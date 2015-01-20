Нейрокоррекция. Поможет хорошо учиться и быть внимательным

Жизнь современного человека каждый день предъявляет к нему все более сложные требования. И наши дети здесь не просто не являются исключением. Они – самые главные участники всех перемен, происходящих в жизни общества и главная точка их «применения».

Ведь обучение в школе и дошкольное обучение требуют от ребенка внимания, хорошей памяти и восприятия, а затем способностей к письму, счету и многих других, способностей налаживать сложные взаимосвязи в коллективе, реализовывать себя, решать конфликтные ситуации. Начиная с того, что даже требования к сегодняшним первоклассникам намного выше, чем были 10, 20 или 30 лет назад.

Но, к сожалению, не всем такие качества, как постоянная собранность, отличная память, способность к усвоению новых знаний и уверенность в себе, даны от рождения. Большинство детей, даже если у них нет серьезных неврологических диагнозов, имеют те или иные отклонения в работе нервной системы. Специалисты могут называть эти отклонения «физиологическими», психологическими или даже психиатрическими. Дети с повышенной нервной возбудимостью, с задержкой или нарушениями речевого и психологического развития, с сосудистыми расстройствами (включая расстройства в органах нервной системы), со снижением иммунитета, хроническими соматическими заболеваниями часто безуспешно годами наблюдаются у различных специалистов.

Сегодня появилось новое направление – нейропсихологическая коррекция, которое стоит на стыке психологии, педагогики и медицины, специалисты которого готовы помочь таким детям. Основоположниками этой методики, в числе которых очень много российских специалистов, происходящие с ребенком нежелательные изменения объясняются дисгенетическим синдромом.

Дисгенетический синдром

Это нарушение функции подкорковых структур головного мозга, которое происходит во внутритутробном периоде развития ребенка или вскоре после него.

Предназначение методов нейропсихологической коррекции – восстановить нарушенные взаимосвязи в работе нервной системы.

Головной мозг человека состоит из коры полушарий (это серое вещество, которое диффузно покрывает поверхность головного мозга) и подкорки. Подкорка – это скопление серого вещества, которое в виде ядер находится глужбе коры. Это значительно более древняя структура в плане эволюционного развития, чем кора головного мозга , она раньше закладывается и во время внутриутробного развития. Роль её нельзя преуменьшать.

Подкорковые узлы окружены белым веществом, носящим своеобразное название — сумка. Здесь проходят проводящие пути, по которым происходит связь коры со всеми нижележащими областями и непосредственно с подкорковыми узлами. Несмотря на свою «эволюционную старость», подкорковые узлы очень важны для человека – они отвечают за регуляцию сложных движений, а также являются базой сложных безусловных рефлексов — пищевого, оборонительного, ориентировочного, полового и многих других, которые и составляют фундамент высшей нервной деятельности. Каждый из этих рефлексов осуществляется через скелетную мускулатуру.

Характеризуя взаимодействие коры и подкорки, академик И.П. Павлов в своё время писал: "Подкорка является источником энергии для всей высшей нервной деятельности, а кора играет роль регулятора по отношению к этой слепой силе, тонко направляя и сдерживая ее".

Хочется обратить внимание на то, что последние абзацы, касающиеся роли подкорковых структур в работе нервной системы человека, написаны в строгом соответствии с общепринятыми истинами физиологии человека. Однако, обратив внимание на важность нормальной работы подкорковых ядер головного мозга, их одновременную связь с корой полушарий и с мышцами у человека, мы сможем также объяснить происхождение и механизм действия методики нейропсихологической коррекции, который доказательной медициной пока не признан в полной мере. Его «проводниками» и разработчиками в основном являются психологи, а не врачи от традиционной медицины.

И, тем не менее, все мы помним про «пальчиковую гимнастику» и сороку, которая варила своим детям кашу. Выполняя эти занятия с грудничками по совету врачей, мы занимались развитием их речевых центров. Грубо говоря, метод нейрокоррекции – это похожая методика, более усложненная, которая применяется с учетом индивидуальных особенностей ребенка и проблем в его развитии, обучении, поведении и т.д.

