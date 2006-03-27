Кубики Зайцева и все, что с ними связано

Сейчас мы уже почти привыкли обучать ребенка по какой-нибудь модной системе, обычно количество узнаваемых фамилий идет по нарастающей примерно в таком порядке: Доман, Лупан, Зайцев, Монтессори, …Жукова, …Петерсон.

Мы, конечно же, немного идеалисты, верим в некую чудо-методику, которая непременно в несколько месяцев обучит малыша читать, разовьет его многочисленные способности, а, возможно, и поможет «не упустить гения» (хотя в последний год статей в журналах с подобным призывом чуть поубавилось - как минимум появилась конкретика: «не упусти гения в математике, музыке и т.п.» ).

Безусловно, и это еще никто из методистов не отменял, любому новому рывку в развитии, любому объемному умению, знанию, опыту требуется серьезная, как минимум внутренняя работа. Я не верю в высказывания типа: «я показывал ему по 15 слов в день и через месяц он зачитал» или «только мы принесли в дом кубики, как он стал читать книжки» - если это так, вы, действительно, растите гения и я вам не позавидую, а скорее всего, ребенка уже давно знакомили с любимыми взрослыми символами: буквами, оставался лишь последний шаг, чтобы ребенок смог продемонстрировать какой-то видимый результат.

Никогда не стоит кидаться во все новое и модное сразу. А вот разобраться в том, как не делать лишнего и выбрать то, что подходит именно вам и вашего малышу, будет полезно не методом тыка этого самого малыша то в одну, то в другую методику.

Что такое ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ПО ЗАЙЦЕВУ?

Основные принципы обучения:

ребенок переходит не от простого к сложному (от буквы к слогу, а потом слову), а получает сразу доступ ко всем складам (не путать со слогом), присутствующим в русском языке. Т.е. вопросы слияния букв перед ним не ставятся, он изначально запоминает уже результат этого слияния через многократные повторения, складовые попевки, игры и т.п. Если совсем упростить: в то время, когда ребенок, обучающийся по классической системе сначала учит букву М и А по отдельности, потом ему объясняют, что если «ММММ бежит к А», то, в итоге, получится «МА», то ребенок, обучающийся по зайцевской системе, изначально видит именно склад МА (если до этого он видел его уже сотни раз, то легко вычленит в слове).

Весь материал предъявляется ребенку сразу целиком, а не по частям, т.е если это кубики – то сразу все, если таблицы – то тоже вся целиком, а не по частям (в наборе она поделена на части для удобства наклейки на стенку).

Методика игровая и долгого сидения и заучивания чего-либо (букв, складов и т.д.) не предполагает.

А что такое склад?

Склад - это одно мускульное усилие, т. е, когда мы говорим МА-Р-ТЫ-Ш-КА - мы делаем 5 мускульных усилий, чтобы четко произнести все буквы в слове, т.е. в нем 5 складов, хотя слогов в нем только 3.

Все склады для удобства представлены кубиками, каждый кубик - это одна согласная с гласными У-О-А-Э-Ы – т.е. на кубике представлены все случаи, где эта согласная ТВЕРДАЯ или с буквами Ю-Ё-Я-Е-И-Ь - т.е. все случаи, где она мягкая. Первые кубики по размеру больше, чем вторые, чтобы ребенок смог на вербальном уровне осознать различие твердых и мягких звуков (в первом случае мы открываем рот широко, во втором нет).

Вот что по поводу деления кубики на большие и маленькие пишет сам Зайцев: «Это объём резонатора полости рта с речевыми органами. Б, БА, БО, БУ, БЫ, БЭ — челюсть опущена, язык назад и вниз, щеки раздуваем. БЬ, БЯ, БЁ, БЮ, БИ, БЕ — челюсти почти сомкнуты, язык вперед и вверх, между языком и нёбом на фонетической схеме лишь узенькая полосочка свободного пространства, щеки поджаты. В большой колокол бьём - Б, БА, БО, БУ, БЫ, БЭ — низкий тон. В маленький — БЬ, БЯ, БЁ, БЮ, БИ, БЕ — высокий тон.

Одной “переднестью” и “заднестью” русскую фонетику не объяснишь, через объёмность — намного легче.»

Кроме этого, кубики нескольких цветов: коричневые с глухими согласными и поэтому с глухим звуком, т.к. внутри деревяшки (например, ПУ-ПО-ПА-ПЭ-ПЫ-П), серые со звонкими согласными и поэтому звенят звонким металлическим звоном (БУ-БО-БА-БЫ-Б) - в этом случае понятия "звонкий" и "глухой" тоже осваиваются детьми без ввода самих этих понятий по звучанию.

Есть еще кубики только с гласными, большие: У-О-А-Э-Ы и маленькие: Ю-Ё-Я-Е-И, смешанных цветов: для согласных с твердым знаком и двойные для шипящих.

