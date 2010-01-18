Сказка, о том, как мы снегурочку лепили
Жили – были отец с матерью, и было у них четверо деток: два сыночка и две дочки.
Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, а отец с матерью на них из окна глядят да радуются.
Пришли ребята домой, а мама и говорит им: «Давайте, мы с вами ребята Снегурку слепим». И принялись они Снегурку лепить.
Обрезали пластиковую бутылку и облепили ее пластилином.
Скатали они ручки, ножки приладили, сверху голову приставили. Вылепили носик, рот, подбородок. Сплели косу, корону надели.
И покрыли все это клеем ПВА, и дали высохнуть.
А сами начали грунтовку готовить: клей ПВА с белой гуашью смешивать, а потом Снегурку грунтовать. Стали ждать, когда Снегурка подсохнет.
Теперь пришло время Снегурку наряжать. Это важное дело поручили старшей дочке. И стала она снегурку раскрашивать (гуашь + ПВА).
Глядь — а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись; смотрит она на ребят и улыбается.
Обрадовались детки, поставили ее под елку. Глядят на нее, не налюбуются.
Так нам всем лепить понравилось, что решили мы еще и Деда Мороза слепить!