разнообразие детских изданий, причем это и традиционная поэзия "для души", и популярная развивающая литература (загадки, пословицы, "понятийные стихи" и проч.), в том числе азбука в рифмах (например, "Автобус № 26" С. Маршака). Издаются хорошие переводные стихи (скажем, английская поэзия в книге "Рифмы Матушки Гусыни").

Отведите ребенку собственную книжную полку (лучше стеллаж!), где почетное место займут сказки Пушкина, "Конек-Горбунок" Ершова. Если вас в той или иной форме беспокоит проблема выбора, запишитесь с малышом в центральную или районную детскую библиотеку (это возможно уже с 3-4-летнего возраста), специалисты которой наверняка помогут вам ценными советами и рекомендациями.

Строго говоря, с этого момента начинается поэтическое воспитание вашего крохи. День за днем, строчка за строчкой освоится маленький читатель в детской поэзии. Стихи - прямой путь к воображению - расцвечивают действительность, побуждая к сотворчеству, а затем и к самостоятельному стихотворчеству. Не удивляйтесь, когда в одно прекрасное утро ребенок преподнесет вам четверостишие "от себя". Это означает, что пора развивать талант, обогащать юного творца новыми художественными впечатлениями, вводить в круг чтения все более сложные стихи и стараться, чтобы они полюбились. Он готовится к встрече с великими поэтами, получает неоценимое наследство, и, утверждал Чуковский, будет печально, если его заблаговременно не научат пользоваться этим наследством.

"Что действует сильно на воображение, не скоро выбьется из головы" - фраза, принадлежащая Гоголю, словно бы сказана о детской поэзии.

Попробуйте играть с малышом в стихи, как в игрушки. К хорошим стихотворениям возвращайтесь снова и снова, обращайте его внимание на отдельные строчки, поэтические выражения ("очень славно автор сказал что-то", "верно сравнил с чем-то"). Со старшими детьми интересно переписывать понравившиеся стихи в тетрадь.

Объясните ребенку, что поэзию можно не только слушать или читать, но и рисовать: смело берите краски, карандаши, фломастеры и изображайте знакомых зверят, птичек, мальчиков и девочек из книжки.

Дети обожают серьезную игру "отгадай словечко": взрослый читает известный стишок, интонационно замедляя последнее слово в рифме - ребенку полагается договорить его. Вспомнит - есть повод для гордости, ошибется - вместе посмеетесь над "новшеством". Чаще всего малыши заслуженно побеждают - у них превосходная способность к запоминанию и "схватыванию на лету".

Одной из форм поэтического воспитания в этой связи становится сознательное разучивание стихотворений с четким ритмом и размером. Идеально, если вы с ребенком разыгрываете маленькие сценки или диалоги. Но для начала вполне достаточно умения читать стихи наизусть. "Декламировать" в раннем возрасте - значит развивать память, запоминая строфы, речь, произнося слова громко и отчетливо, и чувство юмора, принимая снисходительные похвалы окружающих. "Работа" со стихами - к тому же солидная основа для обучения чтению и письму. Только не возводите поэзию в ранг прикладной дисциплины, не забывайте, что это вдохновенная игра детства. Будьте деликатны - учитывайте настроение ребенка всякий раз, когда выбираете для него стихи. Тогда они вернее тронут детское сердечко.

Любящие родители отдают малышу все лучшее, что имеют. Сумейте создать вокруг него атмосферу духовного благополучия. Пройдет время, наши дети вырастут, а поэзия будет по-прежнему согревать их души.

