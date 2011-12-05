Новогодние поделки. Делаем с малышом пластилиновое панно

Вспомнила однажды, как сама в ДС делала поделку из пластилина. Лепить я, надо сказать, любила безумно. И однажды нам предложили не просто лепить, а делать картины. Идея не нова, сейчас много видела в интернете как на картоне, например, наносят пластилин, к которому потом можно и крупу, и фасоль, и вообще все что угодно лепить. Но та идея, которую вспомнила я, была замечательна другой задумкой, а именно, рамкой для картинки.

На оригинальность не претендую . Как раз в ближайшее время планировали мы навестить прабабушку, очень уж хотелось сделать что-нибудь своими руками, и чтобы дочка поучаствовала обязательно. Дочке 3 года. И решение было найдено! Будем делать картинку к Новому Году: легко, просто, красиво, а главное - даже и в рамочке сразу, без лишних хлопот!

Рамочку отыскать оказалось не просто, т.к это должна была быть майонезная крышка, да-да, самая обыкновенная, но мы-то теперь его в пакетах покупаем. И вот вспомнила я, что где-то от шоколадной пасты была чистая баночка. Сначала обрадовалась, крышка у нее больше майонезной, а значит, не придется сильно мельчить, да и бабуле легче наше творение разглядеть будет. И вот тут один минус – такая крышка, когда лежит на столе, поверхности его не касается, поэтому при надавливании может треснуть (с майонезными таких проблем нет). Нашла у дочи в игрушках банку от кондиционера, сняла с нее крышку. Ура, подошла, подложу ее снизу, теперь все получится!

Итак, нам понадобится:

1. пластилин;

2. крышка пластиковая от майонеза, шоколадной пасты и т.п.;

3. стеки/ножи для пластилина;

4. дощечка для него же;

5. лак акриловый;

6. блестки.

Оговорюсь, что последние 2 пункта совершенно не обязательны, но у меня они уже были. А еще покрытая лаком она, возможно, дольше протянет, т.к. пыль можно будет аккуратно стереть. А елочка у нас с доской и стеками шла вместе, ей мы контур отпечатали, чтобы легче было.

Итак, сначала выбрали цвет фона. Хотели черный (ночь), но черный пластилин почему-то крошился и не хотел лепиться, остальные в наборе не потеряли своих свойств, поэтому заменили на синий. Задача моей маленькой помощницы заключалась в том, чтобы раскатывать пластилиновые колбаски нужной толщины, затем резать их на кусочки и приплюснутые пальчиком получившиеся кусочки отдавать мне. Когда дочь набила руку, стала делать их с такой скоростью, что я уже перестала за ней успевать.

Моей задачей было аккуратненько замазать фон (круг внутри ободка). Замечу, что советский пластилин ложился ровнее, и его потом еще можно было чуток разгладить. У нас Кох-и-нор, его нам порекомендовали как мягкий, как раз для малышей, в магазине. Но видимо пластичность у него не очень, т.к. как я ни старалась, получались этакие чешуйки.

После фона занялись пейзажем. Из зеленой тоненькой колбаски контур елочки. И вот тут дочь стала просить улиток «как в тот раз делали», уж очень ей спирали понравились. Задумалась… Да без проблем! Будем елку не замазывать, а из «улиток» делать. Тут пришлось трудиться самой, очень они получались тонкие и мелкие. Дочь тем временем готовила шары для елки всех мастей.

Шары лучше тоже делать по принципу: колбаска/разрезали/скатали шарик, иначе так она скатывала их слишком большие. Я закончила елку, дочь шарики (даже много их получилось). Цветные сели на елку, белые при помощи стека стали снежинками.

Елка затем получила ствол и сугроб для тепла: «мороз снежком укутывал….». А в небе дочь затребовала месяц «как у меня в книжке».

Ок, сделано. На этом место у нас кончилось.

Вот лаком покрыть оказалось сложно, т.к. он «скатывается» как, в принципе и должен. Но после двухразового покрытия пробелы были минимальные. Есть у меня блестки в геле, ими мы прошлись по рамке и самой картинке.

Итог: простой и симпатичный подарок бабушке готов, времени ушло менее часа (продумала я все заранее, не считая «улиток» ), у дочки не успел пропасть интерес, наоборот, готова была лепить еще и еще. В общем, все довольны.

Плюсы крышки таковы, что хоть на полочку ставь, хоть на гвоздик за ободок вешай. Жаль, что размеры не позволяют сильно развернуться.

Детки постарше могут придумать сюжет сами. Осталось только крышками запастись! Надеюсь, кому-нибудь столь нехитрая идея пригодится.