А теперь самое важное: Ребенку сразу предъявляются сразу ВСЕ кубики. Эта основная особенность методики, в ней нет перехода от легкого к сложному, от части к целому и т.д. Смысл в том, что у маленького человечка появляется возможность увидеть целостную картинку, а фактически он может обучаться с той скоростью и в том направлении, в каком выберет сам. Программы обучения, что сначала учим вот эти буквы, потом эти, а потом слияния вот этих и т.п. – не существует в принципе.

Получается, что ребенок, который обучается по системе Зайцева получает более чем в 10 раз больше информации, чем тот, которого обучат читать, как обычно? Не слишком ли мы загружаем маленького ребенка?

Фактически, это так. Практически же по кубикам Зайцева не столько обучаются, сколько в них играют, поэтому сам процесс запоминания информации проходит незаметно и естественно больше, чем малыш сможет на данном этапе, он и не возьмет, но и устойчивой неприязни к обучению как таковому тоже не возникнет.

Эта методика для работы в группе, подойдет ли она моему ребенку и есть ли смысл покупать кубики домой?

Есть ли смысл покупать кубики – это должен решать родитель исходя из особенностей своего ребенка и своих собственных взглядов на образование и наличия свободного времени. Фактически – кубики Зайцева одно из хорошо зарекомендовавших себя, проверенных временем учебных пособий по обучению чтению с отличной методической базой (книги Зайцева и Лены Даниловой сейчас продаются почти во всех крупных книжных магазинах). У кубиков, пожалуй, есть только один существенный минус – это пособие недешево, за последний год цена на кубики в наших магазинах поднялась ровно в 2 раза, насколько я знаю, теперь они стоят уже 1600 руб. за несобранный комплект и 2000 руб. - за собранный.

Теперь что касается работы в группе. Кубики Зайцева СОЗДАВАЛИСЬ для работы в группе, но уже давно только такими быть перестали. Вышли книги Лены Даниловой, которая ратует именно за домашнее обучение по кубикам с рождения, накопились данные педагогов, обучающих читать и логопедов по индивидуальной работе с кубиками – все это при желании легко найти и в Интернете (в частности у Даниловой Л. есть свой сайт: http://www.danilova.ru/).

С какого возраста можно начинать заниматься с малышом по кубикам дома и в группе?

Дома - хоть с самого рождения, только не заниматься – а играть, причем, только играть.

В группе: лет с 3-х, если раньше, то очень и очень внимательно отнестись к выбору педагога и самим занятиям.

Дело в том, что все игры с кубиками, описанные самим Зайцевым для работы в группе, не подходят детям младше 3-х лет, поэтому, если педагог работает с детками от 2-х или даже 1,5 лет по этой методике, то, скорее всего, это будут более чем наполовину его собственные наработки. Если педагог опытный и знает, как подать материал малышу – то это несомненный плюс, если же детям предлагаются игры-занятия для явно более старшего возраста (самостоятельно собери слово, найди самостоятельно нужный склад, «кто быстрее прочитает/напишет» и т.п.) – то это просто дань моде на кубики Зайцева, ребенок вынесет с занятий не очень много.

Как выбрать подходящую группу? На что обратить внимание?

Прежде всего, посмотрите, как работают с кубиками, выполняются ли основные принципы обучения:

- у детей есть доступ сразу ко всем кубикам

- есть хотя бы минимальный временной интервал свободной в них игры (т.е. когда ребенок МОЖЕТ взять кубик и МОЖЕТ, если захочет, спросить, что здесь написано и получить ответ)

- никто не садит малыша за парту, не требует утомительного заучивания букв, результата их слияния и т.п. и не предлагает различные наукообразные понятия.

- учитываются ли возрастные особенности деток или для всех возрастов вся информация подаётся одинаково? Правда, данный пункт немного спорный в том плане, что сейчас ведутся наработки по совместному обучению старших деток с малышами, когда старшие начинают фактически опекать маленьких, подсказывать им – такое обучение в некоторых случаях дает очень даже неплохие результаты, я же в данном случае говорю о том, что если вы занимаетесь в группе начинающих малышек - информация подавалась вам не так же, как другой группе старших деток.

Обратите внимание, есть ли у преподавателя какой-то дополнительный материал по обучению чтению по складовому принципу (альбомы, карточки, книжки, складовые картинки и т.д.), когда все занятия-игры строятся только вокруг кубиков и таблиц, очень скоро кубики могут начать вызывать у ребенка устойчивую неприязнь , если ребенку очень нравится, но при этом занимаются только по кубикам и таблицам к ним – ваш педагог – уникум – берегите его (возможность и умение один и тот же материал преподнести десятки и сотни разными способами поистине уникальна).

И безусловный пункт, который надо всегда иметь в виду: нравятся ли занятия самому ребенку?

А что делать с этими кубиками дома?

