Сказы Бажова — аппликация
Наверное, многим детям на Урале задают задание сделать картинку или аппликацию на тему "Сказы Бажова".
Я вспомнила давно забытый, но такой эффектный способ имитации камней.
(Для детей от 6-100 лет + помощь мамы)
Итак, нам потребуется:
1. Масляные краски (ультрамарин, кадмий желтый, индиго синий и другие "малахитовые" оттенки)
2. Разбавитель "Тройник"
3. Клей ПВА
4. Тазик/широкая миска или лоток (как для кошек)
5. Кисть
6. Газета, клеенка (этот способ очень пачкает все вокруг)
7. Карандаш
8. Плотная бумага (акварельная, картон двусторонний)
9. Цветная бумага разная
В небольшую керамическую емкость наливаем разбавитель, туда же выдавливаем немного масляной краски.
Как следует перемешиваем, чтобы получилась однородная жиденькая краска.
В лоток с водой выливаем краску. И мешаем все это. Теперь на водную гладь кладем лист бумаги (не топим только) и вынимаем.
Получаются такие вот волшебные разводы.
Причем каждый раз получается уникальный волшебный рисунок.
Попробуйте с цветным картоном или с другими цветами.
Единственное, краска не остается долго на поверхности, она постепенно опускается на дно, потому надо обновлять красочный слой.
Вот такие у нас получились разные фактуры.
Теперь нужно, чтобы они просохли (можно пока помыть кисти и лотки).
Отмывать все проще мылом либо жидкостью для мытья посуды и губкой.
Теперь примерно наметим сюжет и подберем фон. Я выбрала темно синий картон, так как он нейтральный и в пещере обычно темно.
Мы решили сделать просто Данилу мастера и цветок.
Рваные края выглядят эффектнее. Но можно вырезать и ножницами.
Раскладываем наши камни, смотрим как будет лучше смотреться.
Теперь можно приклеить задний фон.
Вырезаем лицо Данилы и руки.
Делаем ему рубашку и брюки.
Каменный цветок вырезаем из самой красивой на ваш взгляд фактуры.
Все это приклеиваем.
Прорабатываем передний план.
Добавляем детали, узор на рубашке, ящерки, глаза, волосы, пайетки по желанию.
Срезаем с краев все лишнее, и наша работа готова!
Так же вы можете экспериментировать с сюжетом, например, старшая дочка у меня сделала хозяйку медной горы.