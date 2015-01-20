Если у ребенка плохая память…

В детстве я несколько раз перечитывала роман Вениамина Каверина «Два капитана». Главный герой, Александр Григорьев, обладал удивительной памятью: на слух он запоминал целые страницы текста. При этом ему достаточно было только одного прослушивания, чтобы запомнить информацию на всю жизнь.

Я откровенно завидовала этому мальчику, когда мучилась со школьными изложениями, когда не могла запомнить непонятные стихотворные строки, когда учила термины по биологии.

Зато у меня была прекрасная память на иностранные слова, я стала учителем английского языка. И теперь я верю своим ученикам, когда они говорят: «Я правда учил весь вечер, но так и не запомнил вашу лексику!» Да, дело тут не в лени, а в плохой памяти.

Как же облегчить жизнь нашим детям, превратить учение в удовольствие? Предлагаю обсудить это в нашей статье.

А что такое память?

Память – это психический познавательный процесс, который позволяет нам запечатлеть информацию, запомнить ее, сохранить, затем узнать ее и воспроизвести. Всего пять этапов, но если какой-то из них не сработал должным образом, рушится вся цепочка и воспроизведение нарушается. Процесс напоминает игру в «Сломанный телефон»: один из говорящих неправильно прошептал слово, другой не расслышал, третий произнес не то.

Память тесно связана с другими познавательными процессами. Чтобы запечатлеть информацию, нужно внимание, чтобы запомнить – воображение и мышление, чтобы воспроизвести – речь. Вот почему в раннем детстве нужно развивать у малышей все эти инструменты, вместо того, чтобы усваивать с ними программу 1 класса.

Как заставить память работать

Совет 1 – выспаться!

Да, да, срочно укладывайте ваше чадо спать и книжку со стихотворением не забудьте под подушку положить. Сон нужен не только, чтобы восстановить силы после трудного дня.

На самом деле, когда мы спим, в мозге проходят сложные биохимические процессы. Наша память не спит, а репетирует, повторяет ту информацию, которую мы получили за день.

Если мы сократим количество времени на сон, то память просто не успеет «отрепетировать», а на утро мозг сыграет свою роль не очень удачно. Вот чем объясняется наша рассеянность, беспамятство после хронических недосыпаний.

А книжка под подушку срабатывает хорошо, потому что вы перед сном читаете то, что хотите запомнить, даете установку вашей памяти повторить во сне необходимый материал.

Совет 2 – удивиться!

Память напрямую связана с эмоциями, мы на всю жизнь запоминаем то, нас когда-то потрясло. Ребенка нужно заинтересовать новыми знаниями, удивить, и тогда он придет из школы и вам расскажет о своем открытии.

Вот почему малыши запоминают за свои первые 3-4 года огромный пласт информации (осваивают сложную грамматику языка, причинно-следственные связи между предметами и явлениями) – их удивляет буквально все!

Совет 3 – работайте с ассоциациями!

Подключаем мышление и воображение, ищем ассоциации, сходства и различия запоминаемых предметов.

Чтобы запомнить иностранные слова, я советую своим ученикам послушать слово и подумать, что оно ему напоминает по звучанию. Одна моя ученица запомнила слово August (август) только потому, что оно напоминало ей «огурец».

Ассоциативную память можно развивать в игровых упражнениях:

попросите ребенка представить, что поет теплое солнышко, как выглядит фантастическая птица, как пахнет тропический лес и т.д.

называйте парами разные слова, а ребенок должен придумать между ними ассоциативные связи;

попросите оживить неодушевленный предмет и придумать историю, сказку о нем. Это научит не только создавать ассоциации, но и выстраивать причинно-следственные связи между ними, способствовать развитию мышления и речи;

дайте ребенку задание раскрасить запоминаемый предмет, сильно увеличить его или, напротив, уменьшить;

чтобы запомнить параграф по истории, посоветуйте ребенку представить себя на месте событий, ощутить все до запахов, цветов, температуры воздуха и т.д.;

пусть воспитанник представит и расположит запоминаемые предметы в своей комнате. Чтобы воспроизвести информацию, достаточно будет вспомнить свою комнату.

Совет 4 – рисуйте!

Не можете выучить стихотворение, воспользуйтесь зрительной памятью – нарисуйте каждую строчку стихотворения. Глядя на схематические наброски, воспроизводите стихотворение.

Совет 5 – объясняйте!

Ребенок, как и взрослый, не может запомнить то, что ему непонятно. Он, конечно, может воспользоваться механической памятью, зазубрить. Но как только он получит оценку, выученный материал забудется (это и есть кратковременная память). Поэтому помогите ребенку, объясните доступно сложный материал, или прибегните к помощи учителя.

Совет 6 – ищите связь с жизнью!

Мы легко запоминаем то, что нам пригодится в будущем или уже связано с жизнью. Когда мои ученики отказываются учить английский язык, объясняя тем, что в Британию все-равно не поедут, я мотивирую их тем, что здорово было бы понимать смысл иностранных песен, общаться по скайпу со сверстниками из других стран и переводить самим названия компьютерных игр. Предстоящий обязательный экзамен тоже, кстати, мотивирует.

Совет 7 – давайте установку на внимание!

С желанием ли ваш ребенок принимается учить правила? Если нет, то и внимание его не работает, не готово пройти первый этап запечатления. Можно придумать искусственную установку или ритуал.

К примеру, скажите воспитаннику, что глубокий вдох перед заучиванием помогает запомнить информацию быстрее. Делая вдох, ребенок уже будет сосредоточен на работе.

Совет 8 – прочь депрессию!

Доказано, что, когда человек чем-то расстроен, все процессы в головном мозге притормаживаются, в том числе и память. Поэтому, не ругайте сына или дочь за неуспехи в школе, отпустите ситуацию на время и помогите ребенку с оптимизмом приняться за новый материал.

Конечно, существует много методик и упражнений на развитие памяти. Но не забывайте, что все познавательные процессы взаимосвязаны, нельзя тренировать каждый отдельно. Вот почему выполняйте простые и знакомые действия с ребенком: учите песни и стихи, пересказывайте сказки, придумывайте им продолжение, рисуйте, играйте и т.д.

Хорошо развитая память станет залогом успешной учебы ребенка, здоровой психики и сэкономит много времени и сил.