Главное - не прятать на антресоли .

Включайте кубики в свою повседневную жизнь, в любые игры с малышом, в чтение книг… Приучите себя отвечая на вопрос малыша или же демонстрирую новое слово, игрушку, вещь – писать нужное слово кубиками и показывать и его тоже.

Если ребенок любит играть в машинки, стройте мосты, дороги и гаражи из кубиков, возите кубики в кузове, делайте из них «дорожные знаки», потихоньку подключая информацию: «здесь напишем МОСТ», а ШУ-ШО-ША-ШЕ-ШИ-Ш давай положим в кабину, его надо отвезти на стройку.

Если ваша любимая игра в куклы – их можно кормить как различной едой, подписанной кубиками: «Видишь, куколка, написано КАША, мы покормим тебя кашей», так и самими кубиками : «Давай «МО» будет морковкой. Кушай, зайка, морковку».

Советов можно дать очень много – они все очень индивидуальны, если есть время – можно почитать специальную литературу – лучше опять же Даниловой Л. книжек по этому вопросу, пожалуй, не найти, если же времени нет - то просто применяйте сиюминутную фантазию, главное, чтобы все было в удовольствие.

Можно ли играть в эти кубики с уже читающими детками?

Даже нужно, раз уж они есть в доме .

Кубики - отличный материал для расширения словарного запаса. Когда ребенок уже читает/складывает слова, самое время менять ассортимент игр , вот только несколько вариантов:

- кто больше придумает слов на выпавший склад;

- цепочка: я складываю МОРОЖЕНОЕ, а другой игрок придумывает слово на последний склад в этом случае – это Е, собирая, например, слово ЕДА, следующий уже сочиняет слово на склад ДА и т.д.

- вариация «Эрудита»: все кубики закрыть простынкой, каждый игрок, не подглядывая, достает себе по 5-6 кубиков, и кто сможет больше придумать слов со своими кубиками или же ставит слово первый, потом к нему должен подставить свое слово второй игрок, после составления слова недостающие кубики добираются до 5, за каждый выставленный кубик по 2 очка, за двойной кубик (с шипящими) по 3, за кубик разноцветный (согласная + ъ) по 4 очка.

Кстати параллельно вы будете развивать и слух: кубики-то звенят по-разному .

Много хороших советов по работе с читающими детками есть в прилагаемой к набору кубиков книжке. Зайцев Н. даже рекомендует писать кубиками или по таблице в первом/втором классе диктанты – резон в этом есть, ребенок еще на этапе приобщения к грамотному письму подсознательно усваивает большинство правил грамматики (кубика, где «Ж» написана с буквой «Ы» он в наборе найти не сможет).

А теперь о том, что еще в рамках этой методики можно сделать дома самостоятельного для развития малыша, точнее, что делаю я и советую делать «своим» мамочкам:

- различные «выставки»; плюсы использования стен в комнате для привлечения или знакомства малыша с какой-либо информацией действительно очевидны (вспомните хотя бы, какой потолок был в вашей детской и какая картинка или коврик висел у кроватки), кроме того, ребенок очень любит стабильность и постоянство, но при этом ему просто необходима изменяющаяся среда и новые впечатления.

Я вешаю на стены тематические выставки (в ход идут вырезки из различных журналов: четкое фото 1 предмета / живого существа на однотонном фоне + подписи к картинке, сделанные складовым способом: ударный склад всегда черный, все остальные менее яркие) – они постоянно «перемещаются по дому, меняются (мне не трудно перевесить картинки, скотч от обоев отстает очень легко и не оставляет следов - обычные обои под покраску).

Кроме этого, есть стабильная «выставка» нашей семьи: это близкие люди, которые живут с малышом - наверняка в любом доме найдется парочка фотографий в рамочках на стеллажах с книгами, на стойке для телевизора - если эти фотографии расположить так, чтобы они стали заметны и ребенку - хуже точно не будет (я вешаю на уровне пальчика малыша – чтобы мог показать, но не мог снять со стены ).

- «подписи» к основным предметам мебели: холодильник, шкаф, кровать, диван, двери и т.п.

Одно личное наблюдение: ребенок почти однозначно замечает и запоминает запрещающие надписи . Как бы вы не хотели оградить малыша от различных запрещений, так или иначе такие места в квартире все равно есть, у нас это: «Анина тумбочка», когда малыш пытается ее открыть старшая девочка показывает на надпись со слова: «Видишь, это АНИНА ТУМБОЧКА! Там мои вещи, поэтому, не надо ее открывать» и все довольны . Есть, правда, еще «дверь в туалет», которая все равно заперта и «папин шкаф», опять же закрытый на задвижку, поэтому на эти надписи Гриша много внимания не обращает. Зато продемонстрирует гостям слова «Гришин ящик» - всегда с большим удовольствием и с особым хозяйским чувством .