Нейрокоррекция

Программа нейрокоррекции делает акцент на психомоторном развитии ребенка, помогая восстановить все взаимосвязи в работе нервной системы, которые ему не удалось пройти самостоятельно на необходимом уровне. На занятиях по нейрокоррекции используются двигательные и сенсорные методики, которые, воздействуя на мышечные, кожные и другие рецепторы ребенка, заставляют включаться в работу нужные отделы нервной системы.

Все упражнения выполняются в определённой последовательности – в соответствии с тем, как должно происходить нормальное развитие ребенка. Если их выполнять правильно и регулярно, то со временем эти совсем несложные упражнения станут основой для гармоничной работы головного мозга и помогут решить многие проблемы ребенка.

Как проходит занятие

Начинаются занятия по психокоррекции с дыхательных упражнений, далее подключаются упражнения на формирование нормального мышечного тонуса, в том числе тонуса глазодвигательных мышц, упражнения на развитие координации, затем подключаются занятия, в которых больше задействованы сфера восприятия и эмоций.

Начинать занятия по нейрокоррекции лучше под контролем специалистов, которые должны выявить наиболее важные проблемы у ребенка и наметить пути их коррекции. Затем, при достижении эффекта, для его закрепления родители могут заниматься с ребенком дома.

Итак, кому может помочь нейропсихолог?

Этот специалист может помочь детям дошкольного возраста и младшим школьникам, имеющим следующие проблемы:

- трудности в усвоении учебного материала в школе, при выполнении домашних заданий,

- в ситуациях, когда ребенок не хочет учиться,

- если ребенок не уверен в себе, у него бывают периоды неустойчивого настроения, плаксивости, повышенной обидчивости,

- если ребенок очень быстро утомляется, у него снижено внимание, он постоянно отвлекается, неусидчив, повышенная двигательная активность у него сохраняется даже во время занятий,

- если ребенок не может самостоятельно играть, заниматься, обслуживать себя в том возрасте, когда он уже может это делать,

- если у ребенка нарушена речь или имеется задержка речевого развития – в тех случаях, когда к этим нарушениям не привели грубые дефекты развития, по поводу которых ребенка должен лечить врач. В этих случаях помощь нейропсихолога будет не лишней, но она должна идти параллельно с основным лечением.

Посетить нейропсихолога будет полезно за год-два до начала обучения ребенка в школе - чтобы заранее выявить возможные проблемы с обучением и успеть их скорректировать.

И все же нужно предупредить родителей, что нейропсихологи – это не врачи, а психологи, имеющие университетское или педагогическое образование. Непосредственного лечения заболеваний нервной или какой-либо другой системы во время занятий по нейрокоррекции не проводится, и эти занятия в случае серьезных отклонений в здоровье у ребенка не могут заменить помощь традиционной медицины.

Однако в таких случаях нейропсихологи могут и должны сотрудничать с другими специалистами (неврологами, педагогами, психотерапевтами) – для гармоничного развития ребенка и использования всех существующих возможностей для восстановления его здоровья во всех аспектах.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 7 - 72 тел. +7(343)382-55-93 Наш сайт: http://sdnp.ru info@sdnp.ru Студия детской нейропсихологии и семейного консультирования Нейропсихологическая диагностика и коррекция. Комплексная психологическая диагностика. Песочная терапия. Развивающие занятия от 1 года. План занятий составляется с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Есть семейное консультирование. г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9Б (вход от ворот), тел. 7-902-873-06-61, 7-902-270-27-91, 7 (343) 376-44-87 Наш сайт: http://kristall-deti.ru/ Психолого-логопедический центр «Кристаллик» 15 лет успешной работы. Уникальная развивающая среда. Группы неполного дня. Подготовка к школе. Логопедическая, нейропсихологическая коррекция. Психологическое сопровождение. Комплексное решение школьных проблем (логопед, психолог, нейропсихолог, репетиторство). Коррекция Чтения и письма.

В следующей статье - еще информация о центрах, в которых проходят занятия по нейрокоррекции: Нейрокоррекция. Центры в Екатеринбурге, где проводят занятия с детьми