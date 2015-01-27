Наверное, многим детям на Урале задают задание сделать картинку или аппликацию на тему "Сказы Бажова".

Я вспомнила давно забытый, но такой эффектный способ имитации камней.

(Для детей от 6-100 лет + помощь мамы)

Итак, нам потребуется:

1. Масляные краски (ультрамарин, кадмий желтый, индиго синий и другие "малахитовые" оттенки)

2. Разбавитель "Тройник"

3. Клей ПВА

4. Тазик/широкая миска или лоток (как для кошек)

5. Кисть

6. Газета, клеенка (этот способ очень пачкает все вокруг)

7. Карандаш

8. Плотная бумага (акварельная, картон двусторонний)

9. Цветная бумага разная

В небольшую керамическую емкость наливаем разбавитель, туда же выдавливаем немного масляной краски.

Как следует перемешиваем, чтобы получилась однородная жиденькая краска.

В лоток с водой выливаем краску. И мешаем все это. Теперь на водную гладь кладем лист бумаги (не топим только) и вынимаем.

Получаются такие вот волшебные разводы.

Причем каждый раз получается уникальный волшебный рисунок.

Попробуйте с цветным картоном или с другими цветами.

Единственное, краска не остается долго на поверхности, она постепенно опускается на дно, потому надо обновлять красочный слой.

Вот такие у нас получились разные фактуры.

Теперь нужно, чтобы они просохли (можно пока помыть кисти и лотки).

Отмывать все проще мылом либо жидкостью для мытья посуды и губкой.

Теперь примерно наметим сюжет и подберем фон. Я выбрала темно синий картон, так как он нейтральный и в пещере обычно темно.

Мы решили сделать просто Данилу мастера и цветок.

Рваные края выглядят эффектнее. Но можно вырезать и ножницами.

Раскладываем наши камни, смотрим как будет лучше смотреться.

Теперь можно приклеить задний фон.

Вырезаем лицо Данилы и руки.

Делаем ему рубашку и брюки.

Каменный цветок вырезаем из самой красивой на ваш взгляд фактуры.

Все это приклеиваем.

Прорабатываем передний план.

Добавляем детали, узор на рубашке, ящерки, глаза, волосы, пайетки по желанию.

Срезаем с краев все лишнее, и наша работа готова!

Так же вы можете экспериментировать с сюжетом, например, старшая дочка у меня сделала хозяйку медной горы.