Идеи для творчества с самыми маленькими

Вот чему стоит поучиться у детей, так это умению получать удовольствие от ПРОЦЕССА. Взрослым же везде важен результат.

Творчество с малышами имеет ряд особенностей. Во-первых, мама должна понимать, что сейчас результат зависит от нее больше, чем от ребенка. Точнее так: что является результатом для малыша, не всегда нравится маме, с ее обостренным чувством прекрасного. Во-вторых, творческие развлечения они связаны с творческим беспорядком и к этому надо быть готовой.Но в любом случае занятия с ребенком раннего возраста имеет кучу плюсов, несмотря на свои минусы.

Это дополнительно проведенное интересное время с мамой. И развитие цветоощущений, фантазии, сенсорного восприятия, моторики и самое, на мой взгляд, важное, привычки у мамы и ребенка что-то делать вместе, делать руками, что-то сочинять, выдумывать, рукодельничать, ведь все, как известно, начинается с малого.

Приведу небольшую толику идей.

Изучение цветов, смешивание красок.

Существуют замечательные пакетики с замочком zip-lock. Но подойдут и обычные файлы и скотч.

В пакетик заливается краска разных цветов, закрывается плотно и дается в руки ребенку. Ребеночек мнет пакетик, краски смешиваются, образуя новый цвет и что особенно замечательно - вокруг чисто.

Ладошки, ножки и пальчики

Отпечатки ладошек, ножек, пальчиков ребенка +мамина фантазия и вы с малышом можете с гордостью показывать бабушкам, что вы сделали вместе.

Метод «паспарту»

Паспарту называется картонная рамка, наложенная сверху на рисунок. Рисунки у маленьких детей обычно отдают абстракционизмом, что конечно имеют и своих поклонников, но для взрослого взгляда привычны все же более понятнее образы.

Паспарту удачно сочетает детскую безграничную фантазию и взрослую ограниченность.

Аппликации

Также из детских каляк-маляк можно соорудить картинки-аппликации. Дети любят клеить, только получается пока,…как уж получается.

Клеить рваные кусочки это самое подходящее занятие для малышей.

Детки чуть старше 2х лет в состоянии клеить фигуры по маминому указанию. Получаются вполне себе картины. Клеить можно не только бумагу, но и, например крупу.

Доклеивать простые фигуры, получая законченные шедевры

Лепка

Слепить нечто сложное и законченное малышу тяжело в силу неусидчивости, да и просто еще неумения надолго концентрировать внимание на чем-то одном. Тут особенно важно помнить, что закончить и оформить в результат - это работа мамы пока.

Лепим из соленого теста. Мука и соль 1:1, замешиваем и лепим - катаем «сосиски» и лепим из них кральки, катаем шарик и лепим из него «пиццу» для мышек, тортик, все, на что способна мамская фантазия.

Застывшие фигурки из соленого теста впоследствии закрашиваются красками или украшаются крупой, бусинами и т.п.

Из пластилина мне нравится такая идея: распечатываем раскраски, ламинируем или заклеиваем широким скотчем, и размазываем пластилин по картинке. Прелесть в том, что такие картинки многоразовые. Пластилин можно с легкостью отлепить и прилепить другой заново. Особой популярностью пользуются лица, где надо лепить волосы, глаза, нос, рот. Или животные, которым нужно долепить ушки, хвост, глаз.

Простенькие картинки, где нужно доделать какую-то деталь (налепить ягодки на листики, белые точки на мухоморы, семечек птичкам и т.п.).

Ну и когда в совершенстве будут освоены раскатывания «колбасок» и «колобков», будут получаться уже картины

Волшебные картинки

Еще одна идея как сделать детские каляки-маляки семейной гордостью. В детстве мы рисовали свечкой, сейчас вполне подойдет восковой белый карандаш. Мама рисует на белом листе бумаги какой-нибудь рисунок и предлагает затем этот рисунок ребенку закрасить акварельными красками. Ребенок закрашивает и получает … «вашебсто» (волшебство) как сказал мой двухлетний сын.

Ватные диски

Огромное море картин можно с ними придумать. Детям 1,5-2 лет по силам будет, с маминой помощью, это осуществить.

Штампики

Предложите ребенку порисовать разными предметами. Из таких рисунков затем можно сделать замечательные открытки. Можно использовать как покупные штампики, так и подручные предметы (пробки, крышки, шарик, втулку из-под туалетной бумаги, ватную палочку, вилку и пр.)

Ну и напоследок. Маленькие дети самые большие таланты. Им всегда мало. Предлагаю предоставить простор для такого огромного творческого потенциала.

Рулон обоев, раскатанный на всю комнату, карандаши, фломастеры, цветной песок, краски, все, что душе угодно. И ваш ребенок вас удивит.