Развитие малыша: сензитивные периоды

Развитию малыша присущи определенные периоды, в которые он наиболее восприимчив к эмоциональному реагированию, виду деятельности и поведению. Это обусловлено тем, что в какой-то возрастной отрезок времени у ребенка развивается определенный участок мозга и, следовательно, именно в это время нужно создать вокруг ребенка такую среду, чтобы она способствовала развитию навыков, связанных с этим участком. Эти периоды универсальны, не зависят от национальности, темпов развития, политических и культурных различий.

0 - 5,5 - лет период сенсорного развития

Утончения восприятия, органов чувств. Ребенок обладает почти всеми чувствами, присущими человеку, уже в момент появления на свет. Но предметное восприятие требует освоения сенсорных эталонов, умения использовать их при восприятии объектов окружающей действительности. Предоставив ребенку, возможность с первых месяцев жизни развивать, утончать свои чувства, мы способствуем развитию его разума. Чувственное восприятие составляет главную и едва ли не единственную основу умственной жизни.

0 - 6 лет - период развития речи

На первом году жизни ребенок усваивает артикуляцию и интонационный рисунок родного языка. На втором году лавинообразно нарастает словарь ребенка, речь перестает быть ситуативной, происходит соединение отдельных слов в простые фразы, согласование слов, усваиваются многие грамматические нормы.

2,5 – 3 года – наивысшая точка!

Ребенок говорит многословными фразами, использует соединительные союзы и местоимения. Часто говорит сам с собой, чувствует, что нуждается в языке. К этому возрасту речь становится средством общения и средством управления поведением. Позже ребенок интересуется письмом и чтением.

Границы сензитивных периодов не являются точными, у каждого ребенка они могут быть сдвинуты в ту или иную сторону на несколько месяцев

1 - 4,5 - лет период освоения движений и действий

Нормальное состояние бодрствующего ребенка – движение. Ограничение двигательной активности детей часто ведет к задержке психического развития. На первом году жизни ребенок осваивает собственное тело, учится управлять отдельными его частями, поворачиваться, садиться, вставать. Центральным пунктом этого периода является момент первого шага, то есть начало «прямохождения» человека. На втором году жизни ребенок осваивает действия с предметами, совершенствует движения руки. Действия становятся целенаправленными, движения совершенствуются, координируются, выстраиваются в алгоритмы. К 4 годам ребенок в состоянии освоить практически все виды движений, доступные взрослому человеку.

1,5 - 3 лет - период восприятия порядка. 2 - 2,5 года – наивысшая точка.

Ребенок требует порядка, постоянства в окружающей среде, спонтанно ставит на место предметы, с которыми общался, с необыкновенной тщательностью, почти ритуально, выполняет различные действия, для него важна последовательность событий и стабильность в его отношениях с другими людьми (так проявляется потребность в безопасности).

Сензитивные периоды длятся определенное время и проходят безвозвратно - независимо от того, удалось ли ребенку полностью воспользоваться их условиями для развития каких-либо своих способностей.

1,8-3,5 лет - период интереса к мелким предметам

Ребенок испытывает потребность интенсивного развития мелкой моторики пальцев и мускул руки. Он познает дробность мира, проживает механизмы анализа и синтеза.

2-6 лет - период социальной адаптации

В этом возрасте ребенок начинает идентифицировать себя, уменьшается его зависимость от взрослого. Ему интересны другие дети, формы поведения в группе, отношения с взрослыми и сверстниками. Он осваивает манеры поведения, обиходную речь, ярко проявляет свой характер. Его поведение легко корректируется средой общения, внешним ритмом жизни, который становится потребностью. Ребенок «примеряет» на себя различные роли. Происходит интенсивное впитывание культуры.